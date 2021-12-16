台中首見桑拿鍋！「養生桑拿麵」健康五色料理　350度石鍋淋湯好療癒

現在的人注重養生，台中新開了一家養生桑拿麵米線火鍋，主打養生八二飲食法則，每一鍋都有健康五色蔬菜吃起來無負擔。最特別的是高湯淋到350度加熱雨花石鍋後，瞬間產生大量水蒸氣好像洗桑拿浴一樣，桌邊上菜秀好療癒啊~套餐內容豐富只要198-268元還免服務費CP值蠻高的~

養生桑拿麵影片

養生桑拿麵 在哪裡？

台中第一家養生桑拿麵位在西區公益路靠近華美街口水貨一樓，用餐空間不大，記得先訂位才不會久等。

養生桑拿麵菜單

現在的人注重養生，80%蔬食、20%葷食這種八二飲食法則吃起來較為養生。這家桑拿鍋推出8款養生桑拿鍋口味再加上2款適合冬令進補的宮廷養生鍋，通通都是個人套餐附有三樣小菜及沾醬，一套價位198元~268元免服務費價位不貴。

養生桑拿麵推薦餐點

點餐後上餐速度蠻快的，以個人套餐來說份量蠻多的，除了桑拿鍋之外還有副食可選米線或五穀米飯，另有搭配三款小菜以及特製沾醬，還有附上一小瓶獨家調配藥酒，可以依客人喜好自行淋在桑拿鍋中滋味更加分。

一碗羊肉桑拿麵套餐 268元

吃桑拿鍋最精彩的就是桌邊倒湯秀！350度加熱的雨花石鍋遇到高湯瞬間產生大量水蒸氣，好像在洗桑拿浴一樣，桑拿麵的名字取的真貼切。大家看看我們拍的影片就知道，淋湯的畫面好療癒啊～

加熱到350度的雨花石鍋，即使上桌後底下沒有火加熱，還是能保持滾燙跟一般的火鍋很不一樣，我們第一次吃到桑拿鍋覺得好特別。

滾燙的湯汁再淋上旁邊那罐特製的藥酒，味道好香啊~這鍋羊肉真的是色香味俱全！冬天進補點這鍋超滿足。

羊肉選用澳洲進口10個月的小羔羊，帶骨羊肉跟帶皮羊肉兩種混合，有不同的口感。

羊肉口感QQ嫩嫩的，沒有羊羶味味道好甜喔~尤其是帶皮部位非常好吃，我們都讚不絕口。

搭配特製的羊肉沾醬，更凸顯香甜的羊肉美味，這羊肉非常有水準，一大鍋份量十足不到300元很超值啊～

羊肉鍋的湯頭加了當歸、川芎、枸杞、紅棗、甘蔗頭等10多種中藥經過2小時熬煮再悶2小時，味道又香又甜，光是喝湯就讓人覺得幸福~再加上整鍋滿滿的料，天氣冷一定要點這一鍋。

除了帶皮帶骨羊肉軟嫩好吃之外，還有米血、凍豆腐也是一級棒!尤其是湯頭非常甘甜好喝，大口吃肉大口喝湯，太滿足了～

副食可選五穀米飯或米線，我們這鍋選米線。這裡的米線是用純大米精製而成的雲南過橋米線，口感Q彈很耐煮不會軟爛，吸飽羊肉湯汁每一口都好吃。

套餐都會附三款小菜(品項不固定)，今天有涼拌腐竹、麻辣脆木耳、特漬小黃瓜，三款都好吃。愛吃小菜的人吃不夠再單點份量更多，只要28~88元價位也不貴。

黑公雞桑拿麵套餐 268元

這一套同樣是三樣小菜、過橋米線，唯一不同的是黑公雞搭配的是特製辣醬油。

再看一次桌邊秀還是很精彩，尤其是天氣變冷，看到高湯淋到雨花石鍋冒出大量水蒸氣的畫面，就覺得好溫暖，視覺上先得到滿足。

這家桑拿麵很貼心，把藥酒附旁邊單獨一瓶讓客人自己添加，決定自己要的酒香濃度。別以為加了藥酒後會喝醉，其實經過高溫洗禮只留下酒香，湯頭變得更好喝。

滿滿一鍋桑拿麵裡頭的料不少，單單是黑公雞雞腿肉就很多，還有其他玉米、丸子、米血、 玉米筍…等火鍋料，很有誠意。

我們超愛這桑拿鍋的湯頭，天氣冷狂喝湯真的暖胃又暖。

來自雲南的道地過橋米線口感Q彈滑順，比一般火鍋店配的麵條還要好吃，可以當作火鍋附食，也可以當作一碗米線湯來吃，一鍋雙享受。

雞腿肉軟嫩帶Q味道好甜，沾特製的辣醬鹹香好吃。這樣一鍋黑公雞桑拿麵套餐只要268元還免服務費太超值了~冬天進補，推薦必點羊肉跟黑公雞這兩鍋。

老罈酸菜桑拿麵套餐 258元

這一鍋老罈酸菜的高湯特別濃郁，一邊冒白煙一邊散發陣陣香氣，我的天啊～味道超香！

這一鍋老罈酸菜桑拿鍋還有附蒜酥跟獨門提煉的蒜油，味道更讓人受不了，香氣逼人。

除了魚片之外還有豬肉片，另外也可加價20~30元換點牛肉、雞肉。豬肉口感Q脆帶有嫩度，巴附酸香的老罈酸菜湯汁，又酸又甜入口回甘超好吃啊。

魚肉份量也不少，芙蓉魚肉質細緻滑嫩，這套老罈酸菜魚桑拿鍋真的很正點，大人小孩都喜歡。

特別推薦加點老油條，酥脆的老油條沾湯汁一起吃特別好吃。

老罈酸菜魚鍋的酸菜選用28天發酵苗栗客家老罈酸菜，酸度不會嗆口，湯頭喝起來會回甘超好喝的，最棒的是喝不夠還可以免費加原湯，對於愛喝湯的我們來說大加分！

這一套的附食我們選五穀飯，淋上老罈酸菜魚片與湯汁，整個好下飯啊。

低卡不葷桑拿麵套餐 198元

這一套少鹽少油的低卡不葷養生鍋有滿滿的大自然五色蔬菜、菇類，淋上中藥高湯再加上五穀飯，整個相當養生，不想吃肉的朋友可以點這鍋。

湯頭加了特製蒜酥風味不會單調，喝得到蔬菜的甜與些微蒜香，相當順口好喝。吃膩大魚大肉，可以點這道低卡不葷蔬菜鍋。

飲料 有玄米茶、洛神蜜、烏梅汁三種，我們選了後兩者。味道不會太甜，蠻好喝的。

養生桑拿麵整體心得

我們第一次吃桑拿鍋，對於淋湯冒出大量水蒸氣的桌邊秀很有興趣，一直狂拍照～今天點的每一套份量都很足，不僅桑拿鍋好吃，連過橋米線也很Q彈好吃，湯頭更是香濃好喝，還可以免費續原湯更加分！一套198~268元還免服務費CP值很高耶~以後吃火鍋又多了一個好選擇。

養生 桑拿麵台中店

粉絲團：養生桑拿麵FB

地址：台中市西區公益路166號

電話：04-23210187

營業時間：11：30～15：00、17:00～23:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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