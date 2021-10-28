50元小肉圓狠角色！彰化「阿三肉圓」酥脆外皮超驚艷，搭醬料&內餡滋味銷魂

忘記是在哪裡看到的，反正我就是看到有一個女生說每次到彰化都要吃3顆阿三肉圓還要外帶一堆冷凍的阿三肉圓回台北，我想說妳女生耶一次吃 3 顆會不會太猛？還是阿三肉圓其實很小顆所以才能這樣吃？總之這件事情放在我心裡面好一陣子，終於最近經過彰化時想起這件事情，那就來一探究竟吧！

我是運氣很好才拍到門口沒人，但其實門口隨時都有人在排隊等著外帶或內用，生意真的很好。

有浩角的加持，阿三肉圓不紅也難。

看門口這張招牌，就知道阿三有多夯，外帶冷凍肉圓還可以加購冷凍包，這一定是有一大堆人購買才能撐起這個規模。

不過在我吃完以後會覺得外帶冷凍肉圓好像不太划算，原因最後再說…

話說用熱油保溫加熱的肉圓很常見，不過這油看起來好像有點滾？等吃了以後我就知道為什麼啦～

一旁一堆等著炸的生冷肉圓，光看這些肉圓還不知道阿三的威力在哪兒～

我是週間的下午來到阿三肉圓，還是有不少人在吃，門口也隨時都有人在排隊。

考古了一些網路文章，阿三肉圓以前的價格低很多，現在2021年小顆50，大顆多干貝的是100元，另外還有一些湯品可以選擇，只是湯品一上桌反倒是比肉圓更吸睛。

龍骨髓湯，奇特的地方是把豬肚與蒸蛋做在一起，是我從來沒見過的作法，然後再做成一碗清湯。

豬肚湯，也是一樣與蒸蛋做成一大塊，再做成湯。看來阿三的湯品都是這種用蒸蛋包裹主角的特別作法了，湯頭味道則屬清爽。

雖然一上桌是湯品吸睛，但是肉圓才是真正厲害的狠角色呀！

首先我們兩個人是先點了兩個小的肉圓，想説嚐個味道，但這叉子一插下去就驚覺肉圓外皮的酥脆感相當不尋常… 「太酥脆了吧？」

隨即把肉圓皮送入口中… 窩的媽呀～太好吃了吧～怎麼會有這麼好吃的肉圓皮？這輩子吃過的肉圓不少，但是這種酥脆外皮，或是說吃起來「尻尻的」外皮，還真的是沒見過！看來我們真的是孤陋寡聞啊～肉圓的世界還很大！

肉圓的醬汁也調的超棒，甜鹹之外好像還帶有蒜味，與肉圓皮和裡面的餡料實在是超級搭！餡料方面有蠻多的筍丁，所以吃起來帶有筍香，並且有一小塊白煮蛋，有那麼一點畫龍點睛之感。

重點還是這外皮真的是太好吃了，讓整個肉圓加分超級多！有些肉圓的皮會太厚太Q彈，與內餡的比例不佳，像是兩個世界的東西硬要湊在一起，所以會覺得不太想吃肉圓皮，可是阿三的酥皮實在是太好吃了，口感絕讚！讓人忍不住就是想要吃皮、吃餡、再吃皮、再吃餡、最後一起吃皮和餡，完全不想放過任何一點肉圓。

由於太好吃了，我們決定再叫一份肉圓，實在是吃不過癮啊～不過這時候我就注意到還有大顆 100 元多干貝的選擇，就點了一大一小來，這是比較圖：

其實味道是完全一樣的，包括超好吃的外皮和內餡。

只是干貝不是很好找，並不是想像中一大顆干貝那種樣子，畢竟干貝很貴，也不可能多個50元就塞入一整顆干貝吧，所以事實上大顆肉圓裡面的干貝就是一些干貝丁或碎末這樣，吃起來不過癮，但考量成本其實也正常啦！

所以結論是與其吃一顆100元的大顆肉圓，不如吃兩顆50元的小肉圓會更爽，畢竟不吃干貝沒關係，阿三好吃的是醬料、酥脆皮、內餡搭起來的滋味與口感啊～真的太厲害了。

回來查了一下，阿三肉圓和彰化知名的北門肉圓是親戚關係，兩者口味與作法近似，不過我沒吃過北門肉圓，不知道差距有多少。總之阿三肉圓實在是太強，這絕對會變成以後我南下北上經過彰化時一定會想要進來吃一份再上路的執念。

最後說到冷凍外帶這件事情，也是一顆50，和內用一樣，可是就沒有現炸的酥脆外皮了，這可是阿三肉圓最重要的特色啊～所以阿三肉圓雖然超級好吃，但是我卻沒有想要外帶冷凍的回來，主要還是沒有比較便宜，而且自己炸成這麼酥脆的手續功夫太麻煩了，我還是來店裡吃就好啦！

阿三肉圓

彰化市三民路242號 (地圖點此)

PS. 本文刊出後，在臉書粉絲團中出現了熱烈討論，大家熱愛與推薦的肉圓真可謂五花八門，非常精彩，所以不要錯過以下臉書粉絲頁內的討論喔！

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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