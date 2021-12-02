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彰化路上的樸實復古木屋！「石對氷食所」巨無霸日式刨冰、抹醬燒餅激推

螞蟻幫的櫥櫃 / 文、圖／螞蟻

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石對氷食所 | 彰化市仁愛路石頭燒烤附近開了這家復古風格的日式刨冰店「石對氷食所」，原本這塊地是一塊小空地，店主特別打造日式復古風味的房舍，販售起特色風味的刨冰、飯食、糰子，很適合喜歡這種可愛樸實風格的群眾，來這裡打卡拍照也很合適。

石對氷食所

石對氷食所的位置其實沒有很明顯，不過仔細尋找還是可以找到的，店址就在彰化市仁愛路126-1號，復古感的木屋相當吸引目光，剛開幕不久就有不少人在臉書分享，趁著假日休息，特別前來吃上一碗特色刨冰。

從外觀上看起來就會讓人想進入吃冰，晚上應該另有風情，看了菜單後店家不只提供刨冰，另外還有供應小點跟飯食，若是想來用餐也是可以的喔。

入內後，室內的座位其實不多，所以建議可提早先訂位，避免撲空，目前都還是防疫狀態，用餐也請記得保持適當距離。

店主說這綠色木窗還是裝潢師傅之前拆除綠島監獄留下的材料，特別裝上，保留質樸感。

跟朋友選擇窗邊的兩個座位，只是純粹覺得這裡光不錯，拍照會比較亮。

日式刨冰，每日限定隱藏版倒是引起我們好奇心。

熱食。這裡的燒餅不是印象裡的燒餅，是偏向麵包跟大餅之間的口感，點了一份試試，另外還有店家在臉書推薦的伴半嫩蛋飯，一併點了。

另外還有提供飲品，飲加食可折抵20元。

等待餐點前店家特別招待了茶品。

伴半嫩蛋飯 $190。紅油干貝絲、蘇澳飛魚卵、友善放牧雞蛋、台灣冠軍米同安烏溪米，看起來簡單的一碗米飯，其實組合了各路達人的用心，這碗簡單又不簡單的紅油干貝絲嫩蛋飯特別閃耀迷人。

看似簡單的一碗飯，光是白米就相當不易，高雄147帶有微微芋香，口感Q軟帶一點黏性，有越光米口感，蘇澳的酒醃飛魚卵、紅油干貝絲，搭配無腥味的放牧蛋，讓這白米飯入口留香，海味在嘴裡徜徉，好吃。

黑松露燒餅 $80。獨家抹醬超級香，燒餅口感柔軟吃起來接近麵包，風味跟口感非常好吃，推薦必點！

這黑松露燒餅好吃到讓我會想再回訪。

每日限定隱藏版 $160up。不要問，點就對了，朋友跟店家說來碗不要問點就對了，快被他笑死，其實店主還是會說準備的刨冰口味讓客人參考啦。這份日使用日本芝麻醬製作的芝麻口味刨冰，還搭了兩顆糰子點綴。

芝麻口味香濃，冰涼香甜，吃到最下面還有薏仁、蓮子跟白木耳，香甜好吃。

無論吃餅還是用餐，餐食都在水準之上，溫馨且復古風格的木屋也很適合拍照跟約會，喜歡這樣風格的朋友，不妨將石對氷食所納入口袋名單喔。我喜歡的不見得會是您喜歡的，個人口味僅供參考。

石對氷食所

電話：0906-668-727

營業時間：13:00~21:00(星期二、三公休)

地址：彰化市仁愛路126-1號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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