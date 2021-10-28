彰化「花鄉田尾嘉年華」10大亮點必拍！清幽庭園、IG熱點一次看

進入秋季菁芳園的落羽松逐漸變色。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】田尾鄉位於彰化縣南部，是以公路花園著名的花卉生產專業區，花卉年產量與品項高居全台之冠，讓許多人想到花，就會想到田尾，是為眾所皆知「花的故鄉」。

由於當地具備優良的農地環境，使田尾鄉的一級產業比例相對高出許多，為了因應高體驗、高創意、高五感的消費時代，在各界的努力下，田尾於今年7／6經行政院農業委員會公告，劃定成為彰化縣15年來誕生的第3處休閒農業區。

而隨著彰化縣田尾休閒農業協會打造的「花鄉田尾嘉年華」，將於今年11／13、14隆重登場，搭配振興五倍券近期正式開跑的旋風話題，勢必將吸引更多旅人出遊，不妨一起走進彰化田尾這座大花園，走進每一家苗木園藝店、咖啡館、民宿，一同感受最純粹的花草療癒之旅吧。

《十全十美》田尾嘉年華10大展區介紹 讓您輕鬆汲取豐富的花卉知識

01. 網美拍照首選─水生植物展 ★地點：鳳凰花園

這裡有滿滿的水生植物，搭配趣味展示手法與美照打卡點，無論植物愛好者、美照獵手、親子找去處，都絕對不可錯過。

▲鳳凰花園可觀賞多樣植物。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

02. 深度品味─朱槿花（Hibiscus）特展 ★地點：彭園人文會館

打造最精彩的中台灣朱槿花聯展，為了精彩呈現，店家特別邀請國內頂尖朱槿花育種者攜手展出，獨家傳授權威育種家的朱槿育種心得，讓喜歡朱槿花的您，感受截然不同的旅程體驗。

▲雅致的展場空間賞花是一大樂事。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

03. 創新突破─新品種發表與先進設備展 ★地點：菁芳園

在秋天這個田尾最舒適的季節，一起漫步在落羽松步道下，走入溫室園藝 世界，在菁芳園中將發表天南星科、苦苣苔科、食蟲植物、秋海棠科、玫 瑰、菊等新品種，加上供水、光源、園藝工具等園藝先進設備展示，以及 各品種專家導覽與園藝專家演講，絕對讓人流連忘返。

▲園藝造景拍照好地方。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

04. 感受鳥語花香─花鳥畫展 ★地點：綠海咖啡館

藝術家往往追求靈感，而富含美感的田尾，便是這些大師的鍾愛之地。此次特展將在綠海咖啡館如畫一般的地中海風庭園舉辦，邀您透過一同欣賞花鳥畫作之美，感受畫筆所展現豐厚的美學底蘊。值得一提的是，畫展現場舉辦公益義賣活動，義賣所得將部分捐贈給公益團體。

▲地中海風庭園鳥語花香。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

05. 認識腳下的土地─原生植物展 ★地點：田岱生技

台灣原生生物多樣，原生植物展邀請您一起來認識台灣在地的美好，這裡展 示數百種珍貴原生植物、原生樹木、原生草本植物、海濱植物、蝴蝶食草、 誘蝶植物等。同時，更邀請原生植物專家、台灣山林復育協會、濕地生態保 育專家、水生濕地植物權威、原生植物保育協會等專家到場，搭配音樂演 奏、街頭藝人表演，絕對讓您驚豔。

▲在綠化環境中認識原生植物。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

06. 滿滿的粉紅花海─九重葛特展 ★地點：輝豐園藝

這裡可說是田尾知名網紅打卡勝地，四處瀰漫著初戀般的粉色系，純潔的仙 氣盡收在眼底，也因此相片效果爆棚，怎麼拍都愛不釋手，是您絕不能錯過 的網美IG拍照景點。

▲九重葛花團景簇繽紛多彩。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

07. 蔓蔓相芋─熱帶雨林植物展 ★地點：綠美農場

時下最夯的雨林植物都在這，觀葉迷們看這裡，這裡是熱帶雨林觀葉植物農場栽培展，還有熱帶雨林觀葉市集，絕對讓您流連忘返。

▲近距離認識熱帶雨林觀葉植物的好去處。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

08. 當個道地的在地人─體驗式採果 ★地點：富良田農園

現採現吃體驗最自然的農村生活，這裡有療癒人心的溫室友善耕作蔬果觀賞，還有提供休憩的和風庭園，以及可放風溜小孩的草皮，搭配友善耕作的小農市集，最適合的親子、家聚活動在這裡。

▲農園內可以體驗自然農村生活。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

09. 體驗英國維多利亞美好時代─花之饗宴 ★地點：永信園林

想在美麗的庭園中享用下午茶時光？我們讓您如願以償，活動特別邀請講茶學院創辦人傳授禮儀體驗，由永信園林、今日花藝、講茶學院、想想日常、日旬菓子聯合舉辦，讓民眾在優美的園林中，當一日優雅的貴族。

▲優美庭園品茶賞景好不愜意。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

10. 感受美好的香氣─玫瑰&香草植物展 ★地點：合利園藝／萇林景觀

讓植物為你的生活帶來美好的香氣，致力於給遊客最好體驗的合利園藝，特別推出玫瑰＆香草植物展，不只展示多元的植物，更邀請到香草達人、押花藝術家、台灣流園藝治療推手坐鎮，打造最精彩的特展。

▲園內處處充滿花草芬芳。 圖：彰化縣田尾休閒農業協會／提供

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