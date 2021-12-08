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台中小鎮豆花只要銅板價！一碗25元綿密豆花快滿出來　湯圓也超軟Q

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 / 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

台中太平美食「台中小鎮豆花」雖然是夜市當中的一個小攤位，但是已經經營30年之久，不少在地人習慣到這裡來上一碗香嫩綿密的豆花，不管冷熱通通有，甚至還有湯圓、粉圓、薏仁、綠豆湯和米苔目可以選擇，每碗$25元-$30元的價錢也很親民！

台中小鎮豆花本身其實沒有店名，但是因為位在太平臺中小鎮夜市內，後來大家也習慣這麼稱呼；攤位對面就是中油太平長億加油站，老實說這一帶真的蠻不好停車的，建議你們可以和我們一樣停在加油站旁的公有停車場。

這裡提供台中小鎮豆花的品項與價位表給你們參考，我們之前自己也來吃過幾次，每次也都是點他們家的豆花，這次想說順便來試試看他們家的湯圓。

用餐座位自然是比照夜市形式，不過秋冬季節坐在戶外其實是有點冷，所以也有不少客人都是選擇外帶回家吃。

魚編點的是冷豆花，一上桌就能看到多到快要滿出來的豆花，幾乎快要看不到底下的花生和碎冰；如果你們想吃熱的豆花，還可以和店家表示想加薑汁，雖然魚編本身沒有很愛薑汁，不過內用時聞到薑汁陣陣迷人的香氣，感覺也蠻誘人的。

必須要說他們家的豆花真的非常綿密，香嫩的口感之中還帶有微微的Q度，細緻爽口的豆香讓人忍不住一口接著一口。

花生的部份有煮透，但吃起來不軟爛，反倒還保有一定的脆度，搭配香嫩豆花的入口層次還不錯；魚編自己覺得美中不足的就是糖水甜度稍高，因為平常在外面大多都點無糖或微糖的豆花，不過碎冰慢慢融化後的甜度就會比較剛好。

柚編點的是綜合湯圓，剛上桌時有讓我們稍稍驚訝了一下，原本以為是包餡湯圓，沒想到是小巧可愛的傳統湯圓，而且份量也是給好給滿。

傳統湯圓白白胖胖的，吃起來香軟不黏牙，恰到好處的Q勁伴隨著糖水的甜香，讓沒有包餡的湯圓吃起來也不會索然無味。

綜合湯圓裡面的配料有紅豆、綠豆和薏仁，表現中規中矩，單純簡單的配料就很消暑。整體來說，豆花和湯圓都不錯吃，不過豆花的驚豔度相對來說高出不少，只要時間允許，來到太平的話都會想要順便買上一碗，愛吃豆花的朋友有機會不妨可以來嚐鮮看看！

台中小鎮豆花

營業時間：13:00–23:00

地址：台中市太平區太平路137號對面

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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豆花 湯圓 消暑 台中美食 甜品

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