快訊

限時20小時！第12輪二階段加開30歲以上預約BNT

直播／本土確診+0、境外4例 AZ二劑預約達五成四

逢甲健康餐盒！肉汁飽滿「香檸烤鮭魚」大塊到快滿出來，不吃飯也能換菜或地瓜

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「SELFree纖活健康餐」以每日新鮮食材蒸、烤、水煮等健康烹調方式為主打，有別於一般人對於健康餐的印象，不僅選擇多樣又兼具美味與低熱量，完全符合注重養生與身材曲線的現代人需求，而且目前在台中已有4個據點(逢甲上石店、中科福雅店、南屯五權西路店及北屯崇德店)，讓外食族們不管走到哪裡都能找到「SELFree纖活健康餐」的身影。

位在逢甲商圈附近的「SELFree纖活健康餐－逢甲上石店」，深受附近辦公大樓的上班族與學生族群愛戴，就連最注重身體曲線的知名健身房教練也常常來光顧，可說是外食族的最佳選擇，多種類的主食搭配3至4樣的配菜，若選擇不吃飯或是少飯也可以要求店家換菜或地瓜，如此用心的料理方式完美的達成「食得美味、吃得健康」的理念。

而來到SELFree記得點一份店內人氣NO.1「香檸烤鮭魚」，店家精選來自挪威的鮭魚，並且嚴格控管品質讓鮭魚的重量落在160到180克中間，再用慢烤的方式把鮭魚豐富的肉汁全部鎖在裡面，還貼心附上新鮮檸檬在旁邊，淋上帶有酸味的檸檬汁更顯美味！十分適合健身族群運動後補充，有助於恢復和修復肌肉組織。

▲香檸烤鮭魚
▲香檸烤鮭魚

▲來罐茉莉花茶露或法國玫瑰茶露搭配餐盒最清爽！
▲來罐茉莉花茶露或法國玫瑰茶露搭配餐盒最清爽！

而另一款「慢燉滷牛肉」也是店內的人氣商品，牛肉特別採用巴拉圭的牛花腱，牛腱也就是牛腿部的肌肉，因為要負擔牛全身的重量和運動，因此肉質非常結實，油脂含量低和筋量十分豐富，再經過40分鐘的慢滷後，吃起來軟嫩又Q彈！喜愛豬肉的民眾也可以試試「泰式打拋豬」，嚴選台灣豬下去料理，口味介於台式與泰式中間，酸度與辣度適中合宜，兼顧美味與健康！

▲慢燉滷牛肉
▲慢燉滷牛肉

▲泰式打拋豬
▲泰式打拋豬

SELFree纖活健康餐-逢甲上石店《訂餐滿五個可外送，限三公里內》

店家地址：台中市西屯區上石路172號

店家電話：04 24521435

營業時間：11:00-13:30/17:00-19:30(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3nWEgHS


延伸閱讀>>逢甲人氣義料餐廳「瑰覓」推防疫餐　殿堂級美味外帶即享85折

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

上班族 台中美食

延伸閱讀

鮭魚控已瘋！台中水產街「10元生魚片」超銷魂　夜貓族才買得到

去好市多都會買什麼？ 眾人點名這兩物：CP值高

商旅業者捐利器 中警25個重要路口監視器全串接

影／中秋連假逢甲商圈擠爆 中警持大聲公提醒落實防疫

相關新聞

逢甲健康餐盒！肉汁飽滿「香檸烤鮭魚」大塊到快滿出來，不吃飯也能換菜或地瓜

現代人平日上班吃外食，假日聚餐免不了又是一頓大魚大肉，想要吃得健康又能維持體重真是一大難題，偶爾想自己煮卻又懶得採買食材，對於在外的遊子更是連開火都是個困難，這時候不妨交給「SELFree纖活健康餐」，輕鬆享受少鹽少油少負擔的美味餐盒。

台中5大「農村旅遊路線」升級任你遊！走農場、採葡萄，讓食材直送餐桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著農村再造與提升，農村旅遊也成為國民旅遊的一大主題，臺中市政府農業局為推廣臺中農村社區，將休閒農業資源和在地產業串連推出5條農村遊程—竹仔坑品竹風情、三崁金黃稻浪、新社純葡田

下飯美食好上癮！台中經典北京手工麵食　「毛血旺」香麻夠勁

近年來不論是麻辣鍋、麻辣燙等帶辣度的食物在台灣掀起一陣不小的旋風，澤君麵食館提供道地的中國北方菜，麻香、辣香交織的毛血旺、油潑麵等，光聞香氣便讓人口水直流、食指大動，充滿辛味卻不嗆喉，讓人吃得爽快又舒服。

鹿港不只有古早味！新鐵板料理餐廳CP值極高，套餐副餐還能選義大利麵

鹿港除了有傳統美食之外，好吃到讓人收藏的鐵板料理也千萬不要錯過，海鮮不僅是港口直送，這裡還強調用生食級干貝做的海鮮義大利麵，不吃真的太可惜！

美味不輸鼎泰豐！台中18年老字號「饕食館」 小籠湯包入口爆湯好銷魂

台中好評爆表的「饕食館小籠湯包」，是在地人推薦的美食店家，以「小籠湯包與牛肉麵」聞名，爆汁小籠湯包無人能敵！想吃入口即化的牛筋肉一定要來這家，每一道餐點都是味蕾的驚喜。

銅板價排骨飯、香噴爌肉飯.. 除了肉圓你不能不知的「彰化美食」Top8

彰化雖然是全台面積最小，卻有著「臺灣穀倉、農業大縣」的美譽，除了物產豐饒外，彰化也是富有濃濃人文氣息的歷史重鎮。來到彰化玩怎麼可以錯過肉圓？除了肉圓是彰化的人氣必吃美食之外，彰化還有非常多隱藏版的在地美食，從俗擱大碗的銅板美食、日式風格的定食專賣店到漂亮的網美咖啡店，等你來體驗！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。