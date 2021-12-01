百元開磕「生食級天使紅蝦、厚切炸豬排」！台中平價日式咖哩店推薦

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近大坑風景區的「波特多日本咖哩屋」，它可是北屯高人氣三合屋日料店的姊妹店，為了讓顧客能以實惠的價格品嘗到美味的料理，特地推出了百元日式咖哩飯與烏龍麵，雖然擁有平易近人的價格，卻仍堅持使用高品質的食材，在海鮮食材上都是選用最高等級的「生食級」海鮮。餐點除了招牌咖哩飯與烏龍麵外，也提供各式簡餐定食及多種日式小食與湯品供饕客選擇。

波特多日本咖哩屋以香濃的咖哩醬著名，店家每天用新鮮洋蔥、蔬果為基底細火慢熬製，並加入數十種咖哩辛香料，再將濃郁的咖哩醬經過數小時低溫熟成，才能宣布大功告成。波特多的咖哩沒有過多的人工添加物，整個咖哩醬的甜味都是是來自蔬果本身的甜味，特別的是店內使用的容器都是天然無塑毒的環保葉子餐盤，每一個餐盤都有屬於自己的特殊紋路，兼具環保與美感。

▲使用天然無塑毒的環保葉子餐盤，吃完還可以帶回家重複使用。
▲使用天然無塑毒的環保葉子餐盤，吃完還可以帶回家重複使用。

來到波特多必點的當然是店內的人氣招牌「日本炸豬排咖哩飯」，店家使用台灣溫體豬製成，肉品經過按摩後裹上薄薄的一層粉再下去油炸，豬排厚實度顯而易見且兼具扎實口感，一口咬下豐盈的香甜肉汁與濃郁的咖哩香氣縈繞在口中，實在是讓人太滿足！而店家的米飯採用日本越光米，Q軟又粒粒分明，搭配濃郁的咖哩醬簡直是絕配！

▲日本炸豬排咖哩飯
▲日本炸豬排咖哩飯

▲別忘了來一碗暖胃的菇菇雞湯
▲別忘了來一碗暖胃的菇菇雞湯

而另外一款「唐揚雞塊咖哩飯」，則採用台灣溫體雞腿肉製成，以日式工法下去醃製，清爽又能品嘗到雞肉本體的鮮甜，唐揚雞塊裹著金黃色的外衣相當酥脆，內裡保有軟嫩的肉質。麵食主義者則可以來碗「炸天使紅蝦烏龍麵」，一大尾阿根廷的生食級天使紅蝦上桌就引起一陣驚呼，金黃酥脆的外皮內藏著鮮蝦香甜又Q彈的肉質，不管直接享用或是搭配讚岐烏龍麵都是極致美味。

▲唐揚雞塊咖哩飯
▲唐揚雞塊咖哩飯

▲炸天使紅蝦烏龍麵
▲炸天使紅蝦烏龍麵

波特多也有許多極具特色的日式小食，像是北海道進口的巨無霸蟹肉棒、鮮味十足的日式炸蝦餅，又或者清爽解膩的冰梅蘿蔔球都十分受歡迎，來「波特多日本咖哩屋」除了品嘗平價咖哩飯或烏龍麵外，也別錯過特色日式小食。

▲巨無霸蟹肉棒
▲巨無霸蟹肉棒

▲日式炸蝦餅
▲日式炸蝦餅

▲冰梅蘿蔔球
▲冰梅蘿蔔球

波特多日本咖哩屋

店家地址：台中市北屯區建和路二段22號

連絡電話：04-24379090

營業時間：11:30-20:30(周一公休)

粉絲專頁： https://bit.ly/3Cc6pze


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咖哩 烏龍麵 豬排

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