一組套餐有9款蛋糕甜點！台中8家「巴斯克乳酪蛋糕」私藏名單大公開

最近越來越夯的巴斯克乳酪蛋糕，雖然外型材料簡單，但烤得微焦酥脆的外層下，那濃厚綿滑的乳酪內餡，身為起司控怎麼能不被迷倒。今天就公布私藏的台中8間必吃巴斯克乳酪蛋糕店，絕對完美滿足你的味蕾，喜歡甜點的你可千萬不要錯過了。

述憶灶咖

位於台中東區新時代附近的述憶灶咖，店裡招牌就是需要提前預訂的「雙層甜點套組」，內含9款巴斯克與磅蛋糕，並附上兩杯飲品。巴斯克乳酪蛋糕共有四種口味，包括濃厚抹茶、酒漬橙皮、南投魚池台茶18號紅玉奶茶和醇厚原味，裡頭充滿了老闆們滿滿的用心。店裡裝潢簡單舒服，讓人想要停下腳步於店內渡過悠閒的午後時光。

圖/IG@mimi226mimi226

地址： 台中市東區立德街14號

營業時間：9:30-18:00

LIGAWA.dessert 哩嘎哇

LIGAWA位於台中車站附近，交通十分方便也很容易找到。由老宅改建而成，店家從裡到外都散發著老宅的古色古香。店內招牌是伯爵千層蛋糕和巴斯克乳酪蛋糕，且價格約85-120元之間，十分實惠。巴斯克乳酪蛋糕有的乳酪香濃郁但不會膩口，外皮烤成誘人的焦糖色澤。平日用餐不限時間，假日人潮多時則限每組90-120分鐘。

圖/IG@pei_peipeipei_pei

地址： 台中市東區自強街6巷28號

營業時間：12:00-19:00，週二三公休

藏桃甜食所

這間甜點工作室以宅配巴斯克蛋糕與提拉米蘇為主。6吋的咖啡巴斯克乳酪蛋糕，將咖啡的微苦和乳酪的香甜完美融合，最底層還有一層餅乾，冷凍吃和冷藏吃是截然不同的風味，前者有著冰淇淋一般的口感，後者則是濕濕綿綿的乳酪蛋糕，不管是哪一個都讓人對它深深著迷。

圖/IG@kaichi.food

地址： 台南市東區府連路368號

營業時間：10:00-18:30，周三公休

杳杳甜點

杳杳甜點位於審計新村，除了運用餐車的形式販售，也有提供宅配的服務。巴斯克乳酪蛋糕共有兩種口味，分別是抹茶和原味香草。抹茶味道很濃，入口後味道偏苦，不過最後會有回甘的香甜，很適合抹茶控！香草原味則是入門安全牌，整體淡淡的奶香和香草香，平淡下也有十分迷人的美味。

圖/IG@renny_foody

地址： 台中市西區美村路一段371號

營業時間：13:00-20:00

查壹茶

位於西屯區的查壹茶，店內的巴斯克蛋糕用最頂級的原料製作而成，包括法國乳酪、鮮奶油和日本高級蛋糕粉，每天限量供應，也有提供外送或宅配。除了巴斯克蛋糕，也有各種口味的鬆餅和燕麥奶咖啡、奶蓋等飲品可選擇。店內氛圍溫馨，超適合揪好姊妹一起來聊天吃下午茶。

圖/IG@dailyshare_jessie

地址： 台中市西屯區西屯路三段166-59號

營業時間：11:30-19:00，周二公休

Two Day 日日鬆餅

風靡台中的日日鬆餅，除了有名的舒芙蕾系列外，巴斯克乳酪蛋糕也是近期店裡很夯的甜點。其中芋頭口味的巴斯克乳酪蛋糕，綿密的內餡搭配香濃的芋頭，口感超級滑順，乳酪也是屬於比較清爽的口味，適合不喜歡起司味道太重的人。另外還有藍莓乳酪、泰奶、香草等其他豐富口味可以選擇。

圖/IG@lei_food_eat

地址： 台中市西區民生路368巷2弄11號

營業時間：13:00-18:00

小巷陸伍

若是怕乳酪蛋糕熱量太高，小巷陸伍的減糖版巴斯克蛋糕一定很適合你，減輕吃甜點的罪惡感。原味的巴斯克蛋糕有提供迷你版的尺寸，六入的禮盒很適合送禮或是與親友一起分享。其他口味包括紅茶、日本靜岡抹茶等味道清爽不甜膩。工作室位於台中市東區，目前有提供外送、宅配或是到店自取的服務。

圖/IG@bohot_chichi

自取地址：台中市東區東信街65號

細水焙煎所

細水焙煎所位於台中美術館的巷弄裡，是一間很有味道的老宅咖啡店，店內的巴斯克乳酪蛋糕，口感清爽而不膩，帶點溼潤香濃奶香。書架上擺放了一些老闆精選的書，快找個假日午後，在這邊品嚐甜點，靜靜配上一杯咖啡，躲進這個巷弄中的小天地。

圖/IG@mrdaisuke_

地址： 台中市西區五權西六街82巷21號

營業時間：13:00-18:30

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