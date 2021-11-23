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台中CP值爆表百元鍋物！香甜爆米花、人氣霜淇淋無限供應

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於精武東路上的「京川鍋物太平店」，白底黑字的招牌時尚又簡約，店內以純白色系再搭配木質調營造出清新感，青草綠的配色讓整間店顯得生氣盎然，明亮又舒適的環境一點都不像平價百元鍋物專賣店！而鍋物方面的選擇性也十分多元，像經典系列的原味柴魚鍋、韓式泡菜鍋、養生藥膳鍋、泡菜牛奶鍋、藥膳蔬食鍋，個人小火鍋較少見的大漢麻辣鍋、東北酸菜鍋、巴西蘑菇鍋也通通有，就算天天吃也能有多變化。

「京川鍋物」既有網美火鍋店的裝潢，連無限自助吧也比尋常平價火鍋店高檔，白飯、冰淇淋、汽水機、咖啡機樣樣不缺，甚至還有超人氣的霜淇淋可以自己DIY，小朋友最愛的香甜爆米花京川也已準備好，至於明治冰淇淋一次提供四種口味供客人選擇，不定期還會更換口味，每次來都能有新感受！

高湯可以說是鍋物的靈魂，而京川擁有引以為傲的特製湯頭，每日以天然蔬果加上豬骨與雞骨下去熬煮數個小時而成的高湯，喝起來自然又甘甜，並嚴格選用新鮮的食材，現點現煮讓饕客吃到最鮮的滋味。

而說到京川的店內NO.1非「泡菜牛奶鍋」莫屬，濃郁香醇的牛奶湯頭，加上泡菜爽脆又入味，湯頭帶點微酸微辣超開胃，上頭還添加乳瑪琳增添香味與滑順感，湯頭喝起來溫順濃香又不膩口，十分受到歡迎！

▲泡菜牛奶鍋
▲泡菜牛奶鍋

▲這次提供的是黑芝麻口味的霜淇淋，味道濃郁香氣足！
▲這次提供的是黑芝麻口味的霜淇淋，味道濃郁香氣足！

另外「京川鍋物」在不同時節也會推出適合當季的鍋物，像是新推出的「剝皮辣椒雞鍋」跟「麻油雞湯鍋」都超適合冬日裡冷颼颼的天氣來上一鍋，不管喜歡微辣微麻的剝皮辣椒雞鍋，又或是想享受純正麻油香氣的麻油雞湯鍋，通通都可以在「京川鍋物」得到滿足。

▲剝皮辣椒雞鍋
▲剝皮辣椒雞鍋

▲麻油雞湯鍋
▲麻油雞湯鍋

京川鍋物太平店

店家地址：台中市東區精武東路101號

連絡電話：04-22154263

營業時間：11:30-14:00/17:00-00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3aVd0C3


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