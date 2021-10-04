每日限量晚來賣光！台中「深沼咖哩」費時72小時熬製美味咖哩

鄰近台中水湳市場的「深沼咖哩」，以香濃的咖哩醬著名，店家每天用數種蔬菜及牛肋細火慢熬製成高湯，並加入數十種咖哩辛香料，再將本身帶點微辣感的咖哩醬經過72小時低溫熟成，才能宣布大功告成，因為製作過程十分的繁瑣，所以採每日限量的方式販售，太晚來小心吃不到！

來到 「深沼咖哩」 必點的當然是店內的人氣招牌－ 香濃牛肋咖哩 ，以上等的牛肋肉與紅酒及數十種香料小火燉煮而成，濃郁香醇的咖哩醬淋在熱騰騰的Q軟米飯上，再搭配軟嫩又帶點咬勁的牛肋肉，一口咬下豐盈的香甜肉汁與濃郁的咖哩香氣縈繞在口中，口齒留香的幸福感讓人難以忘懷。

而店內的另一款 「厚切豚咖哩」 也是大有學問，嚴選優質厚切豚肉，經秘製香料醃製後，再將豬排裹上麵衣經過高溫油炸，化身成金黃酥脆的黃金厚切豬排，炸到恰到好處的豬排仍保有著肉汁，大口咬下還會卡滋卡滋作響，沾上一點香濃咖哩醬更是銷魂的完美享受。

喜愛海鮮的饕客則是每次都要來上一盤 「炸蝦咖哩」 ，深沼咖哩精心挑選巨大長蝦，並經過雙重特調天婦羅粉及麵包粉下去高溫油炸，金黃酥脆的外皮內藏著鮮蝦香甜又Q彈的肉質，不管直接享用或是沾上一點咖哩醬都是極致美味。

目前受疫情影響，暫不開放內用的「深沼咖哩」為了回饋饕客們， 現在來店外帶230元的主餐即可享有85折的優惠 ，另外 若在粉絲專頁打卡則送炸物一份(以打卡數計算) ，近期深沼的新菜單也已搶先曝光，除了經典的深度咖哩外，也推出了小資族最愛的平價咖哩系列，讓更多饕客能以實惠的價格享受到「深沼咖哩」深不見底的美味！

深沼咖哩(沼澤咖哩)

店家地址：台中市西屯區中平路156號

連絡電話：0912 308354

營業時間：17:00-00:00(每週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3zAviTJ

優惠內容：來店外帶230元的主餐享85折/粉絲頁打卡送炸物一份(以打卡數計算)





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