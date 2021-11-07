大寫的療癒！「台中版伯朗大道」黃金稻浪好忘憂　最美田野風光季節限定

台中限定金黃美景太療癒！「外埔忘憂谷」每季都會隨著稻田顏色，變身不同色系的大地拼圖，近期隨著秋收季節成為燦爛的大自然畫布，透過空拍視角還能抓拍「台中版伯朗大道」的S彎道最美風光，限時田野景致美不勝收。

圖／IG@chien_lan授權

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外埔忘憂谷一直是攝影愛好者的心頭好之一，除了綠油油的田間風景，每逢10月下旬至11月上旬，放眼望去的黃澄澄美景與稻香，更是讓人流連忘返，可謂朝聖必訪季節。現場的閃電形狀道路、被稻田圍繞的小屋都是拍攝亮點，站在柏油路旁免用空拍機也能拍出黃金稻浪的美拍，若上河堤還能俯瞰忘憂谷全景，壯闊程度能夠美得失神。

如今景點已進入收割季節，若這幾天來不及出發跟上最後一波，不妨透過攝影好手們的鏡頭，一睹2021版本的台中耀眼景色。

圖／IG@vivian06041授權 圖／IG@vivian06041授權 圖／IG@pierrehuang授權

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