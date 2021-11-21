台中大里美食！想家來碗平價特色雞湯　日系裝潢內暢飲暖胃好湯

細火慢熬、小心調味，將食材的風味和營養完美融合，是一鍋好湯，也是家的回憶。「龍涎居」在台灣約有十幾間分店，經營十餘年的雞膳品牌致力於用好的食材燉煮家的味道，讓你不論身在何處，都能喝一碗暖暖的好湯，暖胃又暖心。

「龍涎居—好湯」是龍涎居雞膳食坊第二代，將上一代的桌菜形式轉變為更方便的個人套餐，套餐內容皆有雞湯、主食、漬物以及特調冷飲，再依小菜數量分為 經濟套餐、招牌套餐以及豐盛套餐三種 ，而且考量口感喜好不同的問題，雞肉也可選擇軟嫩的白羽雞腿或有嚼勁的土雞腿，讓你不論是三五好友相聚或是一個人享受都沒有負擔。

▲日系裝潢溫馨又放鬆。

▲因應疫情，桌上貼心地放置分裝酒精供民眾使用。

蛤蜊雞湯＋口水雞拌麵經濟套餐（不含小菜）

美食上桌！大顆蛤蜊、軟嫩雞腿肉豪邁地裝在典雅的陶瓷鍋裡，湯品有雞肉的香氣，入口是蛤蜊的鮮和微微薑片的提味，只有夠新鮮的食材才能有這樣天然的鮮甜，清爽不膩口。

▲切片狀的雞肉更容易入味，軟嫩好咀嚼。

主食：口水雞拌麵

口水雞拌麵採用舒肥雞肉和特製醬汁入菜，最先嚐到的是香而不麻的花椒香，而麵體Q彈有口感，咀嚼間辣味開始蔓延刺激著口腔，涼涼的天氣吃幾口就能讓身體暖和起來，上方的雞肉很嫩一點也不乾柴。

鳳梨苦瓜雞湯＋麻油乾麵線招牌套餐（含小菜一碟）

龍涎居的鳳梨苦瓜雞湯將鳳梨的甜深深地熬進湯裡，蔬果天然的甘甜和雞肉的鮮味在湯裡完美結合，加入些微的米酒做調味更加醇厚，香、甜、醇，讓人一口接一口停不下來，連帶有些許苦味的苦瓜都能一口瓜一口湯的吃光，喜歡鳳梨苦瓜的朋友絕對不能錯過這道菜。

▲軟中帶脆的苦瓜已經少掉許多苦味，配上香甜的湯和雞肉，想克服苦瓜恐懼的朋友也可以試試看喔！

主食：麻油乾麵線

輕夾起麵線也夾起鄉愁，濃濃的麻油香將帶人回到小時候的黃昏巷口，不知哪戶人家煮著麻油麵線，空氣裡飄散的麻油香讓人垂涎三尺，只想快點回家與家人團聚吃飯。麻油細麵鋪上些許油蔥酥增添口感，麵線拌著麻油和油蔥酥入口是恰到好處的鹹香，一碗下肚溫暖又飽足。

▲小菜口水雞吃起來辣爽辣爽，上面的花生讓口感更加豐富。

帝王雞湯＋雞肉飯豐盛套餐（含小菜二碟）

龍涎居首推的帝王雞湯，用何首烏、枸杞、當歸、甘草等多種藥材熬煮一個半小時，將藥材的營養和香氣熬進湯和雞肉裡，讓整個空間也彌漫著中藥香，微涼的天氣更添一絲暖意。

湯品香醇卻不油膩，喝一口先是中藥的香，入喉回甘是甘草天然的甜味在嘴裡散開，溫和的藥燉喝起來身體一點也不覺得負擔，而且帶皮的雞腿肉燉煮後也不乾柴，柔嫩好咬，保留一點彈性不軟爛，還有清新的中藥味口齒留香。

▲龍涎居雞湯採用的雞肉皆是帶皮雞腿肉，不論是軟嫩的白羽雞腿或是有嚼勁的土雞腿都不乾柴，料多味美好好吃！

▲現在的季節時蔬是龍鬚菜，加上烏醋新鮮爽脆又開胃。

▲雞肉絲飯粒粒飽滿有彈性，舒肥的軟嫩雞肉吃多也不會口乾。

將傳統桌菜換上更年輕化的出餐方式，龍涎居接受 五倍卷

消費，讓「溫補」變得更沒有距離，突然想喝雞湯的你，今晚就來點龍涎居的雞湯套餐吧！

龍涎居-台中大明店

營業地址：台中市大里區大明路259號1樓

營業電話：04-24876708

營業時間：週一至週日 11:00~20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3o1SfIJ





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