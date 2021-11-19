天天客滿！台中老屋烤糰子專賣店「良心製菓」　濃郁日式風情＆榻榻米超好拍

糖糖終於吃到這間良心製菓啦，從試營運、開幕到現在，不管平假日依舊天天客滿，就連一開店來排隊至少都要等一個多小時，糖糖可是撲空了三次才吃到，可見這間良心製菓魅力非凡阿～主打日式烤糰子，裝潢由老宅改建，搭配復古家具，充滿濃濃日本風味，除了一樓的良心製菓，聽說二樓的美滿小料理也很厲害，需訂位才吃的到呢！

良心製菓位在台中西屯杏林路上，鄰近台中新光三越、台中大遠百、臺中國家歌劇院，地點有點小小隱密，是說附近不算好停車，建議大家在外面停好車在慢慢散步過來。

良心製菓為在一樓，走進大門後從這門簾走進去，樓梯上去二樓是美滿小料理（需採預約制）

店裡頭的裝潢還保留了老屋原有的樣貌，搭配復古家具擺設，充滿日式風情，每個角落都好好拍。

內用採榻榻米的座位，入座需脫鞋子，座位數不多，均採現場候位，無法事先訂位，內用限時90分鐘。

良心製菓菜單

良心製菓內用低消每人一杯飲料，飲品皆無法調整甜度及冰塊，烤糰子口味依現場為主，糖糖看粉絲團現在還多了芋泥口味。

糰子都是現點現烤，將雪白的糰子烤至微微焦香的模樣，接著再抹餡或淋醬。

看到烤糰子一串串擺在櫥窗裡，畫面看起來超療癒的。

醬油烤糰子 50元

烤糰子口味裡頭糖糖最喜歡這個醬油烤糰子，也是裡面唯一的鹹口味，將烤糰子淋上日本國產醬油，糰子吃起來Q軟紮實，醬油帶點淡淡的甜味，好吃不膩口，一次吃個兩串都沒問題。

枝豆糰子 70元／抹茶紅豆糰子 80元

枝豆糰子上頭綠綠的看起來像哇沙米，其實是毛豆製作而成的，吃起來甜甜的，有個獨特的味道，糖糖個人比較沒這麼愛這口味；另外紅豆糰子有原味跟抹茶兩種，糖糖選的是抹茶口味，採用若竹抹茶製作而成的抹茶糰子，吃起來帶有迷人的抹茶香氣，而上頭的紅豆泥是採用霧峰紅豆熬煮而成，口感綿密，甜而不膩，豆香迷人。

芝麻糰子 80元／烤蕃薯糰子 70元

芝麻糰子上頭歐罵罵的芝麻醬是選用屏東知名的潮州金弘黑芝麻醬，芝麻香氣非常濃厚，不過吃起來稍微偏甜了些；另外烤蕃薯糰子上頭的金黃色蕃薯泥則是選用了台農57號蕃薯來製作，一入口就能感受到濃濃的蕃薯香氣，Q軟紮實的糰子帶著蕃薯的香甜氣息。

一保堂極上焙茶 110元

焙茶固定無糖，雖然無糖，喝起來不會苦澀，帶有迷人的焙茶香，順口又回甘。

迷迭紫蘇氣泡 130元

另一杯飲品糖糖點了迷迭紫蘇氣泡，顏色好美，入口帶著紫蘇香氣，喝起來非常清爽。

良心製菓環境跟糰子都好好拍，糖糖也很喜歡這裡的用餐氛圍，糰子糖糖最愛醬油口味，其他口味對糖糖來說偏甜了點，不過看到粉絲團又推出芋泥烤糰子，讓糖糖有點心動，改天再來吃吃看。

良心製菓

電話：0977-016068

地址：台中市西屯區杏林路78號一樓

時間：12:00-17:00；週一店休

臉書：https://www.facebook.com/lianghsindango/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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