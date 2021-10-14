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史上最划算！台中「桀壽司」大閘蟹買一送一　滿滿蟹膏超下飯

商妮吃喝遊樂　 / 文、圖／商妮吃喝遊樂　

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂

　

食尚玩家報導台中必吃日本料理~桀壽司一年一度大閘蟹回饋季又來了!滿滿蟹膏大閘蟹買一送一只要550元，買5再加碼多送一隻，這應該是台中最便宜大閘蟹，鮮甜又飽滿的蟹膏有夠讚，想吃快預約。

桀壽司地點交通

桀壽司位在南屯區公益路靠近永春東七路黃昏市場旁，店家後方就有停車場交通很便利。桀壽司可算是黃昏市場傳奇，食尚玩家等多家媒體報導過，我們一吃成主顧，每次來吃都很滿意，帶朋友來吃也大讚好吃。

桀壽司環境

店內用餐空間不小，防疫期間桌上有隔板以及實名制，我們平日晚餐來用餐生意滿不錯的。

桀壽司菜單

點我看<桀壽司菜單>

桀壽司我們已經吃過很多次，食材新鮮隨便點都好吃。餐點以單點為主，也有超值套餐。今天我們為了超值大閘蟹而來，再加點雙人無菜單料理，一整桌超豐盛吃得很開心。

喜歡吃丼飯的朋友，很推薦他們今年推出的3小丼/5小丼，平均一碗150元CP值非常高。點我看<桀壽司5小丼食記https://sunnylife.tw/jesush/>

桀壽司大閘蟹

桀壽司每年秋天都會回饋老客戶推出台中超便宜大閘蟹，活體現蒸，不論蟹膏還是蟹肉都非常鮮甜好吃。

抓起來看每隻都是活的，這次進貨有4兩跟5兩重，大閘蟹買一送一4兩550元/5兩680元，買5送6等於再加碼多送1隻，這價格簡直是台中最便宜的大閘蟹!桀壽司老闆每年回饋老客戶隨便賣，真是無敵超值。

桀壽司推薦餐點

大閘蟹買一送一

4兩550元/5兩680元

活體現蒸的大閘蟹當然要多點幾隻才能吃得過癮啊～

剝開來看，滿滿的蟹膏!秋天的大閘蟹非常肥美，今年大閘蟹比較晚，10月~12月都是吃蟹的季節，愛吃蟹的朋友千萬別錯過。

隨便挖都能吃到好甜好甜的蟹膏，在這裡吃大閘蟹不必花大錢有夠爽啦～

不只蟹殼上有滿滿蟹膏，把身體對切，我的天啊~每一隻都有爆多金黃蟹膏，光是看就讓人喜歡～

吃大閘蟹就是要吃蟹膏，味道超甜的！！滿嘴的鮮甜海味，每一口都讓人滿足~~寫文時看到這畫面又讓我想再去吃了～哈哈…

大閘蟹雖然主要吃蟹膏，蟹肉味道也很甜，搭配特調的醋醬超好吃的，我一個人就可以吃2隻以上沒問題。

無菜單雙人套餐 1980元

到桀壽司除了單點，無菜單套餐也很推薦，從沙拉到湯品能吃到十多種品項，一人不到1000元非常超值!點餐有選擇困難的朋友，直接點套餐就對了。

刺身

今天的生魚片有鮪魚、鮭魚、旗魚、還有甜蝦，又Q又嫩每一種都很新鮮，大海的滋味好甜啊～

每次到桀壽司吃生魚片都不會失望，非常新鮮好吃，而且每一片都是厚切，吃起來更有口感。

澎湖冰卷沙拉

澎湖冰卷口感軟嫩帶Q，搭配新鮮生菜沙拉以及巴薩米克醋，整個就是開胃。

蟹肉蟹膏手捲

有別於一般的手捲，這道手卷滿滿的松葉蟹肉以及蟹膏，大口咬立即感受到滿嘴鮮甜海味，光是手捲就讓人豎起大拇指。

握壽司3貫

握壽司的品項不固定，以當天新鮮進貨為準。

花枝握壽司佐明太子醬

新鮮花枝炙燒後口感QQ的味道好甜，再加上明太子醬更加分。

星鰻握壽司

一整尾日本星鰻口感超嫩的，甜甜的味道加上香Q醋飯，大口咬有夠讚。

炙燒鮭魚握壽司

鮭魚是我們的最愛，厚切鮭魚炙燒後油脂轉化為甜味，口感超嫩的~香氣十足好好吃啊!

我們超級愛吃桀壽司的鮭魚握壽司，每次來都會再加點，單點一貫40元也不貴，生魚片後切又大片口感超級正點，搭配醋飯超好吃。

烤物 豬肋排

大塊的豬肋排烤到表皮香酥味道好香，豬肋排非常軟嫩用筷子就能輕鬆分離，甜甜的蜜汁風味一口接一口停不下來，這道豬肋排很有水準。

蒸物 波士頓龍蝦

新鮮現撈的活體波士頓龍蝦，一整隻對切一人一半。

活體龍蝦蝦頭還有好多蝦膏，非常新鮮味道甘甜極了。

肉質緊緻Ｑ彈味道超甜的!吃過活體龍蝦真的會回不去~雙人套餐一人不到千元就能吃到這麼多道新鮮海味，太超值了!

湯物 蛤魚頭味噌湯

味噌湯非常鮮甜好喝，一碗裡頭滿滿的料。除了鮭魚肉還有赤嘴蛤，現在的赤嘴蛤肉質鮮甜超好吃的，套餐從頭到尾都好吃，連最後的湯品都讓人滿意。

桀壽司整體心得

今天特別來吃大閘蟹，滿滿的蟹膏無敵鮮甜，滋味一級棒!買一送一只要550元CP值大爆表啊!!!吃大閘蟹再加上雙人套餐一整個豐盛又好吃，每次到桀壽司用餐都讓人心滿意足，隨便點都好吃。愛吃新鮮海味的朋友，趁著大閘蟹盛產的季節一定要多吃幾次才過癮，每天數量有限記得先預約喔～

桀壽司

粉絲團：桀壽司FB

菜單：桀壽司菜單

地址：台中市南屯區公益路二段637號

電話：0987 234 310

營業時間：11:30 – 14:00 17:00 – 22:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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