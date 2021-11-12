台中夜貓子聚會好去處！「巷口宵夜點心」蟹味蒸燒賣、流沙包好邪惡

「巷口宵夜點心」位在台中健行路上，鄰近自然科博館、忠明高中以及第六市場，這裡人聲鼎沸，車流量多，常常在店家一開門就有聞香的顧客前來一嚐，更別說宵夜時段了，想吃的顧客記得盡早來享用 !

店內採用舒服的黃光與間隔有致的四人坐，適合三五好友相約一同前來 。

老闆還特地把想說的話，想給顧客最棒的港式餐點心意寫在牆壁上頭，每每看了都會心一笑，感受的到滿滿溫暖 。

蟹味蒸燒賣

有別以往常見的燒賣款式，這裡特別在上面加入鮮美多汁的蟹味棒，軟嫩的口感與扎實的肉餡相得益彰。

蔬菜皮裡的肉汁豐富，肉香與蟹味香融合得恰到好處，一吃就愛上 !

北菇蒸滑雞

蒸籠裡現蒸的香菇滑雞一端上桌便香味撲鼻，雞肉滑嫩多汁，香菇的味道能讓雞肉更加鮮甜，一同吃下超級滿足 !

吸滿湯汁的雞肉閃閃發光，香鹹帶肉甜的滋味非常美味。

港式臘味蘿蔔糕

港式臘味蘿蔔糕是這裡的招牌菜之一，有別於常見的蘿蔔糕，老闆還在裡面加入蝦米、油蔥、蘿蔔塊、臘肉等佐料，每一口都吃的到豐富餡料 !

蘿蔔糕體也是老闆親手製作，堅持給顧客最完美的蘿蔔糕，讓大家吃得美味又安心。

微脆的表皮沾上一點點蒜蓉醬，道地好吃的蘿蔔糕就此誕生 !

蜜汁叉燒包

說到港式點心怎麼能少了蜜汁叉燒包呢 ? 熱騰騰的包子表皮扎實彈牙，麵皮香四溢 !

裏頭的內餡微甜不膩，用的也是瘦肉居多，不會讓人感到有負擔，是可以輕鬆吃完一籠的餐點 !

脆皮黃金流沙包

香甜脆口的黃金流沙包也是這裡必點的品項之一，外酥內軟的口感與甜而不膩的內餡是大人小孩都會喜歡的味道 !

香噴噴的流沙餡超級誘人，甜蜜口味不會死甜，一次吃下三顆也不是問題 !

「巷口宵夜甜點」提供超多種類點心主食供顧客選擇，讓不論是睡前想填飽肚子，下班想滿足自己或想找朋友聊聊天吃吃點心的人有個完美的好去處，想不到要吃什麼的時候，來這裡絕對能找到你要的那份餐點，快揪三五好友來場宵夜之旅吧 !

【巷口宵夜點心-健行店】

店家地址 : 臺中市西區健行路1005號

店家電話 : 0423235766

營業時間 : 下午17:30~上午1:00

停車資訊 : 路邊停車、附近科博館設有停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3aODVQ1





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