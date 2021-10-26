逢甲健康餐盒！肉汁飽滿「香檸烤鮭魚」大塊到快滿出來，不吃飯也能換菜或地瓜

「SELFree纖活健康餐」 以每日新鮮食材蒸、烤、水煮等健康烹調方式為主打，有別於一般人對於健康餐的印象，不僅選擇多樣又兼具美味與低熱量，完全符合注重養生與身材曲線的現代人需求，而且目前在台中已有4個據點(逢甲上石店、中科福雅店、南屯五權西路店及北屯崇德店)，讓外食族們不管走到哪裡都能找到「SELFree纖活健康餐」的身影。

位在逢甲商圈附近的 「SELFree纖活健康餐－逢甲上石店」 ，深受附近辦公大樓的上班族與學生族群愛戴，就連最注重身體曲線的知名健身房教練也常常來光顧，可說是外食族的最佳選擇，多種類的主食搭配3至4樣的配菜，若選擇不吃飯或是少飯也可以要求店家換菜或地瓜，如此用心的料理方式完美的達成「食得美味、吃得健康」的理念。

而來到SELFree記得點一份店內人氣NO.1 「香檸烤鮭魚」 ，店家精選來自挪威的鮭魚，並且嚴格控管品質讓鮭魚的重量落在160到180克中間，再用慢烤的方式把鮭魚豐富的肉汁全部鎖在裡面，還貼心附上新鮮檸檬在旁邊，淋上帶有酸味的檸檬汁更顯美味！十分適合健身族群運動後補充，有助於恢復和修復肌肉組織。

▲香檸烤鮭魚

▲來罐茉莉花茶露或法國玫瑰茶露搭配餐盒最清爽！

而另一款 「慢燉滷牛肉」 也是店內的人氣商品，牛肉特別採用巴拉圭的牛花腱，牛腱也就是牛腿部的肌肉，因為要負擔牛全身的重量和運動，因此肉質非常結實，油脂含量低和筋量十分豐富，再經過40分鐘的慢滷後，吃起來軟嫩又Q彈！喜愛豬肉的民眾也可以試試 「泰式打拋豬」 ，嚴選台灣豬下去料理，口味介於台式與泰式中間，酸度與辣度適中合宜，兼顧美味與健康！

▲慢燉滷牛肉

▲泰式打拋豬

SELFree纖活健康餐-逢甲上石店《訂餐滿五個可外送，限三公里內》

店家地址：台中市西屯區上石路172號

店家電話：04 24521435

營業時間：11:00-13:30/17:00-19:30(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3nWEgHS





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