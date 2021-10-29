台中限定版「繽紛水果千層」百元起好划算！最新榛果巧克力戚風蛋糕，隱藏版吃法太銷魂

台中千層蛋糕「2度C Ni Guo」你們也有吃過嗎？每次想吃千層蛋糕就覺得貴鬆鬆，來到這裡只要百元初頭就能享用多種口味的千層蛋糕！每週都有不同的限定口味，來晚了就吃不到～最近推出的榛果巧克力戚風蛋糕更是巧克力控的最愛，還有超好吃的隱藏版吃法，驚豔度和千層蛋糕相比也完全不遜色啊！

2度C Ni Guo目前有逢甲店與公益店，而在后里則有倪菓幽靈；我們這天來到的是位在福星路上的逢甲店，店內雖然有設置候位區，但基本上是以外帶自取為主，開車或騎車過來都蠻方便的，來逛夜市也可以順便買個平價的甜點回家當作宵夜或隔天的下午茶。

店門外設計了一整面粉色打卡牆，充滿了童趣與夢幻的氛圍，特別適合拍照打卡，也能幫自己的千層蛋糕拍張美照！店內的裝潢簡潔大方，從櫃檯到牆上的包裝盒都是大理石紋設計，不僅擁有優雅的質感，也很符合千層蛋糕甜甜的少女形象。

除了手工千層蛋糕之外，也有其他的蛋糕種類；不過整顆的手工千層蛋糕都是8吋大小，價位在千元上下，以每顆都能分切為12片來換算的話，每片其實都不超過百元，可以說是相當平價的千層蛋糕了！

大理石紋路的設計呼應了店內的風格，像單片的千層蛋糕外盒選用的就是少女心的粉紅色，還有簡單俐落的迷你小提把，帶出門野餐也很方便，不過要記得外帶千層1-2小時內要進冷藏或自己的肚子哦XD 賞味期是建議3天以內，否則影響口感就可惜啦～

鮮水果千層$160元，如果要說目前最限定版的口味，那麼絕對是這款鮮水果千層莫屬，因為僅限假日才有供應(五、六、日)！表面有著奇異果、蘋果、藍莓與鮮奶油點綴，清新的配色看起來就相當爽口。

鮮水果千層的切面則是繽紛度百分百，除了千層蛋糕本身的蛋皮之外，內餡分別由奇異果、火龍果與香蕉三種水果堆疊而成，中間的鮮奶油與卡士達醬又讓清爽酸甜的水果風味又多了幾分奶香與滑順口感，奶香雖然濃郁卻不顯膩口，也很值得一試。

泰式奶茶千層$150元，近年來台中好像也開始流行起泰式奶茶口味的千層，不過以相同價位來說好吃的似乎不多；像這款表面有著素雅的編織花紋，搭配簡單的鮮奶油擠花也挺可愛的。

從側面就能看到30層以上的蛋皮，再加上是選用泰國手標奶茶製作而成，乳香與茶香風味非常濃郁；雖然甜度不會太高，但因為泰奶的用料比例真的不手軟，所以整體的潤口度相當夠，建議你們可以配茶享用會比較不容易覺得膩口喲～

雙色紫薯千層$150元，這款表面擁有夢幻紫色的千層也是魚編覺得秋冬很適合享用的口味，乍看會不小心聯想到芋頭口味，但其實是雙色蕃薯的超酷組合，吃起來也意外地蠻有飽足感的！

從切面可以看到層次明顯的蛋皮，相較於前一款泰奶來說更能吃得到蛋皮的微Q與彈性，同時又能吃得到香濃不膩、細膩綿密的蕃薯口感，重點是潤口度依然保持得非常好，完全不會覺得乾口，連平時很少主動嚐試蕃薯口味的魚編都蠻喜歡的～

這裡加碼和你們分享先前吃過店內最暢銷的「綜合千層四片裝」，定價為400元，不僅方便外帶，一次還能享用到四種不同的口味，而且每個禮拜也都會更換口味，由於每天限量36組外帶，強烈建議最好可以先預訂會比較保險！

少女肯定不能錯過冬季即將推出的草莓千層，每一片蛋糕表面與內餡都有大顆草莓，還有撒上雪白色的細緻糖粉，看起來特別有聖誕節的氛圍！草莓的酸甜滋味襯托出了蛋皮與鮮奶油的馥郁香氣，多汁的果肉也讓整體的口感變得更加潤口。

前面提到單片的千層蛋糕外盒選用的就是少女心的粉紅色，而像整顆蛋糕的話，就會是用湖水綠的大理石紋外盒包裝，簡單大方又不失優雅，自己享用或送禮都是不錯的選擇。

榛果巧克力戚風蛋糕(6吋$250/8吋$400)，這款新品蛋糕有分為兩種規格可以選擇，像我們照片上的是6吋；如果你們要訂購8吋蛋糕，要記得需要提前3天預訂才能吃得到哦～

這款蛋糕真的極度推薦身為巧克力控與螞蟻人的朋友必吃！我們有分享給辦公室的朋友享用，朋友還和魚編說這味道怎麼覺得超熟悉，原來就是先前夯翻天的nutella啦！雖然甜度真的超高，但是剛好生理期來的時候吃起來真的超爽超滿足，極致濃郁的巧克力味很可以～

香濃的巧克力蛋糕體，中間還有微微流動的濃郁榛果巧克力醬超邪惡！店員還和我們分享超好吃的隱藏版吃法，那就是把蛋糕直接放入微波爐加熱，大概加熱20秒就會得到激似布朗尼的超爆漿口感，而且甜度也會變得沒那麼高，又是另一種超享受的吃法！

其實2度C Ni Guo的三間店我們都有吃過，不論是最熱銷的熱銷4片裝千層，或是單片千層與整顆千層蛋糕，甚至是非千層類的蛋糕，價格都算是蠻平實的！以同等價位的蛋糕專賣店來說，選擇的食材新鮮度、潤口度都有一定的水準，而且新口味也愈來愈多了，所以不時嘴饞就會回購他們家的蛋糕，分享給你們參考喲！

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2度C Ni Guo逢甲店

營業時間：14:30～22:00 (每週一公休)

電話：04 2452 1661

地址：台中市西屯區福星路607號

粉絲專頁：2度C Ni Guo 下午茶 純手工千層 彌月蛋糕

2度C Ni Guo 下午茶 純手工千層 彌月蛋糕

營業時間：13:00~20:00 (週一公休)

電話：04 2380 0960

地址：台中市南屯區公益路二段675號1樓

粉絲專頁：2度C Ni Guo 下午茶 純手工千層 彌月蛋糕

倪菓幽靈手作千層‧彌月蛋糕‧西點蛋糕

營業時間：12:30~20:30 (週一公休)

電話：04 25585595

地址：台中市后里區復興街63號

粉絲專頁：倪菓幽靈手作千層‧彌月蛋糕‧西點蛋糕

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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