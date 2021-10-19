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台中療癒系景點！「百菇莊」大啖香菇料理、珍菇奶茶，還能餵雞採菇超好玩

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
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香菇控看過來！台中新社是全台香菇產量最大的地區，轉進協中街可看見兩排自產香菇的店家林立，因此又稱為「新社香菇街」，而座落在香菇街尾端的這間「百菇莊」主推食農教育，帶你走過採菇、吃菇到種菇的過程，也能吃到各種不同的香菇料理，最後再挑選喜歡的香菇買回家。

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百菇莊的入口是一朵大香菇的造型拱門，門口時不時會有泡泡出現，如同菌類在新鮮時所噴發的孢子隨風飄逸。經過餐廳和販售香菇的區域，就能到百菇莊種植各種香菇的地方，不同於現在常見的空調式養植，這裡是透過濕度，去打造原生的養殖環境。

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如果有興趣可以預約體驗活動，從導覽、採菇、撿蛋、製作茶碗蒸，都在百菇莊完成，弄懂食物從產地到餐桌的流程，除了能更了解食物的來源與選擇，也可以培養健康飲食新觀念。像是在市場採買時，到底該如何挑選才是新鮮的香菇，要如何判斷菌折、菌絲的狀況，都可以在體驗採菇的過程中學習。

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採完菇後，會來到百菇莊的世外桃源，大片的綠色草地中蓋了一個空間，大大的菌傘造型遮蔽了大部分的陽光，讓裡頭的溫度比外面少了2-3度，如同香菇生長的環境，涼爽又舒適。

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而另一頭則是老闆自己飼養的雞群，是體驗餵雞和撿雞蛋的地方，因為是用心照顧的雞，比外面的溫馴甚至還能停在手上拍照呢！

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過去的飲食習慣只會食用菌傘的部分，菌根則丟棄不使用，為了不浪費這些食材，老闆便將根部磨成粉，混在雞的飼料中，對於雞的成長也是很好的養分，因此在這裡可以完整的認識到生態循環再生的流程。

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接著就是把剛剛採的香菇、撿的雞蛋做成茶碗蒸，等待過程中還能暢飲「珍菇奶茶」，用金針菇煮出來的奶茶鹹甜滋味非常特別，還有做成香菇造型的奶皇包和芝麻包，好吃又好拍。

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體驗活動結束後，也會準備一個香菇太空包，讓你也可以在家養香菇，除了這一系列的體驗，園區外面也販售多樣香菇產品及料理，每道料理主打銅板美食，食材也都是選用自家栽培或是周邊菇農的新鮮食材，cp值高又吃得安心。

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讓來這裡玩的遊客都能「親手做」體驗大自然的教育環境，透過自己種植、耕作、烹煮來了解食物與環境的關係，如果你也想了解香菇生態，或在找這樣的教育農場，就來「百菇莊」讓你採菇、吃菇、買菇一次滿足！

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體驗活動包含：導覽、採菇、撿蛋、製作茶碗蒸、暢飲珍菇奶茶、太空包*1

營業時間：09:00–17:00

地址：台中市新社區協中街2-1號

電話：0978-288-390

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