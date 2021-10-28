美度破表！南投「盒木民宿」每房都是日月潭湖景第一排　純白極簡飄仙氣

2021新開幕！IG洗版超瘋狂日月潭住宿！位在日月潭水社碼頭附近的純白日月潭民宿–盒木Hermon，不僅每間房都是景觀房，還是日月潭美景第一排！從一樓公共空間到房間都走極簡的白色系韓風，配上紅磚牆與復刻北歐風家具，即使選在疫情期間開幕，依舊熱門，吸引超多年輕族群前往，IG社群擁有超高討論度！也因為太熱門，週末的盒木Hermon訂房不太好訂，建議週末出遊務必提前先安排啊啊！

超熱門IG打卡日月潭民宿：盒木Hermon

盒木Hermon是2021年五月疫情爆發後，新開幕的日月潭民宿。七月CDC降級後，剛好揪好友到日月潭走走，當時IG跳出每天都是這間，純白牆與紅磚的迷人韓風，便直接問好友要不要這次也去住。

盒木Hermon民宿位在日月潭一帶，從水社碼頭走路過去約五分鐘就到，對即使不開車去日月潭的旅客（如我們）也相當方便。拖著行李散步過去，幾分鐘就看到這純白色的平房～

盒木Hermon很引起IG話題，就是這個超韓風的咖啡廳空間，之前是下午時段開放給外面客人，現在暫時不對外開放，純給住客使用。

說這裡走韓風，我倒覺得盒木Hermon走的是很好拍照的韓式純白混搭北歐極簡。色系規劃比起北歐風更多白色比例，家具選用「復刻」北歐桌椅，拍照有模有樣，但靠近看在一些質感、接縫上不夠細緻。不過，畢竟這裡不是居家而是營業空間，身為住客不該那麼多要求（掌嘴）。這空間的視覺設計和爽朗度我會給90分，跟這一帶所有日月潭住宿也有區隔～

隔天早上大家搶破頭的四組窗邊座位（後面看到照片大家會明白），日月潭下午午後常是陰天或飄小雨，要拍出這裡最漂亮的樣子建議中午之前。

要上二樓的電梯間佈置我非常喜歡，紅磚搭上壁燈非常氣氛。

盒木Hermon 挑高湖景雙人房

盒木Hermon的房間也是走一個北歐極簡，是我很喜歡的簡約感，但同行朋友說這房間太過居家感又太小。

每個人喜歡的住宿風格畢竟不同，這幾年我越來越喜歡色系簡約的空間，而同行好友說出來住飯店就是要大空間，就是不要太居家的風格，而平實來說，一晚5000元的盒木Hermon挑高湖景雙人房空間真的偏小一些。

但我覺得這裡提供一個不一樣的日月潭湖景房視角，不走氣勢強大，豪氣整面日月潭湖景，臥榻日月潭景反而有另一種恬靜的午後悠閒。

梳妝台兼書桌，茶包忘記特寫，但5000元雙人房的茶包、咖啡和礦泉水建議可以再提升一個檔次。

這房間我唯一挑惕的就是衛浴，一晚5000元的雙人房住宿，說真的不管是衛浴空間設計或是沐浴備品都該更用心準備。

盒木Hermon所有的房型都是面日月潭，只要遇上晴朗好天氣，你爬得起床，絕對看得到日月潭日出啦！

這天化完妝，轉身往床那邊看就是這樣的夢幻瞬間！！我一直很嚮往好採光的居家環境，加上平日都是早起習慣，多希望未來自己的房間也有這樣的晨間光影。

日月潭民宿 盒木Hermon早餐

盒木Hermon早餐是套餐制，前一日辦理入住時櫃檯人員會詢問用餐時間以及是否有特殊飲食需求，用餐地點在民宿一樓大廳公共空間。也因為前一天辦入住時就好愛這白牆紅磚極簡工業風空間，這天早上早起看完日出，迅速畫好妝，用餐時間一到就迅速衝下樓，就是要搶空景來拍啊，哈哈哈哈～

所有女孩的來到盒木Hermon民宿，最最最最夢想的就是這個！白牆大窗拍出去的日月潭美景！窗外有陽台，拍照時需要走到餐廳外的戶外陽台，自己架腳架或是請同行夥伴幫你拍。而在陽台拍出來的照片之所以夢幻，就是外面陽台的牆面也是白色，在白天陽光照射下成為天然反光板，人怎麼拍都不太會逆光，皮膚超亮，哈哈！

早餐套餐挺用心準備，不過若以一晚5000圓的住宿來說，應該可以再多個優格或現打果汁啦！

盒木Hermon民宿評價

從外觀到公共空間咖啡廳、房間的韓系純白極簡風，盒木Hermon走出大部分人對「日月潭景觀住宿」的印象。不再只強調日月潭景色，而是選擇將年輕族群喜歡的居家生活隨性感帶入。要是能在衛浴備品以及衛浴空間設計更講究細節，相信整間民宿的質感能更提升。也推薦給大家這間不同風格的日月潭民宿啦～

盒木Hermon

地址：台灣南投縣魚池鄉中山路61號

電話：0492856767

盒木訂房官網：https://reurl.cc/NZG6kq

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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