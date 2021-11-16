夜晚不無聊！ 9個台中夜景好去處 180度觀景平台、S型車軌、約會聖地

空閒的夜晚除了可以在家躺著追劇，小編也很喜歡到處看夜景！從遠處看著喧囂的城市燈火，就會有一種與世隔絕的愜意感受。今天小編整理了9個台中夜景好去處，大家趕快筆記一下，隨時準備出發囉！

清水鰲峰山觀景平台

清水鰲峰山觀景平台。 圖／IG, xfengliang

清水鰲峰山觀景平台。 圖／IG, shy_team_photo

清水鰲峰山觀景平台位於台中市清水區，這個觀景台是台中赫赫有名的知名夜景地標！除了傍晚可以坐擁日落，感受夕陽無限好的氛圍之外，到了夜晚百萬夜景就出現啦～這裡的夜景視野可說是180度的全景視野，沒有遮蔽物，觀景台也做得很安全及完善，一旁還有座椅及小圓桌，很適合情侶或朋友坐著觀賞夜景、散散心哦！

小編偷偷說：其實大白天來走走步道、看看美景也很棒喔！

地址：台中市清水區鰲海路70號

公老坪夜景

公老坪夜景。 圖／IG, zhujiaozi

公老坪夜景。 圖／IG, lin_c_yo

公老坪夜景位於台中市豐原區，是台中約會聖地喔！台中市政府在這裡建置了全長75公尺的全新木棧道，沿途有柔和的燈光以及愛心意像的裝置藝術，很適合在這裡打卡拍照，氣氛超好的！拍完照沿著木棧道走便能走到觀景平台，在這裡遠眺豐原及后里台地，將浪漫夜景盡收眼底。

地址：台中市豐原區水源路坪頂巷28號

沙鹿慈暉亭

沙鹿慈暉亭。 圖／IG, koay_10

沙鹿慈暉亭位於沙鹿及第六公墓間，是攝影愛好者相當熱門的夜景拍攝地，不僅能拍到S型車軌、萬家燈火，空氣好的時候還能拍到遠處沿海的風力發電，看照片就能感受到慈暉亭那獨一無二的魅力了吧！不過小編也要提醒大家，慈暉亭的路比較窄，沿途也沒有什麼路燈（因此沒什麼光害，也適合看星星）加上附近就是大型夜總會，建議要前往的話，結伴前行並且慢慢開比較安全哦！

地址：台中市沙鹿區慈暉亭

望高寮夜景公園

望高寮夜景公園。 圖／IG, joan5422

望高寮夜景公園。 圖／IG, qqrainbow33

只要問在地人「台中有什麼地方適合看夜景啊？」，通常答案都會是望高寮夜景公園！望高寮夜景公園位於大肚山上，這個夜景公園十幾年來都相當熱門，不過2020年由台中市政府規劃整修，有欄杆、路燈及座椅，整個公園就像一個戶外劇場，既新穎又相對安全了許多，從這裡可以遠眺台中及彰化的夜晚景致，望高寮還有「台版函館夜景」的美稱，若是來台中只能看一個夜景，小編絕對會選望高寮啊！

地址：台中市南屯區中台路601號

九天夕陽之樹

九天夕陽之樹。 圖／IG, ash1103ash

九天夕陽之樹。 圖／IG, elton_e05

台東有金城武樹、台中則有九天夕陽之樹！他們都一樣，孤獨地佇立於一幅美景之中，樹襯托美景、而美景襯托著樹，完美的結合成絕美風景。九天夕陽之樹位在台中沙鹿區前往九天黑森林的路上，由於視野看起來一望無際，草地和天空一線，風景美的就像一幅畫，吸引許多民眾來朝聖，夜晚遠方萬家燈火亮起時的景致，也非常壯觀！

地址：台中沙鹿區台中都會公園與九天黑森林中間（導航九天夕陽之樹）

秋紅谷生態公園

秋紅谷生態公園。 圖／IG, allenlo0809

秋紅谷生態公園。 圖／IG, shijia_hui7

秋紅谷生態公園是位在台中七期的大型生態公園，也是亞洲首創的下凹綠地公園，還得過全球卓越建設獎！秋紅谷生態公園佈滿綠色植披，還有人工湖、景觀橋、木棧道、小碎石步道等，整座公園規畫的非常漂亮。公園的四周圍繞著各式高樓，有一種世外桃源的愜意氛圍，到了夜晚湖面映著高樓的燈火，有別於從遠方俯瞰萬家燈火，是另一種感受，在公園裡漫步也能享受閃閃動人的絕美夜景！

地址：台中市西屯區朝富路30號

【附近住宿推薦】The Lin Hotel 林酒店

The Lin Hotel 林酒店。 圖／agoda

外觀就有著高貴氣質的台中林酒店，帶點弧形的建築顯露出不凡，一進大廳氣派的風格立刻透過大廳的挑高展現。進到房間內，金色的擺飾凸顯奢華感，房內備品也很頂級，像是潘海利根、歐舒丹的沐浴品等。台中林酒店有健身房、三溫暖、泡湯區、露天溫水游泳池。頂級飯店最重要的就是睡眠品質和衛浴，台中林酒店的不管是落地窗、隔壁房間這些聲音都進不來之外，床選用是頂級品牌席夢思，可以感受到房間內沈穩的舒適。

地址：台中市西屯區朝富路99號

訂房網站評價：8.6/10(Agoda)

霧峰朝陽後山

霧峰朝陽後山。 圖／IG, charles_c.420

朝陽後山夜景就位於霧峰區朝陽科技大學的後山，除了台中市景，還可以遠眺到彰化去！天氣及空氣品質好的時候還有機會看到遠方的麗寶摩天輪，視野非常遼闊，不管是攝影愛好者或是情侶、朋友都很適合來朝陽後山看夜景，頓時覺得朝陽的大學生真的好幸福呀～學校後面就有這麼美的景色！不過沿路非常暗，要去的朋友一定要記得注意安全、結伴同行喔！

地址：台中市霧峰區尖後福德宮旁觀景台

月老夜景

月老夜景。 圖／IG, seed302811

月老夜景。 圖／IG, yuanj.ho

曾經屬於秘境的月老夜景，因為景色太美而名聲大噪，越來越多人喜歡來這邊看夜景了！月老夜景因為位在月老廟附近而得名，建議可以黃昏時分來，還可以看到遠方港口的大船，也能欣賞夕陽悄悄落入地平線下的浪漫景色。當然晚上夜景也是必看，180度的無敵視野，看過這邊的夜景絕對為之驚嘆！

小編小提醒：車子停好之後記得熄燈避免光害，離開迴轉時因為四周很暗，也要小心一旁的水溝喔！

地址：台中市大雅區中75鄉道

公明陸橋

公明陸橋。 圖／IG, lean_photo_travel

公明陸橋。 圖／IG, rj_smile5297

公明陸橋採用斜張橋設計，位置就位於沙鹿區台中航空站旁，夕陽餘暉時天空被暈染成耀眼的橘紅色，由下往上看公明陸橋就像劃破這塊橘紅色的暈染畫布，畫面美的浪漫！夜晚時路燈亮起，還有陸橋下的來車，而你就站在橋上欣賞腳下及遠方迷人的夜色，別有一番風味啊～（這裡也很適合拍攝車軌哦！）

地址：台中市沙鹿區台中航空站人行陸橋

看完小編介紹的9大台中夜景，是不是很想馬上計畫出發呢？無論如何夜晚出門，都要記得小心謹慎，安全第一喔！趕快把這篇加入口袋名單，夜晚不無聊！

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