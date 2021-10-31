台中北屯創意平價日式料理！舒芙蕾鍋燒烏龍、炸蝦壽司捲銷魂必點

最近剛搬遷，建立新店面的「雲鳥日式料理」位於台中北屯昌平路二段，招牌採用淡雅的紫娟色，配合基底的水波紋，視覺上頗有質感 !

室內明亮舒服，座位錯落有致，間隔剛剛好，完全不會讓人感到擁擠不適。

炸蝦壽司捲

身為一間日式料理店，壽司一定是必不可少的菜色之一，但有別於一般常見的壽司捲包入的只是一般蝦肉，店家特別採用新鮮明蝦，壽司米也為了達到更佳的口感，而使用不同米種作混米，吃起來稍帶黏感的米粒更能與蝦肉結合，喜歡海鮮的各位絕對不能錯過 !

明蝦肉口感鮮嫩彈牙，壽司捲本身尺寸也比一般來的稍大，飽足感與幸福感十足 !

舒芙蕾鍋燒烏龍

這道舒芙蕾鍋燒烏龍麵是眾多饕客來本店必嘗的料理之一，光外表就讓人印象深刻。上頭顯眼的泡沫是店家用自製高湯與雞蛋打發，就像舒芙蕾上頭那蓬鬆柔軟的蛋糕體一樣 !

挖開泡沫之後鍋燒香味馬上撲鼻而來，吸附滿滿湯汁的烏龍麵Q彈好吃，連帶入口的泡沫除了將香味加乘外也為麵條增添許多綿密細緻的口感 !

鍋燒料理當然也有眾多湯料，蝦、蛤蜊、竹輪、肉片、應有盡有，吸滿湯汁的豆腐一口咬下，那個鍋燒香味與湯汁在口中引爆的感覺超級過癮 !

炙燒比目魚鰭邊肉壽司

比目魚也是日本料理中不可或缺的一環，相別於鮭魚、鮪魚肉感明顯，比目魚一入口便即化開，魚香味快速融入米飯，會讓人情不自禁一顆接一顆吃下去。

上頭的蘿蔔泥除了有解膩清爽的作用外，也與蔥花一起增添細膩口感 !

串燒組合

新鮮現烤的各式肉串，有牛肉串、雞腿、香菇、培根蔥串、豬肉杏鮑菇等等，每支火侯都恰到好處，光聞味道就讓人食指大動。

豬肉香嫩的口感與杏鮑菇的彈牙完美結合，每咬一口都肉汁四溢。

培根與香蔥的組合愛吃燒烤的人一定都不陌生，爽脆的青蔥完美解除培根帶來的油膩感，更使培根香味更加突出，沒有比這個搭配更經典了。

香菇搭配上店家特製的味噌醬，味噌特別的鹹香讓香菇的鮮甜更加明顯，絕對是只有在這才吃的到的美味。

日耳曼洋芋

大人小孩都愛吃的焗烤料理一直都是店家的招牌菜之一，馬鈴薯與洋蔥、培根、起司一同焗烤，清甜帶有起司鹹香，吃上一口便會停不下來 !

牽絲的起司光看就覺得超美味 ! 每一口都能吃到綿密馬鈴薯與鮮甜洋蔥 !

「雲鳥日式料理」提供火鍋、刺身、壽司、炸物、定食、沙拉、串燒等餐點，每道料理皆能感受到店家的用心，是家庭聚餐、朋友聚會的好選擇，喜歡日料的你，趕緊筆記下來吧。

【雲鳥日式料理】

店家地址 : 台中市北屯區昌平路二段12之15巷58號

店家電話 : 04-22476639

營業時間 : 上午11:30~15:00；下午17:00~22:00

停車資訊 : 路邊停車、附近設有公立停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/2ZsCmEP





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