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台中親子住宿新選擇！ 有雨林動物、叢林探險還有一座攀岩場

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

在疫情逐漸趨緩之際，親子渡假何處去？親子住宿怎麼選擇？是許多家長煩惱的課題，畢竟考量到停車、空間以及小孩跑跳叫是不是會吵到其他房客？ReadyGo幫大家找到一間最新親子叢林主題房，空間大到不行，客房內居然還有室內攀岩場，試賣期間已被詢問到爆表！

叢林親子主題房
叢林親子主題房

位在台中南屯區芭蕾城市渡假旅店，緊鄰國道一號以及74號快速道路，開車的爸媽就能理解這交通的便利，不論是到旅店或是延伸其他景點，都相當方便；或許在鍾愛車庫房型住宿的家長們，芭蕾城市渡假旅店已經不陌生，畢竟這是一間極度注重住宿環境安全的汽車旅館，因此也是許多親子旅客、商務旅客偏愛住宿的選擇。

台中芭蕾城市渡假旅店
台中芭蕾城市渡假旅店

花樣百出的芭蕾城市渡假旅店，繼去年推出網美與親子旅客訂爆的獨角獸主題房後，2021年正式推出「叢林城堡主題房」，主打「零距離探險」，讓家裡好奇心滿滿活力百分百的小朋友，也能輕鬆釋放電力。

車庫兩側牆上張貼著熱帶雨林彩繪，獅子、老虎、大象與長頸鹿，看似微笑的森林之王迎接著大家的到來，親子一起冒險的旅行也將宣告啟程。車庫至房間，就用專屬且定時消毒的電梯，大包小包也只須開門關門昇降就到了。

進入房內雨林隧道，吸睛的室外叢林令人興奮，到底有多少隻動物在叢林裡呢？爸媽別忘了帶著小朋友仔細數一數。經過叢林隧道，右側明亮空間相當令人驚豔，可說是旅宿業首創「客房內攀岩（抱石）場」，亦為小朋友們準備了安全帽。

芭蕾城市渡假旅店營運長表示「因為自己也是媽媽，知道小朋友的活動量大，所以除了讓小朋友可以挑戰自己之外，也在安全上做了相當的規劃，除安全帽之外，軟墊、高度與定時消毒，讓家長與孩童互動之餘，也能安心渡過美好假期。」而房內亦有KTV設備，待疫情降級開放後，勢必讓叢林城堡主題更加歡樂。

進門到了城堡區域，加大雙人床墊兩旁各放了一張冒險感滿分的吉普車與汗馬造型標準單人床，讓探險的氛圍延續到小孩的睡夢中，電視前方草皮區放置著可愛巴士溜滑梯與大積木，玩樂與激發想像同時並存，待在芭蕾的這一天，全家都滿足。

自然光的穿透，落地窗外的植栽，讓衛浴空間零壓迫，叢林渡假感油然而生，相當寬闊的浴廁空間，相當大的下潛式浴池，減少了跨越時的安全顧慮，全家一起泡個澡玩個小鴨，落地玻璃上的動物貼紙，讓這個澡洗的乾淨也洗的開心。

『叢林城堡主題房』專案，自即日起，四人入住只要6,880元起，每人最低只要1,720元，再加贈價值500元［只送不賣］的叢林玩偶吊飾，即日起開放訂房，開始一場冒險吧！

●旅店資訊

芭蕾城市渡假旅店

地址：台中市南屯區向上路三段221號

訂房專線：04-2383-2888

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