台中「最美文化小城」8大景點精選！日式眷村刨冰、五星上海道地菜　二日遊好吃好拍

「霧峰」以鄰近山峰多霧籠罩為美名，不只命名充滿詩意，因前台灣省議會坐落於此，而發展出最早的民主文化，現今幸福的霧峰民眾擁有著重要民主自由意識、聲名遠播的各式農產品、當地特色美食及歷史悠久的眷村文化，蘊含著許多美景、美食、文史藝術之地，因此有著「文化小城」的美名。

「南屯區」早期為原住民聚落，今日則轉型為大家所熟知的七期、中央機關及科技園區等商業區，來台中千萬別錯過聲量超高的霧峰、南屯區！

台灣民主時刻館

議員椅子隨你挑，時光之環帶你回顧２０世紀台灣

民主時刻館被列為台中市市定古蹟（前身為台灣省議會）今打造全新的育教娛樂場所，「時光之環」、「民主浪潮」、「選舉擂台」、「議政風雲」、「民主之鄉」與「公民參與」6大主題及獨家特製QR CORD卡互動式遊戲、邀請大家一探台灣民主風光。

準備好來一趟時光旅行了嗎？

其中絕不能錯過的「民主劇場」將可以進入議會內舒服躺在議員大椅上，穹頂上投影出昔日台灣歷史風光，每秒精美畫面帶給眼球的震撼視覺，絕對讓觀眾大呼過癮！陽光灑入玻璃落地窗成為新打卡勝地的「時光之環」，帶領你走進台灣民主光輝時刻。來體驗當一日議會候選人吧！最熱門的「民主戰車」製作專屬競選海報帶讓你回家炫耀，快帶著全家大小領證書來一趟歷史精彩之旅。

圖／ReadyGo

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｜地址：台中市霧峰區中正路734號

｜營業時間：週一至週五9：00 -12：00、14：00-17：00／週六至周日9：00-16：00

｜電話：04－2217－2900

｜民主劇場：每日四場，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00各兩場

田媽媽議蘆餐廳

昔日要議員才吃的到！

霧峰區盛產各種菇類和最受歡迎的益全香米，竟然在園區內都吃的到！體驗完民主時刻館後，可以選擇園區內的議蘆媽媽餐廳享美食，使用霧峰農會頂級食材製作，當地人激推的筍絲蹄膀、即將北上比賽的多汁Q彈香米珍珠丸子、益全香米與巴西蘑菇搭出新滋味，美味佳肴幫你準備好，就等你來品嚐！

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｜地址：台中市霧峰區中正路734號民主議政園區內

｜營業時間：週一至週日9：00-21：00

｜電話：04－2331－0868

小編 ：來訪一定要點香米珍珠丸，米、肉香完美搭配讓人無法停下，甜點桂花紅豆紫米湯，跟一般紅豆湯不同在於入口迎來的桂花清香不太甜膩，對於不敢吃紅豆的朋友們可以嘗試看看！

吃茶三千概念店

被封為茶界精品

台灣茶文化發展已有兩百多年歷史，「茶」不論是接待客人、贈送禮物都佔有重要地位，紛紛成立的各種連鎖茶飲料店也體現出國人對茶飲的熱忱，今天就來帶你走進台中巷弄間，從全球三千個作品脫穎出榮獲多項獎項的「吃茶三千」！

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古色古香的紅磚屋上依偎在矮牆建築的原生物茶種，由梨山移植下來的「空中茶園」，讓您嚐到百分之百純淨茶感，茶飲提供100種客製可以盡情調味和加料，不怕您選不到的只怕您無法做選擇～首創的「茶窖熟成室」收藏著董事長對茶的堅持，DIY藏茶甕每款都是獨一無二。

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｜地址：台中市南屯區大英街607號

｜營業時間：週一至週日10：00－22：00

｜電話： 04－2328－5535

小編：來訪必點的國王珍珠奶茶，超大珍珠和紅茶焦香融合，喝下去的每一口滋味都是幸福，茶飲愛好者必訪！

滬舍餘味

五星上海道地菜，生煎包爆汁的味蕾衝擊！

小龍包是亞洲的代表作，各系派流做法也不一，今天就來介紹來自上海老闆：駿哥因思念家鄉而不斷研發食材試驗三年之久，一心想帶給大家最道地的上海生煎、小籠包。店內鮮肉生煎包咬下一口就會爆汁，肉香、芝麻香一瞬間噴出！小籠包麵皮帶有嚼勁還有使用大骨、老母雞大火熬出的湯汁極佳口感不輸春水樓！

圖／ReadyGo

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｜地址：台中市南屯區公益路二段537號

｜營業時間：週一至週日11：00-20：00

｜電話：04－2258－61111

小編：獨有的「翡翠生煎」滿滿青江菜、豆干、香菇搭配店裡中藥熬煮製成的桂花冰釀酸梅汁，清爽不油膩！

台中豐邑MOXY酒店

來台中「啵一下」！

最能代表台中城市特色的豐邑MOXY酒店，打造性別友善的MOXY融合了創新的玩樂主義、結合多元文化藝術推出獨特的「啵辣系列」給您留下強烈的感官視覺印象。只要你TAG豐邑就有機會上酒店大廳電視牆，提供各種桌遊任您玩到HIGHT、週末MOXY給您最炸DJ表演、國際萬豪健身房、18樓「Rooftop XOXO」網美慕名而來瘋搶打卡勝地，每層樓都給您不一樣的小驚喜，處處用心到極致的豐邑MOXY，來台中住宿千萬別錯過！

圖／ReadyGo

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｜地址：台中市南屯區文心南六路288號

｜電話：04－3600－7000

霧峰農會酒莊

品好酒來霧峰

日常生活以米食為主的台灣，自古自產許多好米，而今天來介紹由霧峰農會上等益全香米釀造而成，獲得美名的「初露」清酒，酒莊提供「初霧學堂」讓您深度了解在地農產文化、初露清酒嚴謹的製作過程，首席釀酒師帶你細細品味其中甘醇、香氣濃郁的6款酒種，配上甜點酒粕香米捲、桂圓巧克力酥，讓您每款都想全包帶回家收藏，霧峰農會初霧將清酒推上更高層次！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ReadyGo

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ReadyGo

｜地址：台中市霧峰區中正路345號

｜營業時間：週一至周日9：00－17：00

｜電話： 04－2339－9191

｜初露學堂（以團體為主）：10人平日5500元、假日7000元

小編：檸檬蜂蜜酒跟荔枝蜂蜜酒適合偏好酒精濃度較低及口感偏甜的人，小編喝完這兩款就手刀帶了一支回家～

茉莫MONMON

隨手一拍都是美照

老闆娘：蔡一霖堅持13年就是為了打造一家品質能跟霧峰文化水準一樣的空間，將原本是廢墟的空間一點一滴慢慢改造，中間遭遇政府建設審核問題但還是無法澆熄老闆娘的夢想，終於完成了今日的茉莫MONMON，成為外縣市必來訪景點、網美搶打卡的社群流量保證美店。

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店名MONMON涵義有「我的我的」以及「男性與女性」，不過老闆娘也笑稱有「莫明奇妙就開了這家店」之意，來這享用主廚：力勇亮每道純手作有機及老闆娘自種的餐點，不收服務費外，還有超美戶外造景給你拍到飽！

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｜地址：台中市霧峰區民生路156-11號

｜營業時間：週一至周日9：00－17：00

｜電話： 04－2330－1441

小編：推薦來自加拿大新鮮煙燻鮭魚、蒜片辣椒透抽義大利麵辣度剛好的清炒入味、口感霜狀藍莓桑椹巴斯克起司蛋糕，吃完可以跟朋友去戶外區默默享受恬静。

霧峰光復新村

1950年代因戰爭，台灣省政府遷移至中部，找尋二戰後建立一處新市鎮，在1956年選定霧峰其命名為「光復新村」成為台灣最早一座新市鎮，如今還保留著濃厚的眷村風味，同時台中市政府推動摘星計畫賦予光復新村新生命讓許多青年將夢想種聚落深耕發芽，也吸引許多電影商、婚紗業者來拍攝取景，今天帶您看這些充滿光陰痕跡的文青小店吧～

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PLUE泥研植物所

一進到植物所裡就被多肉植物包圍的園藝造景吸引，老闆親切的向您介紹利用水泥製作成各種容器、花器，水泥與花草融合賦予新生命，提供DIY體驗老闆親自教你如何製作結合眷村文化水泥窗花及紅磚牆，大家來這都搶買店裡販售的防小人消波塊、植葉耳環、和最受歡迎小巧可愛富士山及代表921破碎的重生盆，泥研植物所利用青年創意結合歷史事件呈現最有溫度的作品。

圖／ReadyGo

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｜地址：台中市霧峰區和平路4號

｜營業時間：週六、日13：00－19：00

散水 さん すい

悠悠坐在日式風格的眷村老屋裡，來吃一碗會回憶無窮的冰店吧！半開放式的吧台更能拉近顧客的心，店裡擺放著舊日式刨冰機、各種黑膠唱片彷彿真的讓人穿越到50年代光輝時光，IG瘋打卡的日式刨冰淋上散水特製黑糖黃豆醬，現烤麻糬配上一杯熱拿鐵，現場的大家嘴巴真的一刻都沒停過！

圖／ReadyGo

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｜地址：台中市霧峰區和平路4號

｜營業時間：週六、日13：00－19：00

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