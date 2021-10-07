中台灣療癒慢旅！ SUP賞日出、遊艇觀夕照 開啟五感體驗，沉醉在日月潭之美

卸下身心的疲憊與煩擾，鼻息間嗅聞著木質香氣，在檜木屋中慢慢地放鬆、沉眠……。翌日，自蟲鳴鳥叫的晨喚下甦醒，喝杯日月潭紅茶暖暖胃，房內大片的落地窗引入明亮日光，窗外的湖光山色、倒影如畫，此時此刻，時間的流逝彷彿也靜緩了下來……

入住檜木屋 開啟療癒系度假模式

▲「力麗儷山林會館」以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」。(圖片提供／力麗集團)

▲房間內散發著淡淡的檜木香氣，讓人自然地放鬆了下來。(攝影／Emily Hsueh)

▲入住3樓湖景房，推開陽台大面窗，進行午後垂釣時光，十分愜意。(攝影／Emily Hsueh)

▲力麗儷山林會館的魚藻餐廳，有著大片落地窗直面日月潭的無敵湖景。(圖片提供／力麗集團)

▲魚藻餐廳提供主廚精製的日月潭在地美食，如泰式檸檬蒸魚捲、高山蓮子燉子排、揚州砂鍋獅子頭……等餐點。(攝影／Emily Hsueh)

甫入飯店，就能聞到空間散發著淡淡的檜木香氣，撫慰了舟車勞頓的疲憊感。原來，「力麗儷山林會館」整棟是以全檜木建造而成，因而擁有「亞洲第一大木屋」的美名。對於喜愛大自然氛圍、享受木屋假期的朋友，充滿原木魅力的「力麗儷山林會館」實在是首選。「力麗儷山林會館」座落在日月潭湖邊，擁有日月潭湖景第一排的絕佳地理位置。位於飯店二樓的魚藻餐廳，同樣有著大片的落地窗，用餐的同時，得以180度面湖眺望山水，美景佐美食雙重享受，讓人心情平靜而愉悅。

喜愛垂釣的民眾，若是下榻「力麗儷山林會館」，肯定會感到十分滿足。飯店三樓的湖景房，只要推開房間內的陽台大面窗，就能使用飯店提供的釣竿，開心來場午後垂釣！若是收穫頗豐的話，想要大快朵頤一番也不成問題，可請飯店主廚代勞、幫忙烹飪，一家人即能舒適地待在房內，享受樂趣十足的潭邊假期、漁獲美饌。

曾獲STAR SERVICE評鑑為超五星級飯店(SUPERSTAR HOTEL)，同時為外交部指定接待外國貴賓的榮譽行館。

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力麗觀光官方網站

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力麗馬告生態園區官方網站

力麗馬告生態園區官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/lealeamakauy

▲喜愛欣賞夕照的話，可以搭乘力麗集團飯店旗下專屬遊艇─「哲園六號」，進行遊艇環湖的行程。(攝影／Emily Hsueh)

▲和親密的家人朋友一同包船出遊，十分有「偽出國」的度假樂趣。(攝影／Emily Hsueh)

▲玄光寺臨潭而建，建築風格採唐式，內部安奉有玄奘法師的頂骨舍利，為日月潭必訪景點之一。 (攝影／Emily Hsueh)

▲落日冉冉西沉，餘暉照映在潭面上，粼粼波光閃耀，十分浪漫！ (攝影／Emily Hsueh)

傍晚時分，搭乘力麗集團飯店旗下專屬遊艇─「哲園六號」，一行人自伊達邵碼頭出發，在平靜的潭面上以愜意的速度前行，親切又風趣的船長一邊熟練地駕著遊艇，一邊沿途解說著關於日月潭的故事。此時落日冉冉西沉，嫣紅渲染了整片天空，餘暉照映在潭面上，粼粼波光閃耀，景緻浪漫極了！

中途靠岸玄光碼頭，民眾可上岸遊訪，拾階而上緩緩步行約十分鐘，即可抵達日月潭必訪景點之一「玄光寺」。寺宇於中日戰爭期間，日本人在南京取走玄奘法師的頂骨舍利，戰後送給中華民國佛教協會部分頂骨舍利，在1955年迎靈骨來台，最後在1958年安奉於日月潭畔的玄光寺之中。玄光寺的建築主採唐式，風格古典清雅，許多虔誠的佛教徒會特地來此一遊。

因寺宇臨潭而建，還可眺望日月潭名勝─「潭中浮嶼」拉魯島。古時曾為邵族人居住的地方，到了民國35年改名為光華島。在921大地震時，日月潭水壩受損，使得潭水位下降了許多，光華島因而露出水面，此時在島上發現了一處邵族遺址，在邵族人的積極爭取下，最終在民國89年將光華島正名為LALU（拉魯島），為邵族語「心中聖島」之意，拉魯島的地位亦轉為邵族的祖靈之地。

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哲園六號包船遊湖行程

航程：約1個小時

費用：3,500元／至多10人

SUP賞晨曦 漂浮在潭中 環山湖景無死角

▲藉由進行SUP水上活動，來欣賞日月潭日出美景，是時下最夯的旅遊方式之一。 (攝影／吳東峻)

▲「SUP日出體驗活動」帶你漂浮在日月潭中央，360度無死角飽覽日月潭美景。(攝影／SUNRISE SUP)

▲SUP水上活動全程皆由專業教練帶領之下進行，即使不會游泳的民眾也可以嘗試體驗。(攝影／SUNRISE SUP)

▲清晨時分，水波不興、清澈平靜，氤氳霧氣繚繞，躺在日月潭水面上，愜意又享受。(攝影／SUNRISE SUP)

▲近幾年深受戶外咖喜愛的Stand Up Paddle (SUP)，是一種結合衝浪、獨木舟特色的水上運動。 (攝影／SUNRISE SUP)

清晨五點鐘，大夥兒紛紛被Morning Call給喚醒，半夢半醒間換上一身運動勁裝，魚貫進入餐廳享用小米熱粥，為腦袋和身體開機、暖機。晨間五點半，教練領著大家在岸邊先進行SUP認識，以及講解如何操作划槳、安全注意事宜，大家就帶著既興奮又期待的心情逐一下水、上板進行體驗了。

日月潭的清晨，水波不興、清澈平靜，氤氳霧氣繚繞，湖光山色宛如水墨畫作，深深淺淺地層巒交疊，對映湖面上的鏡像倒影，景致美得讓人流連忘返。稍晚，日照自厚重雲霧後方微微探出頭來，隱隱約約地很是低調。SUP漂浮在潭水中央，愜意地或坐或站划行移動，享受著徐徐涼風拂面、舒適宜人的溫度，以及360度無死角的環山湖景，多重感官的饗宴，真是十分奢侈享受。

近幾年深受戶外咖喜愛的Stand Up Paddle（簡寫：SUP）運動，中文翻作：立槳衝浪（簡稱：立槳），是一種結合衝浪、獨木舟特色的水上運動，難度介於衝浪與獨木舟之間，為了控制SUP板子和波浪抗衡，需動用到全身的核心肌肉力量來划槳進行活動。

SUP場域的挑選，須按照個人的程度來取決，平靜無波的湖泊、溪流……等較適合初、中學者進行；至於波浪較大的海邊，則適合高階玩家來挑戰。因此水面平穩的日月潭十分適合初學者，甚至是不會游泳的民眾（全程皆需穿戴救生衣），都能放心地在專業教練的帶領下進行「SUP日出體驗活動」。

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SUP日出體驗活動

費用：每人一板1600元

（另有親子活動可搭乘獨木舟，每人一小時250元；或是搭乘鴨子水上電動船，每人一小時250元）

獨家原民手作 來自布農族的法式調香

▲在原民香氛手作課程中，使用的香氣主調為「馬告」，聞起來帶有清新的檸檬、香茅、柑橘、肉桂、胡椒氣味。(攝影／Emily Hsueh)

▲三角形的擴香石，使用來自濁水溪的頁岩製作而成，可將馬告香水噴灑在上頭，吊掛在房間內。(攝影／Emily Hsueh)

▲馬告香氛是布農文化轉譯的體現，藉由嗅覺記憶連結，讓人彷彿再次置身在丹大部落的森林浴之中。(攝影／Emily Hsueh)

來自於南投縣信義鄉的丹大布農族人，生活日常、飲食習慣各方面皆「與山共存」，與森林中的動植物息息相關。丹大部落於2018年由交通部觀光局日月潭國家風景管理處，結合國內知名調香師陳炫良輔導「丹大布農生態協會」，耗費一年達成部落投入「香氛產業」共識，推出風格獨具的「部落香氛體驗遊程」。

在原民香氛手作課程中，使用的香氣主調為「馬告」，馬告是布農族人飲食文化中不可或缺的一種香料，聞起來帶有清新的檸檬、香茅、柑橘、肉桂、胡椒氣味。在小小一瓶10ml的馬告香水中，就相當於使用了400顆馬告果實萃取而成，十分的珍貴。另外馬告香水還搭配了柑橘、檜木、松等香氣作為後調，香水製作完成後仍需靜置三天，待前、中、後調香味充分融合之後，才能開始噴用這款「來自布農族的法式調香」。

日管處主任陳逸全提到，馬告香氛是布農文化轉譯的體現，「以旅遊為體，香氛為用」的概念，結合布農文化、馬告生態以及林道探索，規劃出全台獨一無二的部落香氛體驗遊程。同時也期盼民眾日後聞到馬告香氣時，藉由嗅覺記憶連結，讓人彷彿再次置身在丹大部落的森林浴之中。

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丹大布農族‧香料香氛之旅一日遊

請洽：南投縣丹大布農生態旅遊協會

電話：（049）2742808或0989-178188

地址：南投縣信義鄉地利村開信巷1鄰8號

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