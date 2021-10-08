台中一日遊新玩法！ 藝文圖書、公園綠地、美食咖啡，串起優質生活超享受

台中旅遊有多種玩法，今天推薦台中一日遊新玩法，走訪國家歌劇院、分子藥局、蔦屋書店、秋紅谷、最近超夯單元二最大萬坪黎新公園、李科永紀念圖書館，再品嚐好吃的蘋果綠咖啡、五花肉韓式燒肉吃到飽，一整天很充實，藝文圖書、公園綠地、美食，吃喝玩樂一次享受大滿足～

台中一日遊行程規劃

台中的景點很多，我們這次帶外地朋友逛台中七期重劃區以及單元二的著名景點，還看了單元二最精華的精銳建設最新基地，早午餐跟晚餐則是安排了精銳家族卡特約餐廳，打折後很划算喔。大家可以跟著我們這樣玩：國家歌劇院→分子藥局→蔦屋書店→秋紅谷→蘋果綠咖啡→黎新公園→李科永紀念圖書館→精銳建設以唯一之名→五花肉韓式燒肉吃到飽。

國家歌劇院

第一站我們來到七期熱門景點：國家歌劇院(導航地圖)。國家歌劇院是台中市著名地標，結合藝術與人文擁有國際級演出場地，由日本設計師伊東豐雄設計，以聽的建築作為設計原點，獨特的建築本身就很值得一訪。

台中國家歌劇院擁有3座國際級演出場地，有別於傳統的室內設計，以高低起伏的曲牆為主結構，大大小小的洞穴相當吸睛，來到這裡到處走走拍照有驚喜，外地朋友直呼台中人真幸福啊～

國家歌劇院除了劇院之外，一樓、五樓都有商品區以及藝文展，平時不看劇場演出也能到這裡逛逛。頂樓還有空中花園記得去逛逛，曲面造型牆加上花草綠地，也很有特色喔。

分子藥局

逛完國家歌劇院，第二站我們來到斜對面的分子藥局(導航地圖)。分子藥局號稱全台最美藥局，完全跳脫對藥局的既定印象，也是台中IG熱門景點之一。

走進分子藥局讓人眼睛一亮，裝潢時尚極了，正中間還有夢幻的玫瑰金旋轉梯，整個藥局空間不大卻非常迷人。

這家藥局一開幕就被媒體稱為全台最浮誇最美藥局，走進店內沒有藥水味，反而有咖啡香。這裡不止販賣藥品、口罩，也有賣咖啡，還會舉辦咖啡品茗聚會，真的很特別。

沿著華麗的玫瑰金旋轉梯走到二樓，這裡有展出CSD中衛特別設計的各種主題口罩，每一款都很別緻，到分子藥局除了拍照之外，也可以逛逛二樓的口罩喔。

蔦屋書店

第三站我們到被譽為全球最美書店之一的蔦屋書店(導航地圖)，這裡好多知名餐廳齊聚，樓下就是吳寶春麵包店，書店還有跟來自日本涉谷WIRED TOKYO餐廳合作，逛書店還能享受美食很愜意。

蔦屋書店非常夢幻漂亮，書店裡頭就有來自涉谷WIRED TOKYO餐廳，不論是坐在室內或者是戶外氣氛都很棒，讓人心情愉快。

蔦屋書店的空間非常舒適好逛，整個很有質感。這裡販售的不只書籍，還有許多具有日本特色的文創商品，慢慢逛很開心。

我們很喜歡這裡的空間規劃，整個充滿生活美學，座位很多而且採光良好，大人小孩都喜歡，讓人流連忘返。

秋紅谷

離開書店，我們到附近的秋紅谷繼續逛(導航地圖)。到台中旅遊一定要把秋紅谷安排進去，我們這次帶朋友台中一日遊，當然也要朝聖一下。

秋紅谷占地3公頃多，擁有湖泊、紅樹、綠草坪、觀景橋，是台中市特有的凹型市民休閒綠地，白天有滿滿的綠意；晚上漂亮的燈火夜景也很迷人。

秋紅谷位在車水馬龍的台灣大道與朝富路口，一走進去馬上進入寧靜悠閒的都市森林。我們一邊散步一邊拍照，每個角落看出去的景觀都不同，隨便拍都非常漂亮。這裡不僅是IG熱門景點，也有很多攝影愛好者到這裡拍花拍景，還經常舉辦攝影展呢。

走一圈秋紅谷大約半小時左右，沿著池邊還有看到好多魚，小孩好喜歡。

蘋果綠咖啡

午餐我們到黎明路上知名的蘋果綠咖啡(導航地圖8)，從早上8點到晚上8點全天供餐，餐點選項多，價位平實，Google評論超過四星我們也喜歡。我有拍菜單給大家參考: <蘋果綠咖啡菜單>

蘋果綠咖啡環境非常舒適，用餐不限時還有提供插座、WiFi，舒服到在這裡待一整天也不會累。

現在餐廳都會異業結盟，有很多特約優惠，朋友有精銳家族卡，出示實體卡、磁扣或APP數位卡就能享優惠，每家餐廳優惠不同，以蘋果綠咖啡來說:店內消費享85折優惠，消費商品也有享9折優惠，相當實惠耶~精銳建設對住戶真的是太貼心了，合作特約的店家還不少，有將近兩百間食衣住行各類通通有，真的是「一卡在手回饋無窮」有夠讚啦!

早午餐、甜點、沙拉、咖啡點滿一桌，餐點好看又好吃，重點是價位不貴還免服務費，精銳住戶再打85折超划算！

泰式培根可頌 附飲料 210元

胖胖的可頌酥鬆好吃，中間包夾半熟太陽蛋以及兩片大培根及起司片，整個份量十足又好吃，連所附的沙拉堅果優格也好好吃，健康又清爽。

燻雞肉輕食沙拉 135元

內容物很多擺盤漂亮，可選千島醬/凱撒醬/油醋醬，我們選擇凱薩醬。鹹香帶甜的滋味整個很清爽，一大盤沙拉份量不少，早午餐吃這樣一份沙拉就有飽足感。

蘋果綠咖啡的甜點、鹹派都很有水準，咖啡當然是推薦必點。卡布奇諾 70元、焦糖瑪奇朵 80元，這兩杯都有漂亮的拉花，一大杯份量多又好喝。不想喝熱的，也可以點小農巧克可可65元，漸層色澤加上香濃巧克力與牛奶絕妙組合，沒有咖啡因小朋友超愛。

野菇鹹派 65元

蘋果綠咖啡的鹹派很有水準，酥鬆好吃不會太鹹或是太油，這道鹹派我們都很喜歡，大推~

原味千層 95元、黑森林 85元

手工製作的千層蛋糕清爽好吃，最驚奇的是淋上香濃起司醬，整個好加分讓人意猶未盡。黑森林口感綿密紮實，有點類似布朗尼，濃濃巧克力在嘴裡化開超好吃啦~小朋友一下子吃光光。

黎新公園

台中最強兒童公園就是最近超人氣的黎新公園了!跳脫傳統，以「水、綠、動」三主題設計，串聯水域、滯洪池、水資源中心、綠地與圖書館，是單元二中面積超過萬坪的親水公園。大西瓜攀爬架、兒童沙坑、互動競技區、北歐健身器材、大草皮、涼亭…通通免費太棒了！帶小孩來這裡放電就對了。

大西瓜攀爬架每一面都有不同的網架與設備，小型盪鞦韆、搖椅、網繩、梯子…各種不同的競技方式，光是玩這個大西瓜就是個放電的好地方。旁邊有盪鞦韆，比較特別的是雙人座椅跟輪椅盪鞦韆，這個最新啟用的黎新公園設施很友善，大加分！

這裡也有一大區兒童沙坑，白沙子比較好玩，正中央也有一些水管渠道設計，小朋友玩的好開心啊。

不只小朋友可以放電，這裡的健身器材據說是來自北歐，通通有圖示看著做很簡單。旁邊還有各種競技區兼具遊戲與運動的設計，簡直是兒童版的越野障礙跑道，挑戰關卡非常好玩。

李科永紀念圖書館

全館參考日本武雄圖書館設計概念，以｢幼兒教育｣為發展重點，豐富的相關書籍及舒適的閱讀空間，整個像咖啡廳般舒適，在這裡看書是件很愉快的事。加上旁邊就是超強的兒童公園<黎新公園>，親子一起來公園遊玩再一起閱讀非常享受。

這裡童書、繪本好多，小朋友來到這裡好開心，旁邊還有許多舒適的地板、座位區、沙發區，不僅小朋友看書有個舒適空間，連大人在旁邊伴讀也很舒適。

閱讀空間設計的很棒，挑高空間與大片玻璃窗牆設計，引入陽光與綠意整個視野寬廣。加上大量的沙發座位，舒適的讓人有種走進咖啡廳的錯覺。

我們好喜歡這裡的閱讀空間，簡直像咖啡廳一樣舒服。大片落地窗前就是<黎新公園>大片綠地，坐在這裡看書待一整天也不會膩啊～

精銳建設以唯一之名

走出圖書館，對面就是精銳建設以唯一之名建案基地(導航地圖)，位在單元二唯一萬坪公園正對面，完整獨立街廓公園第一排，是今年單元二豪宅建案中唯一的「萬坪公園豪宅」。

基地上有一些藝術裝置，方方正正的獨立街廓，對面就是萬坪生態公園、圖書館，公益路上更有多家美食餐廳林立，旁邊就是74號環中快速道路銜接國道一號與三號，到台中高鐵站也只要10分鐘即可抵達。生活機能完善。再加上單元二本身就是規劃低密度、高綠覆的生活圈，儼然已超越豪宅聚落7期重劃區，讓人好期待這個建案喔。

五花肉韓式燒肉吃到飽

我們在黎新公園與李科永圖書館玩到不想離開，晚餐到公益路上的五花肉韓式燒肉吃到飽用餐(導航地圖)，首爾來台正宗韓式烤肉餐點品項超過60種，不只燒肉好吃，海鮮更是極品。特別一提:這家五花肉也是精銳建設特約商店，出示精銳家族卡可享9折優惠，省很大耶~

一共十桌，每一桌桌面都很大可坐2~6人，走道寬敞取餐方便。親切的帥哥美女店員會注意桌面燒肉的情況，隨時換烤盤或者提醒翻面，還有幫烤服務，真是很不錯。

五花肉菜單

平日399元起(+10%)/假日599元起(+10%)，菜色好多，既然我們有精銳家族卡可打九折，就直攻最高899元吃到飽，可以點所有品項吃起來才過癮啊～

一般韓式燒肉吃到飽只有提供小菜、沙拉自助夾取。五花肉很大方不怕客人吃，直接放6種人氣肉品讓客人自己夾，旁邊還有小菜、生菜沙拉、飲品、咖啡自助吧，門口的冰淇淋也是自助取用，品項好多喔~

第一輪先上高檔肉品:無骨牛小排、帶骨牛小排、澳洲和牛、松阪豬、海鮮盤、菲力牛排、菲力豬排、五花肉、雞腿排…這裡的食材等級不錯，而且給料大方一次一大盤。

開烤囉~炭火烤肉溫度比較高，很快就烤熟了。他們家的肉品不是冷凍肉而是溫體肉，每一盤都好好吃。吃完無限續點，上餐速度快又大盤，最喜歡這種不怕客人吃的吃到飽了。

無骨牛小排、帶骨牛小排、澳洲和牛、松阪豬、海鮮盤…每一種都好好吃啊~在這裡吃肉不必考慮太多，隨便點都好吃，我們一邊聊天一邊烤肉，吃得很開心。

五花肉的鍋物選項很多，之前我們都點部隊鍋，這次改點人參雞湯鍋。大塊雞腿之外，還有好喝的人參雞湯，裏頭不是人蔘鬚而是人蔘頭耶~用料真實在。這湯頭聽說熬煮了2個小時味道好甘甜超好喝，我們愛喝湯連喝好幾碗，喝完還可以續點加人蔘原湯，有夠讚啦～

台中一日遊有很多玩法，今天從早上到晚餐，暢逛台中國家歌劇院、分子藥局、蔦屋書店、秋紅谷、黎新公園、李科永圖書館五個景點，還看了精銳建設單元二最新力作以唯一之名，品嘗了蘋果綠咖啡美味早午餐跟五花肉韓式燒肉吃到飽，享受藝文、圖書、公園、綠地，吃喝玩樂一整天不會太累又好充實玩得很開心。單元二的生活機能真是不錯，朋友說她也想到台中定居了，對萬坪公園對面的以唯一之名非常有興趣，期待精銳建設的最新力作開始推案。

精鋭建設

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公司地址：台中市南屯區惠文路708號

電話：04-2259-0288(代表號)

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB:Sunny吃喝遊樂

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