奶油瀑布超療癒！女孩必敗的「雲朵舒芙蕾」還能客製化　每日只限量十顆

若你仔細逛過金典綠園道，會發現這裡的氛圍和百貨公司很不一樣，許多獨創性的品牌都會進駐於此，是在地人很重要的慢活指南，同時結合酒店、餐廳和創新菜市場，也成為許多外地旅客下榻最方便的選擇，位置坐落在台灣大道上，開車或搭乘大眾運輸都很方便。

踩著輕鬆的步伐來到四樓，霓虹燈的招牌透過玻璃反射一眼就能看見，沿著牆面來到餐廳門口的路上，已經先參觀完廚房的空間，刻意設計的半開放式型態，讓民眾能觀看料理製作的過程，也為等待餐點的時光增添些許趣味。

餐廳門口的書架與後方的布景相呼應，上頭擺放的盆栽讓用餐環境顯得更加愜意，然而大理石紋路的桌面和浪漫的金色溫莎椅，帶出義饗屋給人優雅夢幻卻又輕鬆自在的氣息，不僅姊妹閨密會喜歡，空間寬敞、採光溫暖明亮就連親子家庭也很愛。

豐富多元的餐點選擇是義饗屋的特色，從排餐、義大利麵到燉飯皆有提供。排餐的組合有沙拉、濃湯、義式香料飯和你所選的主餐，飯後還有每日甜點由主廚當日現做。招牌必點的炙燒煙燻鮭魚燉飯搭配羅勒青醬，上頭裝扮成玫瑰的智利煙燻鮭魚，入口煙燻香氣，令人記憶猶新，如果想來一杯拍照浮誇的飲品，絕對是檸檬藍柑橘氣泡飲能滿足你。

排餐類-美式BBQ豬肋排

如果你今天正好心情不美麗、工作不順遂，那一定要嚐嚐美式BBQ豬肋排，痛快的啃、盡情的吃，每隻肋排刷滿醬且烤到剛剛好的焦香，怕同個口味容易膩，店家還提供蜂蜜芥末能夠換個味道繼續享用，一旁的香菇時蔬炒過後淋上balsamico，酸中帶甜的醋味吃起來清爽不油膩，是主餐的最佳配角。

義式料理則是在選擇主菜後可以挑選喜歡的醬料，達到雙重滿足是店家的貼心，另外+89元就能升級A套餐，享用義式香料麵包和主廚濃湯，若還想來杯喝的，可以選擇升級B套餐多一杯大吉嶺紅茶或是任選飲品可以折60元。

義式料理-特製爐烤香料雞腿佐香濃南瓜燉飯

雞腿排出爐後，再以噴燈炙燒雞皮，除表皮微焦脆之外，更讓雞油香氣隨著餐點飄香而來，燉飯米心硬度符合大眾，若你是原產地饕客，也可以在點菜時要求米心硬度，香濃南瓜甜度舒服宜人，南瓜黃總是令人心情好。

義式料理-焗烤奶油塔香野菇千層

簡單的千層麵鋪上一層厚厚的起司，每一口的牽絲都讓人魂牽夢縈，白醬的奶油香和起司的鹹搭的恰到好處，如果喜歡，也能上MOMO買到做好的料理包，加熱後隨自己的心情加料，也是一道快速又美味的餐點喔。

每日排餐所附贈的甜點不同，芒果口味的起司慕斯蛋糕，餅乾基底和新鮮的芒果讓口感變得更有層次，酸酸甜甜的就像戀愛的滋味，吃完鹹食就需要甜點為這一餐畫下完美的句點啊！

甜點-黑糖波霸抹茶舒芙蕾

舒芙蕾一直是義饗屋di CaSa的招牌，也是被敲碗到台中開店的理由之一，如棉似雲的舒芙蕾，除口味多樣變化外，尾段的蛋糕香更是舒芙蕾品嚐的重點，嗜甜的你絕對不能錯過。

在台中店的限定吃法，是能客製化自己的舒芙蕾，從基底、淋醬到配料都能由你做主！五種基底口味擇一外還能選個主角搭配，這次選的黑糖珍珠，Q彈又有焦香，如果你跟我一樣愛抹茶，除了原本就附的楓糖醬，可以選擇無糖的抹茶醬，讓整體的抹茶香氣更濃郁。

為了提供最高品質的舒芙蕾，除了現點現做要等15分鐘之外，每日只開放下午2點到5點，限量10顆售完為止。

義饗屋di CaSa舒芙蕾

地址：台中市西區健行路1049號4樓

電話：04-2323-1858

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