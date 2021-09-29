彰化文創新亮點！ 鹿港「和興青創基地」來場青旅行及手作體驗
【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化旅遊又有新景點囉！位於鹿港老街內的和興青創基地，於7月29日試營運，9月16日正式營運，自即日起至10月31日止，有打卡按讚送和興青創紀念小物、集點滿額送限量文創品、消費滿額贈摸彩券等活動，並有青旅行及手作體驗課程等活動。
歡迎遊客拿五倍券花在彰化，為青年加油衝人氣，漫步體驗創「興」生活，週邊更可搭配順遊鹿港民俗文物館、丁家古厝，搭配附近龍山寺、福興穀倉、文武廟、沿路再到九曲巷，再到天后宮等景點，規劃豐富的一日遊或是二日遊的行程，深度體驗彰化之美。
彰化縣長王惠美指出，彰化縣政府為建立友善的青年創業環境，透過「公益換租」方式，推動「創業輔導」鼓勵青年返鄉，以實際行動支持青年創業，並於2018年將和興派出所本體登錄為歷史建築，並向文化部爭取4000萬經費修繕宿舍群，成就了今日的『和興青創基地』，目前進駐店家匯集9位青年的創業精神，有與鹿港在地藝師合作的選品店、熱愛海洋生物皮革創作、鰻魚產業文化的推動、致力於再生品設計、發掘傳統技藝的自製手作品、開發季節與節慶手作甜點等，都具品牌獨特性，商品內容充滿青創者的巧思、創新與手作溫度，在試營運期間引起熱烈迴響，吸引許多遊客前來造訪，這次也歡迎民眾把握開幕促銷月活動，一起來趟文青旅行，體驗創「興」生活！
鹿港鎮長許志宏說，和興青創基地從試營運以來大獲好評，點閱率也相當高，青創青年也相當用心，每個都有自己的風格，提供良好的創業場所，給年輕人一個機會返鄉從事青創，與在地的歷史人文更加融入，此處也是許多觀光客必訪一遊消費的景點，更帶給鹿港有另一個亮點。
彰化縣文化局表示，鹿港和興派出所為清代鹽業總館，後改設為派出所，有重要的歷史及文化價值，縣府於2018年將派出所本體登錄為歷史建築，並以派出所後側宿舍群為核心，將鹿港深厚的傳統藝術底蘊、生活文化結合青年洄游創意，打造彰化首座青創基地，初期以「公益換租」為營運模式，鼓勵在地青年創業結合店鋪特色辦理公益活動，強化在地文化之連結，回饋給社會大眾，同時減輕青年租金成本的壓力，達到雙贏效益。
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