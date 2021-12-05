不想到板橋人擠人？中部最大耶誕新年城、台中10米高珍奶聖誕樹＋水光雕必拍

耶誕將至，全台各地都設有造型聖誕樹及打卡裝置增添耶誕氛圍，除了每年擠爆人潮的最夯景點「新北板橋耶誕城」，中部其實也有2處好去處，不僅有全台唯一10公尺「珍奶聖誕樹」，還有號稱「中部最大耶誕新年城」的系列活動可以搶拍，最早於12/15登場，預計展至1/9。

中部最大耶誕新年城：12/15至2022/1/9

麗寶耶誕主燈「米娜瓦之樹」。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區今年規劃「麗寶耶誕新年城」，特別集結藝術裝置、聖誕市集、跨年演唱會與煙火秀，搶攻中部最盛大耶誕新年城稱號。園區在麗寶Outlet Mall綠地廣場設有主燈「米娜瓦之樹」，高度近5層樓高，為朝聖亮點之一。而雙樂園中間休息站廣場的「許願之星」以三色聖誕燈球吸睛，後方亦有彩色玻璃墻，入夜亮燈後搭配夜景最繽紛，而麗寶Outlet水花園區上則有「流星花園」燈區，500歲樹齡橄欖樹在星星、燈飾點綴下更加耀眼。

「許願之星」位於雙樂園休息站廣場。圖／麗寶樂園渡假區提供

台中珍奶耶誕樹：12/24至2022/1/9

全台唯一一座10公尺高的「有你珍好」珍奶耶誕樹。圖／台中市政府官方臉書

台中市政府2021耶誕嘉年華活動以「台中好甜！甜在其中」為主題，特別以國民飲品「珍珠奶茶」為設計意象，打造10公尺高「珍奶耶誕樹」，12/24起正式登場。今年活動也擴大規模，除了舊台中火車站前廣場，柳川的20公尺「水水耶誕樹」特別以流動循環的水光雕裝置，代表祈福、希望，加上絢麗可愛的「甜蜜夢工廠」大型燈飾，讓民眾夜晚拍到手機沒電。不僅如此，綠川也有佇立於水面的「甜到會麋鹿」，夢幻童話景致大小朋友都會愛，台中行程不必愁。

「垂涎60尺」水水耶誕樹高達20公尺。圖／台中市政府官方臉書

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