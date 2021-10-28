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台中老宅韓式餐廳「無理WULI」爆夯必吃！勤美誠品飪室新品牌，夢幻花鞦韆好好拍

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

無理WULI是勤美誠品人氣咖哩飪室所推出的韓式鍋物新品牌，店面以藍綠色系打造的花牆鞦韆非常夢幻，雖然藏身在台中公正路小巷內，依舊很是搶眼。

我一開始還在研究韓式料理餐廳為什麼要叫「無理 WULI 菜單 韓式料理 台中西區 勤美誠品 飪室 韓式鍋物料理 網美風」這種店名，是老闆還店員很無禮嗎XD。後來看它們家粉專才知道，這裡的「無理＝우리＝我們」，原來是韓文的我們啦！哈哈，來看看這麼浮誇少女心的店面內，餐點菜色究竟如何吧～

無理餐廳是由老宅改建的兩層樓建築物，夜間雖然沒有白天的陽光燦爛，點燈後的粉嫩色彩也蠻美的。

我們三位阿姨本來也想在必拍的花鞦韆門口拍照留念，才發現擺pose是門學問！如果認真坐鞦韆，大腿拍起來會很胖；假裝坐鞦韆，腿又很容易擺得不自然，原來每張夢幻網美照背後都很不容易啊。

餐廳裝潢以白為主色，塑造出明亮簡約的質感，保留的老宅磚瓦扶手階梯也蠻好看滴～

無理的菜單如下，低消是每人一份鍋物，如果不想點鍋物，其他餐點超過250元也可以。(下圖取自無理FB粉專，若有異動以官方為主)

我買了八公斤牛肉，一份280元。加價69元升級套餐(飲品+三樣小菜)。以牛大骨熬煮的湯頭喝得到牛肉香氣，香醇微辣順口。對了！雖然菜單上有辣椒標示，不過喝起來沒想像中辣，算是提辣可以順順喝的程度。

名字叫八公斤牛肉，果然牛肉用料超實在，厚實的牛鍵肉大約有3~4塊，肉肉控應該可以吃得很滿足。

這次附的三樣小菜是：韓式泡菜、韓式涼拌豆芽、醃蘿蔔，三種都是冰涼脆口的好味道，只是韓式泡菜如果再酸一點我會更喜歡。

偷吃無理豆腐，一份250元。加價69元升級套餐(飲品+三樣小菜)，雞白濃湯為基底的湯頭喝起來濃郁有厚度，肉末香氣與韓式辣醬味道層層遞進，好喝！是我喜歡的類型！

鍋內有一顆生蛋黃，記得劃破後拌入湯內一起喝更香濃。

我叫了雞，一份180元。炸雞外皮薄脆，醬汁完整包覆，每塊都是香甜重口味，真的很適合配啤酒啊！(不過店內沒賣啤酒XD 喝酒不開車．飲酒勿過量)

被濃郁香甜醬汁包裹的年糕，一樣香Q好吃。

翻譯年糕，一份180元。我喜歡醬汁，有著鹹甜交織的濃厚，淡淡微辣，年糕Q彈有嚼勁，用來拌飯拌麵也好吃。

附餐飲料芝士奶蓋綠，綠茶甜度是固定的，不過大約在3分左右不會太甜，搭配起士奶蓋抹賣鈴～

雖然無理滿滿花牆的店面，會讓人覺得是網美餐廳，料理可能一般，不過這次到訪所吃到的料理我都喜歡，算是有水準的韓式鍋物餐廳喔！下次想吃看看它們家馬鈴薯龍骨湯、韓牛泡菜水冷麵跟春川辣炒雞。

【消費資訊】

▸ 消費時間：2021年10月

▸ 此次平均每人消費約：360 元

無理 WULI

電話：04-2301-0123

地址：台中市西區公正路156巷4號

營業時間：中午11:30-15:30；晚上17:00-21:00

無理 WULI FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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