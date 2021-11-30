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海南雞飯、雲吞乾撈麵！台中道地新馬料理　留學生心心念念的家鄉味

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

鄰近台中豐樂公園捷運站的「新馬小廚」，從捷運站步行過來只需約10分鐘的路程，交通上十分的便利，「新馬小廚」在台中有兩間分店，除了靠近豐樂公園的已經開立4年多的南屯店外，在常客的敲碗下台中北區鄰近中國醫也開了一家新分店，由此可見它有多受歡迎！

「新馬小廚」主廚是在馬來西亞出生、新加坡長大的新馬人，這裡的特色餐點除了有來自新加坡的海南雞飯，也有馬來西亞口味的肉骨茶及多款小菜可供選擇，主廚精通廣式、潮洲菜、馬來西亞、新加坡料理，擁有20多年的掌廚經驗，還曾待過新加坡珍寶餐廳、金沙酒店等知名餐館，也難怪能做出連久居台灣的新馬遊子們都讚嘆的道地口味。

說到了新馬料理絕大多數人的第一印象是海南雞飯，「新馬小廚」的海南雞飯則分為新加坡與馬來西亞兩種口味。店內招牌「新加坡海南雞腿飯」特別選用放山母雞，以小火慢煮再經過冰水冰鎮過，將肉汁完美的鎖住，雞腿口感滑嫩又Q彈，而另一道「大馬海南燒雞飯」則是選用肉雞，以港式燒雞的方式下去製作，把椒鹽與特製香料放進雞肚裡醃製，增添鹹香感又能保有肉質的嫩度。

▲新加坡海南雞腿飯
▲新加坡海南雞腿飯

在新加坡當地海南雞飯的標配就是一盤雞肉加上一碗雞飯，其實是沒有配菜的，但為了配合台灣人的口味，主廚特別在雞飯底下添加了黃瓜與黃豆芽，增添了清爽感。在雞飯部分也毫不馬虎，選用泰國香米再加入少許的糯米增添口感，加入雞湯、橄欖葉、香茅、香油與上好的薑片去煨成雞飯，還沒入口就可以聞到高雅的雞湯香氣。

▲大馬海南燒雞飯
▲大馬海南燒雞飯

而店內另一款招牌菜「叉燒雲吞乾撈麵」也不容錯過，也是在馬來西亞最常見的麵食，使用台灣的五花肉經過秘方醃製過後再悶熟，乾撈麵則是用馬來西亞的黑醬油(老抽)、麻油、蠔油與豬油渣等特調醬汁下去製作，雖然麵體看起來顏色較深，但是卻不會過於鹹膩，上面的叉燒肥瘦適中還帶點焦香味有夠好食！

▲叉燒雲吞乾撈麵
▲叉燒雲吞乾撈麵

喜愛叻沙的則別錯過「新加坡叻沙雞肉米粉」，叻沙為店家使用新馬特殊的香料和椰奶慢熬而成，味道層次豐富又多元，獨特的口味也是馬來西亞和新加坡的代表性料理！想要品嘗道地新馬料理的饕客們，不妨來嘗嘗台中這家讓人吃過一次就上癮的「新馬小廚」吧！

▲新加坡叻沙雞肉米粉
▲新加坡叻沙雞肉米粉

新馬小廚南屯店

店家地址：台中市南屯區永春東路680號

連絡電話：04 23821691

營業時間：11:00-14:00/17:00-21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3EcmV2K


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新加坡 馬來西亞 公園

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