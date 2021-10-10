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鹿港「鯉魚海」有夠夢幻！600多條繽紛鯉魚旗 隨風飄揚超壯觀

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@hit_tsai、IG@sunlightbai
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為了迎接雙十國慶以及鹿港四季紅秋收系列的糕餅節活動，鹿港鎮公所特別在桂花巷藝術村佈置迎風飄揚的鯉魚旗，桂花巷藝術村原是日式宿舍建築群改建而成，而鯉魚旗則是源於日本江戶時代習俗，一大片的鯉魚海既能營造日式風情，也結合「鯉魚躍龍門」的傳統吉慶意象。

▲圖片來源：IG@sharon_mylife813
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▲圖片來源：IG@duddy10759
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桂花巷藝術村於日治昭和年間興建，為日治時期官員居住之宿舍，經鹿港鎮公所整修後，現在則成為一間間藝術工作坊，提供各類型藝術家進駐創作，整條街以老舊房舍為底，加上彩繪藝術、植物等井然有序的規劃後充滿了日式文青風，再搭配上這次的繽紛鯉魚旗更能呈現日式氛圍，鯉魚旗展期目前預計會持續到11月左右，想大拍美照的民眾快把握！

▲圖片來源：IG@duddy10759
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▲圖片來源：IG@sunlightbai
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桂花巷藝術村

景點地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號


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