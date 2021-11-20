一日親子樂園！手做草仔粿、薑黃染布，體驗最古早農村生活

東螺溪休閒農場位於舊濁水溪下游，為了保留以往農村的風情，農場主體以舊鴨舍改建，園內不僅有懷舊的柑仔店、用爐灶烹煮食物的老式廚房，還有做粿的石磨等農具及稻草搭蓋的農舍。踏入園區猶如看到以前的農村景象，想起記憶中泛黃的照片，照片中的小孩笑得好開心，才知道快樂其實很簡單。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

東螺溪休閒農場利用農村景觀、自然生態等資源，讓遊客能體驗真正的農家生活，活動內容非常豐富，不能少的就是最傳統的手作芋頭粿、草仔粿，用石磨把米磨製成粉，來回拉滾到製成粿，讓平常吃的到的食物，藉由自己的雙手從零開始製作，更能懂得珍惜現有的一切。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

農場內還有手作植物染DIY，透過萃取植物的汁液作為天然染料，讓大家手作專屬於自己的染布，而且還能帶回去當紀念品喔！

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

焢窯是一種在傳統農村常見的烹飪方式，不需要器皿，只要將食物和炭火埋在土中悶熟即可。後來比較常見的是石窯，較容易判斷食物是否已煮熟。焢窯是來農場最不能少掉的體驗之一，自挖泥土自埋窯中食物，付出體力而得來的食物吃起來可更加美味了。

▲圖片來源：東螺溪休閒農場

都市的生活步伐快速，讓我們偶爾忘記停下腳步，去感謝身邊這些得來不易的東西，科技帶來便利也帶走了許多，都忘記原來快樂可以很簡單。東螺溪休閒農場能帶給我們的不只是一天的農村生活體驗，透過付出勞力換來的成果、吃到食物最原本的風味，都讓我們更懂得感恩與珍惜。東螺溪休閒農場提供家庭親子、公司團體進行農村的體驗行程，有焢窯、薑黃染布、抓泥鰍、做粿、紮稻草人等活動。貼心提醒：所有活動都要提前七日預約喔！若有行程上的疑問，也可以到粉絲專頁詢問喔！

活動結束時間大約都是下午四點，結束行程後也可到東螺溪台灣欒樹自然生態廊道走走喔！若還有體力的話，再開車前往彰化二林最新最美的空中廊道看夜景，讓旅程畫下一個美麗的句點。

東螺溪休閒農場

農場地址：彰化縣二林鎮二溪路七段2巷臨1201號

營業時間：9:30-16:00





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