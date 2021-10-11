上班族的午餐救星！台中捷運站附近「大祥龍鐵路便當」低油低鹽又美味

位於台中文心崇德站附近的 「大祥龍鐵路便當」 ，從捷運站步行過來約3分鐘即可到達，以菜色多元又平價深受附近居民與上班族的愛戴，「大祥龍鐵路便當」雖說價格十分實惠，但在用料上卻絲毫不馬虎，店內的肉品皆採用溫體肉品當日現做而成，以良心守護讓顧客食得安心。雖說便當主菜與配菜實屬重要，但在米飯的挑選上卻也不能馬虎，大祥龍選用正宗濁水溪米，米飯黏性適中、粒粒飽滿又Q香，注意每個小細節即是「大祥龍鐵路便當」所秉持的精神。

「大祥龍鐵路便當」提供十分多元的主菜供顧客選擇，並搭配6道的季節時蔬做為每日配菜，配菜每日都會做更換，且根據現代人養生的觀念採低油低鹽方式製作，讓常客就算每天吃也不會覺得膩口！而在眾多主菜中炸雞腿、炸排骨、豬腳飯、三杯雞更是大祥龍中的經典菜色，另外新品糖醋魚塊也深受饕客們的歡迎。

來到「大祥龍鐵路便當」不來上一份 炸排骨 真的會對不起自己，薄嫩酥脆的排骨一口咬下肉汁滿口，鹹香滋味讓人回味無窮，巨大到放在便當盒裡都快滿出來！而 炸雞腿 也是許多饕客會額外加點的主菜，不像有些便當店裹著厚厚的粉，大祥龍的炸雞腿裹上一層薄粉，炸到金黃酥脆卻仍保有鮮嫩的肉質，灑上一點胡椒更添美味。

▲炸排骨便當

▲炸雞腿便當

而肥瘦適中的豬腳飯則為個人的心頭好，以獨家老滷精心調配而成，肉質鹹香微甘又入味，外皮軟嫩入口馬上在嘴裡融化，吃上一塊就可以扒完整碗飯！鹹甜具備的三杯雞也是配飯好選擇，軟嫩又Q彈的肉質更是一絕，給的份量也十分大方！店家的新品糖醋魚塊更是甫一推出就大受歡迎，魚塊炸到金黃酥脆再淋上店家特製的糖醋醬，酸甜滋味連小朋友的胃都被收服。「大祥龍鐵路便當」雖只是間樸實便當店，卻用心讓簡單的便當成為最不平凡的滋味，也是上班族中午用餐時間心目中的救星。

▲豬腳飯便當

▲三杯雞便當

▲糖醋魚塊便當

大祥龍鐵路便當

店家地址：台中市北屯區北平路四段17號

店家電話：04 22349968

營業時間：10:30-14:00/16:30-20:00(周日公休)





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