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谷關全新美宿開幕！峽谷、溪流包圍　1泊4食野奢露營與泡湯大滿足

聯合新聞網 / 行遍天下
▲被峽谷與大甲溪擁抱的飯店位置得天獨厚。
▲被峽谷與大甲溪擁抱的飯店位置得天獨厚。

【圖／文：行遍天下】

穿過山、在翠綠與鬱鬱蒼蒼森林裡，蜿蜒的台8線於山裡不斷向中央山脈延伸，在中橫公路起點牌樓前抵達的是，今秋時以嶄新姿態讓人驚艷的「谷關統一渡假村」。

▲每日下午15:00展開的迎賓舞，住客還能加入學習泰雅舞蹈。
▲每日下午15:00展開的迎賓舞，住客還能加入學習泰雅舞蹈。

▲入口的森泉光廊透過光影跟台灣黑熊一起美拍合影吧！
▲入口的森泉光廊透過光影跟台灣黑熊一起美拍合影吧！

　

中橫公路起點的野奢露營

於10/1嶄新開幕的谷關統一渡假村，為谷關地區秋冬日的溫泉熱門季揭開熱鬧序幕。得天獨厚地形被峽谷與大甲溪溫柔地環抱著，最特別得要數在峽谷溪畔打造唯一離山好近好近的露營區。3帳野奢露營區座落在園區的湯泉區域，以1泊4食貼心服務與帳篷內就擁有獨立的私人泡湯池而令人驚艷。

▲數量有限的舒適帳篷，已經引起搶訂熱潮。
▲數量有限的舒適帳篷，已經引起搶訂熱潮。

　

自然山野懷抱的森林芬多精與湯泉

進入露營區映入眼簾的是被楓香等大樹環繞的草皮區，盪鞦韆悠悠哉哉地迎接著貴客到來；房間裡採用冷暖皆宜的空調設備，讓冬天的山中寒意與夏日酷暑都能得到解決，鬆軟兩大床的配置無需準備露營道具就能享受最Chill的野營假期。

最讓人開心的更有每座帳篷內設有專屬私人湯屋，在美人湯的滋潤下還能剛剛好地透過斜角開窗把峽谷與藍天美景盡收眼底。吃食當然更不用擔心，配合新開幕推出的1泊4食頂級饗宴，讓專屬管家依入住時續為住客帶來草原派對下午茶、夜晚BBQ與宵夜、一直到隔日的愉快早餐，味蕾得到大大滿足、肌膚被暖泉療癒、心靈也跟著悠哉了起來。

▲寬敞雙人床與一應俱全的設備，不用帶露營道具就能自在享受。
▲寬敞雙人床與一應俱全的設備，不用帶露營道具就能自在享受。

▲帳篷連結的私人湯屋，泡著湯可以直接欣賞峽谷跟藍天。
▲帳篷連結的私人湯屋，泡著湯可以直接欣賞峽谷跟藍天。

　

景點資訊

谷關統一渡假村

地址：台中市和平區博愛里東關路一段188號

電話：04-2595-0000

入退房時間：Check in 15:00、Check out 11:00

露營 谷關 公路

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