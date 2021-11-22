南投最夯泡麵土地公！免費泡麵任吃「中寮石龍宮」防疫期間改外帶一人一碗

南投中寮石龍宮土地公廟

南投中寮石龍宮是相當知名的土地公廟，香火鼎盛之外，還有提供泡麵讓信眾索取，之前可以在這裡拜拜後坐著吃泡麵，因為防疫的關係改為拜拜後每人限取一碗泡麵帶走，石龍宮信眾相當多，假日吸引了相當多民眾前來拜拜補金庫。

到石龍宮拜拜，相當多人都是帶整箱泡麵拜拜顯示誠意！求財保平安還將泡麵留給後續的民眾食用，很多人帶來一箱箱的泡麵當供品，拜完就把泡麵留下，另外有很多人還願是買好幾箱泡麵還願，拜拜後讓信眾泡麵充飢，變成了石龍宮的特色。

中寮石龍宮拜拜的信眾眾多，還有人會包遊覽車前來，石龍宮的停車場相當廣闊，大約可容納200輛汽車。

土地公喜歡吃泡麵？

一般來說，土地公喜歡吃的是麻糬、花生、酒水，基本上甜食類好像頗受土地公的喜愛，讓土地公甜甜嘴，另外土地公比較像是基層的鄰里長，土地公同樣被視為財神與福神，因為人們相信"有土斯有財"。

石龍宮位於中寮山裡早年交通比較不便，怕香客拜拜後沒東西吃才提供泡麵，久而久之就延伸成來這裡拜拜會搬出整箱泡麵，也讓石龍宮變成知名的泡麵土地公，來這裡拜拜後不吃碗泡麵感覺沒來此處一樣。

防疫期間不提供熱水跟現場吃泡麵，所以拜拜後可在服務台拿一碗泡麵再離開，桌上的泡麵有葷跟素口味，都是由信眾拜拜後提供的泡麵。

石龍宮的土地公聽說來自南鯤鯓，早年大家樂瘋迷時相當多人會來看香灰猜數字，這種年代我也有經歷過，跟著阿公跟我爸去看香灰(XD)，小屁孩的我還不知道大人究竟在看什麼。

現場不提供泡麵，沒辦法拍照吃泡麵的景象，希望等疫情解除後能來現場吃碗泡麵再離開。

聽說石龍宮補財氣相當靈驗，香火鼎盛，拜拜後有靈驗記得要回來還願喔。

中寮石龍宮

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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