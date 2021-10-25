下飯美食好上癮！台中經典北京手工麵食　「毛血旺」香麻夠勁

「澤君北京手工麵食館」位在台中北屯興安路一段上，距離太原火車站僅約三分鐘車程，旁邊是國小公園與住宅區，所以此區餐廳林立，家庭客眾多，能在這裡生存的店家想必都有一番本事。

店內以深色為主色調，佐以木頭質感，乾淨的用餐環境讓顧客能把心情放鬆，開心享受美食 !

毛血旺

用特殊器碗裝盛的重慶名菜，乍看之下會感覺辣度很高，但仔細咀嚼後，麻椒香充斥整個口腔，辣而不嗆，非常適合來上好幾碗飯 !

毛血旺顧名思義裡頭用了滑順彈牙的鴨血，吸滿湯汁後香氣逼人，沒有絲毫腥味，讓害怕血味的人也能安心享用。

另一個非常重要的食材就屬毛肚了，沾附湯汁的毛肚充滿嚼勁，越嚼越香，配上脆口的豆芽、軟嫩的豆皮，很自然的一口便馬上接著一口吃下肚。

魚香肉絲

雖然名字裡有個魚字，但其實這道菜裡是沒有魚的喔 ! 取而代之的是各式香料，蔥、蒜蓉辣椒等調製而成，吃起來很神奇的有撲鼻魚香味，非常下飯 !

豬肉絲扎實不韌，與青脆的青椒木耳很搭，口感豐富。

油潑麵

油潑麵為陝西名菜，又叫褲帶麵，因為麵體寬長，像褲帶一樣，早從秦代開始便有食譜記載，芝麻與辣椒香氣很足，加上麵條充滿嚼勁，會越嚼越香，不知不覺就能吃掉一碗。

看似很辣但仔細咀嚼後麻香與芝麻香會飄散在整個口中，喜歡吃辣的人絕對不能錯過 !

肉夾饃

店家自製的麵皮彈牙有嚼勁，一口咬下後豬肉香、青椒香馬上飄出，當點心或正餐都能勝任。

裡頭用的是店家自己燉煮的滷五花肉，軟嫩多汁，與脆口青椒一同下肚，口感極佳 !

牛肉餡餅

同樣為店家自製的麵皮與內餡，牛肉香與麵皮香互相交融，咬下還會噴汁，色香味俱全，來店時一定要點一份來試試 !

【澤君北京手工麵食館】

店家地址 : 台中市北屯區興安路一段45號

店家電話 : 0915668858

營業時間 : 11:00 ~ 21:00(星期四公休)

停車資訊 : 路邊停車、附近有公立停車場

粉絲專頁 : https://bit.ly/3zx00w9





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