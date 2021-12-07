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台中30年老字號活蝦餐廳！胡椒蝦香氣濃郁、蝦肉飽滿超下飯

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近文心森林公園的「全海岸活蝦餐廳」，是間在地經營30年的老字號活蝦餐廳，擁有自家停車場，不管開車或是坐捷運前來都十分的便利，全海岸佔地廣大，座位區又分為室內區與室外區，不管是想坐在夜空下享受微風徐徐的氛圍，又或者家庭聚餐適合的大圓桌，全海岸通通可以滿足你的需求，十分適合家族或是公司聚會。

全海岸堅持每份料理均為現撈現煮，選用肥嫩的紅頭母蝦，並且自備養蝦培養池，不餵食也不投藥，單純用活水讓蝦子保有最新鮮的品質，紅頭母蝦肉質較細緻且蝦肉多，頭部還有吃蝦人最愛的飽滿蝦黃，所有的蝦料理都以新鮮活蝦來烹調，讓吃蝦的饕客們大呼有夠蝦！

▲涼爽的天氣坐戶外區也超有FU！
▲涼爽的天氣坐戶外區也超有FU！

來到全海岸怎麼能不點一份招牌「胡椒蝦」？藉由高溫與烘乾的方式將胡椒的香氣整個逼出來，使用純胡椒讓辣度與香氣都足夠，吃起來胡椒的香辣感充斥著整個口腔，可謂是最佳下酒菜

▲胡椒蝦
▲胡椒蝦

而小朋友最愛的「檸檬蝦」也是全海岸的招牌菜，使用活體蝦經過油炸後把水份與甜味通通鎖在蝦肉裡，再用檸檬原汁加上些許調味料，清爽酸甜的好滋味連小朋友都吵著還要吃！另一款「太陽蝦餅」也是必點款，全海岸使用新鮮活蝦剁碎的蝦漿與蝦肉下去製作，一般市面上吃到的蝦餅會為了增加口感另外加入化學添加物，而全海岸則使用純蝦製作，不僅蝦味濃厚又保有Q彈的口感，沾上酸甜泰式醬享用超對味！

▲檸檬蝦
▲檸檬蝦

▲每隻蝦的個頭都超大
▲每隻蝦的個頭都超大

▲太陽蝦餅
▲太陽蝦餅

活蝦餐廳的私房菜竟然是「煙燻茶鵝」？這可是常客必點的私藏料理，全海岸堅持選用6斤至7斤的鵝，買整隻生鵝回來煮熟後，再以茶葉與糖等特製秘方下去煙燻製作，茶鵝油脂豐腴肉厚皮Q，還帶點煙燻的特有香氣。下次來全海岸除了活跳跳的鮮蝦料理，別忘了點份老饕才知道的私房料理！

▲煙燻茶鵝
▲煙燻茶鵝

全海岸活蝦餐廳

店家地址：台中市南屯區大墩七街351號

連絡電話：04 23816070

營業時間：平日16:00-00:00；假日11:30-14:00/16:30-00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3bbMzIo


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