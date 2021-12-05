地圖上找不到的秘境！南投中橫路上的神秘「楓紅谷」森林

最近越來越夯的巴斯克乳酪蛋糕，雖然外型材料簡單，但烤得微焦酥脆的外層下，那濃厚綿滑的乳酪內餡，身為起司控怎麼能不被迷倒。今天就公布私藏的台中8間必吃巴斯克乳酪蛋糕店，絕對完美滿足你的味蕾，喜歡甜點的你可千萬不要錯過了。

2021-12-02 11:00