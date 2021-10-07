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台中粵菜料理「与玥樓」米其林餐盤都推薦！烤鴨＆烤乳豬經典必吃

強生與小吠的HYPER人蔘～ / 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

前幾天好朋友從台北下來，開口就說想要吃吃台中好吃的粵菜餐廳，腦海中想到的就是這間2020年得過米其林餐盤的 『与玥樓頂級粵菜餐廳』，這家自帶免費停車場，又位於南屯公益路上的地點，外觀又氣派又漂亮，讓這次來台中玩耍的朋友真的又再一次開了眼界。

晚上看与玥樓，真的是非常漂亮。想必大家都看過它白天的樣子，但我們覺得晚上才堪稱一絕。

好的餐廳就要有好的主廚，2020米其林餐盤推薦是很認真的。

防疫期間，除了掃QR Code，進入門口都有酒精噴全身哦，噴好噴滿順便洗個頭也可。

話不多說，我們今晚來就是要吃他們的烤鴨，我們4大人選擇二吃果木窯烤片皮鴨 1980元，一個是包餅皮，一個是做成雪菜鴨絲米粉湯（這個真的超好吃）

你沒看錯只要點烤鴨，他們就有專人在你面前片鴨肉給你看。片的手法很快，而且每一片都很均勻。

因為疫情關係他們連皮+肉都幫你包好了，其實這樣也好不會沾手，只要用筷子優雅的吃就好。

鴨皮酥脆好吃，裡面的鴨肉沒有任何腥味，每一片都帶有juicy的油脂口感。搭配的外皮是薄片的，裡面也很貼心的加入了甜醬料和蔥段，直接開吃就對啦。

鴨肉真的很好吃讓人印象深刻，下次我們會願意為了這隻烤鴨再來捧場。

烤鴨第二吃：雪菜鴨絲米粉湯

鴨架你吃過很多次，但是把鴨架上的肉片下來+去骨再煮成米粉湯你吃過嗎？鴨架完全都吃不到骨頭，是不是用想的就覺得興奮？哈哈！

沒錯你看到的米粉湯上面，就是鴨架上的肉，煮湯肉質有夠軟嫩好吃，雪菜也非常搭配。整體湯頭不會太鹹，我們喝不完還直接當作隔天中午的菜色，稍微用電鍋（微波爐也可以）加熱一下就可以享用了。

XO醬蘿蔔糕 180元

切成小塊可以就口的蘿蔔糕很特別，蘿蔔糕的外皮酥脆裡面嫩口好吃 。

金針花肉絲 420元

這道快炒也是很下飯，肉絲的份量蠻多，金針花本人也是特別多。整體不會鹹口，搭配白飯好吃極了。

造型流沙包 120元

很可愛的豬豬造型流沙包，大人小孩看了都會喜歡。從裡到外都軟嫩好吃。

稍微撥開一些就整個爆漿，裡面鹹蛋黃餡料飽滿，要小心燙口和手（看強生的大拇指已經被淋到還是很敬業的等拍照完再摸耳朵）

外觀環境乾淨明亮，即使晚上也非常漂亮。疫情關係都有把每桌的間隔距離拉開。

其實這裡也是婚宴場所，看這個天花板多麼漂亮，像不像芭蕾舞者的裙子偏偏飛舞。

圓桌的話都有隔板，而且人數多還有梅花坐（2人中間隔一個位置）

看著廚師忙碌的切著烤鴨還有處理豬肉就覺得厲害（沒錯他們還有另外一道經典的烤乳豬，下次來一定要給他吃到）

2020米其林餐盤推薦，如果想吃港點粵菜，不要錯過位於公益路的与玥樓。

對了，他們也有提供許多外帶送禮的禮盒，可以直接在這裡選購。

与玥樓停車場，消費完記得和櫃檯拿代幣囉！以上就是与玥樓用餐的分享，提供給大家參考囉。

与玥樓頂級粵菜餐廳

地址：台中市南屯區公益路二段783號

電話：04 2382 9128

營業時間：11:30-14:30 ; 17:30-21:30

官網：http://www.yuyuelou.com.tw/index.php

FB：https://www.facebook.com/YuYueLouTaiwan/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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