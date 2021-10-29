蔚藍台61找美景！ 暢遊彰化西濱海岸線 製鼓工藝.烘焙王國.休閒農場玩不停

彰化縣自然生態教育中心擁有豐富濕地生態與鳥類棲息。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣西濱海岸線旅遊資源豐富多樣，利用台61線伸港線西交流道可以到訪國家級濕地，一路從「白色海豚屋」、「蛤蜊兵營」、「台灣優格餅乾學院」、「興麥蛋捲烘焙王國」、「白馬的家」以及彰化唯一傳統手工製鼓工藝「永安製鼓工藝社」，來一趟濱海祕境之旅，享受海風輕盈與親近大自然的旅遊樂趣。

▲現有「2021漫遊濕地特展」，很適合親子同遊。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【伸港鄉】 彰化縣自然生態教育中心

自然生態教育中心位於彰化縣國家級濕地-大肚溪口重要濕地旁，生態非常豐富，常見鳥類以大杓鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、小燕鷗為主，是了解西濱生態最好的入口，也是網傳地表最美的打卡景點白色海豚屋。

此外，伸港鄉也有「招潮蟹的故鄉」、「水鳥的故鄉」等稱號，教育中心館內有各項展覽，目前「2021漫遊濕地特展」一直展至11月28日止，每週假日配合潮汐時間安排2至4場小旅行，小旅行完全免費，每梯次25人，採預約報名，非常適合小朋友及全家出遊。

開放時間：09:00-17:00（週一休館）；地址：彰化縣伸港鄉慶安路800號

▲永安製鼓工藝社，是彰化唯一傳統手工製鼓工藝。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【線西鄉】 永安製鼓工藝社

傳統廟會中，大鼓是不可或缺的靈魂樂器之一，大鼓的製作程序非常費工繁瑣又費時，永安製鼓工藝社目前掌門人為第三代老闆-黃呈豐，堅持保留最傳統的手工製鼓，保留這項具有歷史、藝術、地方性等文化價值技藝，更是彰化縣僅存少數手工製鼓者，於2015年列為國家重要的文化資產。

開放時間：請電話洽詢 04-7580841；地址：彰化縣線西鄉溝內路48號

▲蛤蜊兵營又稱「彰化榮民蛤蜊養殖場線西分場」，是具有歷史意義的碉堡。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【線西鄉】 蛤蜊兵營

線西蛤蜊兵營又稱「彰化榮民蛤蜊養殖場線西分場」，隸屬於彰化水產養殖場，基於海岸防衛的需求，戰後在此設置海防兵哨，居民進出海岸線受嚴格管制，因此在海濱居住的僅為現役與退役軍人，在此守衛海防並經營水產養殖業，因此促成蛤蜊兵營的創建，村舍也慢慢的變成一個具有歷史意義的廢棄碉堡。

開放時間：24小時開放；地址：彰化縣線西鄉中央路三段326巷101號

▲白馬的家是以地中海藍白建築為主體的休閒農場。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【線西鄉】 白馬的家

位在彰化線西的白馬的家前身是蛋鴨牧場，以生產皮蛋及鹹蛋聞名中部，後轉型為綜合形態的體驗農場，是一處兼具好拍照又可以看小動物的體驗農場，以地中海藍白建築為主加上體驗式休閒農場，還可以跟可愛的小動物一起合影留念，不少網紅跟新人拍攝婚紗會特地會來拍照取景。

開放時間：09:00-17:00（週四公休）；地址：彰化縣線西鄉中央路二段896巷115號

▲興麥食品是台灣食品業第一座蛋捲觀光工廠。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【線西鄉】 興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠

興麥食品是台灣食品業第一座蛋捲觀光工廠，創立於2005年，當時以牛角麵包風靡全台，多達近50家，2008年牛角麵包事業轉型，推出創始產品「泡芙」；2012年乳酪蛋糕問市，熱銷全臺，次年，以天然奶油為食材的蛋捲，在眾人引領期盼下推出。2017年興麥蛋捲烘焙王國喜慶開幕，可一覽蛋捲製作過程。

開放時間：週一至週日09:00～18:00；地址：彰化縣線西鄉和線路741巷5號

▲台灣優格餅乾學院是以餅乾為主題的觀光工廠。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【線西鄉】 台灣優格餅乾學院

台灣唯一以餅乾為主題的觀光工廠，在貓頭鷹校長的帶領下，結合餅乾魔法的意念，體驗獨具創意的冒險故事。台灣優格餅乾學院提供了魔法實驗室，是考驗魔法師餅乾手藝的關卡，這裡將會讓魔法師實習餅乾製作技巧，製作出好吃的幸福餅乾。

開放時間：週一至週日09:00-18:00；地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

彰化旅遊網 https://tourism.chcg.gov.tw/

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