一日親子樂園！手做草仔粿、薑黃染布，體驗最古早農村生活

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

東螺溪休閒農場位於舊濁水溪下游，為了保留以往農村的風情，農場主體以舊鴨舍改建，園內不僅有懷舊的柑仔店、用爐灶烹煮食物的老式廚房，還有做粿的石磨等農具及稻草搭蓋的農舍。踏入園區猶如看到以前的農村景象，想起記憶中泛黃的照片，照片中的小孩笑得好開心，才知道快樂其實很簡單。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

東螺溪休閒農場利用農村景觀、自然生態等資源，讓遊客能體驗真正的農家生活，活動內容非常豐富，不能少的就是最傳統的手作芋頭粿、草仔粿，用石磨把米磨製成粉，來回拉滾到製成粿，讓平常吃的到的食物，藉由自己的雙手從零開始製作，更能懂得珍惜現有的一切。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

農場內還有手作植物染DIY，透過萃取植物的汁液作為天然染料，讓大家手作專屬於自己的染布，而且還能帶回去當紀念品喔！

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

焢窯是一種在傳統農村常見的烹飪方式，不需要器皿，只要將食物和炭火埋在土中悶熟即可。後來比較常見的是石窯，較容易判斷食物是否已煮熟。焢窯是來農場最不能少掉的體驗之一，自挖泥土自埋窯中食物，付出體力而得來的食物吃起來可更加美味了。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場
▲圖片來源：東螺溪休閒農場

都市的生活步伐快速，讓我們偶爾忘記停下腳步，去感謝身邊這些得來不易的東西，科技帶來便利也帶走了許多，都忘記原來快樂可以很簡單。東螺溪休閒農場能帶給我們的不只是一天的農村生活體驗，透過付出勞力換來的成果、吃到食物最原本的風味，都讓我們更懂得感恩與珍惜。東螺溪休閒農場提供家庭親子、公司團體進行農村的體驗行程，有焢窯、薑黃染布、抓泥鰍、做粿、紮稻草人等活動。貼心提醒：所有活動都要提前七日預約喔！若有行程上的疑問，也可以到粉絲專頁詢問喔！

活動結束時間大約都是下午四點，結束行程後也可到東螺溪台灣欒樹自然生態廊道走走喔！若還有體力的話，再開車前往彰化二林最新最美的空中廊道看夜景，讓旅程畫下一個美麗的句點。

東螺溪休閒農場

農場地址：彰化縣二林鎮二溪路七段2巷臨1201號

營業時間：9:30-16:00


延伸閱讀>>美翻天！彰化二林新去處！荒廢魚塭變身夢幻空中廊道

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

農村 夜景 懷舊

延伸閱讀

移動監視器疑被不肖民眾發現 彰縣溪湖區排又布滿廢棄物

盡情享用幸運加碼的農遊券 特色主題休閒農場輕鬆玩

盡情享用幸運加碼的農遊券 到宜花東主題休閒農場輕鬆玩

殺人棄屍、死貓掛樹頭 公所申請東螺溪加裝監視器　

相關新聞

一日親子樂園！手做草仔粿、薑黃染布，體驗最古早農村生活

在以前沒有手機、電視的年代，整片大自然都是小孩的樂園，抓泥鰍、拔蘿蔔，在溪邊抓蝌蚪戲水，而這些畫面在現代似乎看不到了。彰化二林東螺溪休閒農場保留舊有的農村生活景象，希望讓在都市生活的大家，能體驗及回味最古早的農村生活樂趣。

70年老字號海鮮小吃！彰化芳苑「巷仔內蚵仔炸」30元厚度飽滿　王功漁港必吃

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 彰化芳苑有間「巷仔內蚵仔炸」，可以說是不少遊客到王功漁港必吃的美食之一；雖然附近有相當多家蚵仔炸，不過發現得到最多網友好評的就是這間，將近3000則評論並擁

天天客滿！台中老屋烤糰子專賣店「良心製菓」　濃郁日式風情＆榻榻米超好拍

udn走跳美食／糖糖 糖糖終於吃到這間良心製菓啦，從試營運、開幕到現在，不管平假日依舊天天客滿，就連一開店來排隊至少都要等一個多小時，糖糖可是撲空了三次才吃到，可見這間良心製菓魅力非凡阿～主

一次吃10攤市區老店！「彰化美食半日遊」　焢肉飯、肉圓、古早飲料全都有

udn走跳美食／強生與小吠 繼上次我們成功挑戰鹿港老街吃十攤的任務之後覺得好有成就感啊！原來我們的胃這麼能屈能伸，嘿嘿（成語不是這樣用的好嗎！！！！)於是前陣子挑了個好天氣又往彰化出發，想說

彰化員林最夯休閒步道！「藤山步道」觀景台視野佳　散步健身老少咸宜

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!! 彰化員林藤山步道簡介 藤山步道位於八卦山脈的百果山區,是目前員林地區最具人氣的健身休閒步道,入口處位於林厝交流道下方的員南路藤山橋

夜晚不無聊！ 9個台中夜景好去處 180度觀景平台、S型車軌、約會聖地

空閒的夜晚除了可以在家躺著追劇，小編也很喜歡到處看夜景！從遠處看著喧囂的城市燈火，就會有一種與世隔絕的愜意感受。今天小編整理了9個台中夜景好去處，大家趕快筆記一下，隨時準備出發囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。