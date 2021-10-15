去不了瑞士就來這！ 南投清境農場、小瑞士花園、高空觀景步道 充滿北歐風光

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-03-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 清境農場、清境高空觀景步道、清境小瑞士花園。 南投處處是仙境，不靠海咱們有雄偉壯觀的山巒，位於仁愛鄉的清境農場一直是國人熱愛旅遊景點，到清境得以是北歐風光之美，如此人間淨土，你怎麼可以不來呢！

第 1 天

清境農場 | 4 小時

清境農場在南投縣仁愛鄉境內，成立於1961年行政院退除役官兵輔導委員會為了安置早年投效疆場的國軍退除役官兵在此從事農墾開發而設置的。 多元的族群文化，也是清境當地的特色之一，由埔里上清境必經的霧社，就是電影賽德克巴拉的霧社事件地點，仁愛鄉境內的原住民有泰雅族、布農族、賽德克族。 移民合歡山的客家、閩南族群，以及當年開發清境農場(原名見晴農場)即駐守滇緬泰寮地區於民國50年退守台灣的游擊隊及少數民族的眷屬(包括擺夷族-傣族、裸黑-拉祐族 、栗栗族、阿佧-哈尼族、佧佤-佧族、傜家-瑤族、紅苗-苗族、蒲曼-布朗族)，極具特色的擺夷族火把節、潑水節、擺夷舞及菜餚、服飾，各式表演及水煙筒大賽輪番豋場。 清境地區周邊有「高山優質民宿」之稱民宿街，唯美的歐式民宿、原木道地美食，都是非常值得留戀的一景。 全額門票💰 平日：$160 假日：$200

清境高空觀景步道 | 1 小時

清境高空景觀步道海拔約1700～2000公尺，全長1.6公里，寬2.5公尺，連結現有起自清境國民賓館的舊步道至青青草原故事館端，步道基於友善自然環境與景觀，採用隱匿式高架設計，離開車道，跨過草原，穿梭林梢，旅客可以安全健行的同時，欣賞羊群覓食青草地，野鳥跳躍樹冠上的生態，沿途並設有多座景觀平台，方便旅客駐足迎涼風，遠眺中央山脈、濁水溪河谷，也看見比平地清澈許多的蔚藍天空。 建議上清境搭乘交通工具（上坡），下山徒步（下坡）行走空中步道會輕鬆愉快許多哦！中央山脈最高的北三段群峰─奇萊北峰、奇萊主峰、南華山、能高山、安東軍山及合歡群山，則形成雄偉壯觀的高牆。全額門票💰$50

清境小瑞士花園 | 2 小時

隸屬統一集團的小瑞士花園，隨處可見可愛的OPEN醬與夥伴們的造型公仔，花園裡，分別能賞春櫻、夏花、秋楓、冬梅，和數大之美的落羽松森林，春夏秋冬四季皆能讓人沉浸在美景中。入夜打燈後又是一番不同風景，一張票可以無限制自由進出，如果時間充裕，兩種景色一次擁有。 全額門票💰 平日$ 120 元 假日$150元

香格里拉空中花園 | 1 小時

【清境．香格里拉】空中花園/音樂城堡/老英格蘭為同一個業者，而空中花園是系列裡面長老級，25年歷史為清境農場第一家民宿建築設計採美式木屋建築。這次預定的是四人樓中樓房型，位於坡上可眺高望遠，早晨小鳥們清脆的響亮的歌聲喚醒，山上空氣清新新鮮，一入住即有下午茶享用，手工餅乾和花草茶，晚餐時間提供美味排餐和豐盛自助餐，早餐更是有營養滿滿的中式和西式自助餐，宵夜場還有泡麵&餅乾供自行選用，深怕餓著了住客。（飽）

第 2 天

微熱山丘 南投三合院 | 2 小時

微熱山丘鳳梨酥一直是熱門的伴手禮，酸酸甜甜的土鳳梨搭配一杯茗茶就是人生的一大享受。朋友指定代購新產品，冬季限定：柚香蘋果酥，品嚐之後本人還是比較老派喜愛古早味的土鳳梨酥。

星月天空景觀餐廳 | 3 小時

星月天空佔地寬廣，坐擁270度的觀景視野，享受居高臨下眺望南投市區，俯瞰彰化城市之美，池塘生態豐富、浪漫藝術造景漫遊園區，可見動物逛大街，宛如小型動物園體驗近距離餵魚、餵鴨、看羊駝和鸚鵡表演。 營業時間： 週一到週五 下午4:15～晚上11:50 週六&週日 早上10:15～晚上11:50 全額門票💰 全票$150元，可折抵餐點50元。

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