地圖上找不到的秘境！南投中橫路上的神秘「楓紅谷」森林
楓葉在春夏時節會呈現綠色，到了秋冬季節則會有橙黃或紅色的溫暖色彩，是秋天不能錯過的美景之一。許多人開車前往福壽山農場觀賞轉紅楓葉之美，殊不知在剛剛所開過的中橫路上，有一個神祕的楓紅谷，那裡的美有如電影阿凡達裡的大地之母般，森林裡有著自己的秩序，河水的沖刷聲與楓紅的漂流，一走進除了欣賞之餘，也不忘拿起相機捕捉這般美麗的畫面。
而在地圖上並沒有明顯的標的喔！是大家口中所說的【中橫108k】秘境，只有親自到現場才看得到路標(現在路標改為105.6k)，而映入眼簾的美景將會是你永生難忘的畫面。這只是上游的美景而已，如果還
想要捕獲更多景色，就要往下游走了，不過相對地下游的路就更危險、更難走了，務必要注意安全！建議和家人朋友一起同行喔！提醒大家整條路程並不好走，加上青苔容易造成腳滑，建議要前往的話準備好雨靴或是溯溪鞋會比較安全。
確切地標：24.19959, 121.29635(台8線往梨山方向108公里處)
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