先滷後炸最對味！台中滷味「健美先生」老饕必點冠軍大腸頭，還吃得到「天梯、口香糖」

一中美食「健美先生激炸滷味」可以說是不少重口味朋友們的心頭好，有別於一般傳統的滷味，健美先生以獨特的「先滷後炸」手法呈現出滷味不同層次的風味與口感，尤其招牌的「冠軍大腸頭」更是必點，自從我們近四年前吃過後就念念不忘，單吃下酒都涮嘴！

搬家過後的健美先生激炸滷味同樣位在熱鬧的一中商圈，緊臨著三民路三段的黃色店面相當顯眼，門口也好停車，目前滿$300元起有提供外送服務，依據地區和距離而有所不同，建議可以事先打電話詢問確認。另外與UberEats和Foodpanda也有配合，如果有大量訂購需求，可以透過電話或加入官方LINE@預訂。

至於店名是來自於老師傅猶如健美先生般健壯的好身材，客人後來也習慣以健美先生來做稱呼，靠近店面還會看到Q版的健美先生，店內有不少品項名稱其實都是以健美先生的身體部位的來命名的呢！

雖然老師傅早已退休，但好味道很幸運地有被傳承下來，以新鮮食材，融合數十種中藥材與特製滷汁，在大滷鍋裡經過長時間的小火悶煮，均勻入味，最後再藉由快速油炸，先滷後炸的獨家美味就此而來。所有的食材也都會放在冷藏的透明展示櫃當中，更能夠確保衛生。

這裡提供健美先生激炸滷味的最新菜單給你們參考，除了品項比四年前又增加了不少，就連辣度的選擇也更有彈性了，目前有小辣、中辣與嗆辣；同時還有增加鹹度的選項：正常、少醬、多醬，另外還會附贈酸菜可以搭配。

甚至連調味粉的部份，不同於坊間大多都是用公版現成的品牌，健美先生的調味粉都是特別訂製，成本相對更高，獨家的口味與配方，也讓不少客人專程而來。

目前每兩個月還有推出套餐組合可以選擇，像11～12月套餐有三款：

A.小黃瓜（新品）+豆乾+米血：特價$60（原價$70）

B.粉肝+口香糖+甜不辣：特價$70（原價$80）

C.角力豆腐+芋粿+雞胗：特價$75（原價$85）

冠軍大腸頭 $140元，身為大腸控的魚編自然不能錯過這道招牌，經過長時間的先滷後炸，大腸表面帶有誘人的焦糖色澤；每塊的大小分切得剛剛好，一口一塊又有飽嘴感。

入口可以先感受到外表的香酥薄脆，內裡吃來嫩Q有彈性，不但沒有腥味，包入青蔥更是多汁又不失辛香，整體帶有辣度的Q勁口感讓人忍不住一口接著一口；如果要魚編選出他們家的下酒首選，肯定非這道冠軍大腸頭莫屬！(未滿18歲請勿飲酒)

勁爆米腸 $25元，看到爆餡的米腸就知道酸菜份量給得毫不手軟，裡頭的米粒都是以手工填塞進去，口感特別紮實，再加上店家特製的酸菜及醬汁，微甜微鹹之中，又帶些微辣，吃起來相當有飽足感。

肌炸黃金玉米 $35元，炸過的玉米比起一般的烤玉米來得更有脆度與Q勁，大顆飽滿的玉米顆粒搭配上鹹鹹甜甜的特製刷醬，不但特別入味耐吃，還能吃得到玉米本身的香氣，即使放冷了也好吃～

進擊天梯 $35元，沒有吃過健美先生的朋友聽到天梯整個霧煞煞，看到本體才知道原來是南部滷味攤常見的蘭花干，魚編自從在南部讀書吃過蘭花干後也默默愛上了；由於有快速炸過，所以吃來覺得更多汁、更有嚼勁，除了滷汁鹹香之外，本身的豆香也很明顯，推薦你們必點喲～

筋Q水晶餃 $20元，每份裡面會有三顆水晶餃，經過先滷後炸之後，嫩Q的外皮又多了幾分酥脆的口感，搭配裡頭帶有油香的油蔥肉餡，意外地不顯膩口，也很適合咀嚼控的朋友。

人魚線芋粿 $30元，必須要說芋粿的口感真的有讓我們驚豔到，炸過的外皮酥薄香鹹，內裡紮實微Q，重點是裡頭竟然還能吃得到芋頭塊！自然的芋香很不錯，不會有廉價的粉感。

健美口香糖 $40元，看到口香糖的名稱也是讓人百思不解，其實這也是南部滷味攤常見的鴨腱腸，不僅外型長得有幾分相像，甚至連口感都幾可亂真，吃起來香軟又帶點Q彈的韌性，同時還有肉質鹹香與迷人的辣勁。

六塊雞胗 $25元，每份裡頭有四顆雞胗，雖然魚編平常都不怎麼愛吃內臟，但是他們家選用的雞胗真的大塊又飽滿！口感爽脆又頗有嚼勁，吃起來入味又有肉香，完全不會乾硬，柚編也是讚不絕口～

猛爆雞心 $40元，每份裡面有七顆雞心，軟嫩當中帶點脆度的口感，而且肉香也挺濃郁的，吃起來入味又不死鹹。

彈力鳥蛋 $30元，如果家中有小朋友的話，也很適合點份鳥蛋，每份裡面有六顆；滷過的鳥蛋帶有微Q口感，而且裡頭的蛋黃吃起來意外地還蠻濃郁的！

勁爆雞皮 $50元，雞皮這次也成為魚編的心頭好！好吃的程度真的不輸鹹酥雞，大概只差沒有雞肉了吧XD 雞皮炸得超級酥脆，雖然有著一定的厚度，但是完全沒有腥味與油耗味；再撒上店家特製的調味粉，鹹香帶辣再加上雞油的香氣，絕對是夜宵時分最萬惡的零嘴～

進擊小黃瓜 $35元 / 爆筋青花菜 $35元，吃了這麼多肉肉與炸物，來點蔬菜解解膩也不賴～兩種蔬菜都保有多汁的口感，表面撒上的特製調味粉也不會太辣，吃起來格外鹹香開胃！

最後要和你們分享的是店家特製的酸菜，酸度其實挺足的，尾韻還帶有明顯的甜味，比較不建議你們直接單吃，要搭配重口味的激炸滷味，味道就會剛剛好，香嫩爽口也很百搭。

雖然健美先生激炸滷味歷經搬家，但是口味依舊不錯，在辣度的調整上也比先前來得更加彈性，滷汁也入味不死鹹，先滷後炸的口感更是獨家！如果吃膩了一般的滷味或炸物，不妨可以來試試這獨特的口感層次，當作正餐加菜、下午點心或宵夜都很合適，分享給你們參考喲～

健美先生激炸滷味

營業時間：12:00-22:00

電話：04 2229 2279

地址：台中市北區三民路三段111號

粉絲專頁：健美先生激炸滷味

官方line@：@yrs5129o

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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