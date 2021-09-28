將藝術融入日常！ 台中市區藝文旅行玩一天 跟著IG網美景點打卡去

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-09-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 彩虹眷村、水湳智慧城、勤美誠品綠園道。 週末有時候，就是想要過過輕鬆隨興又童趣的一天，找找兒時天真單純的時光～ 無論你在南北哪一個城市，來到台中，讓自己左逛一個公園，吃份燒肉；又逛一個公園，吃塊蛋糕，再逛一個公園，一不小心就走進天馬行空的想像力世界！

彩虹眷村 | 1 小時

只能說彩虹眷村真是相見恨晚啊！ 一個大晴天跑來彩虹眷村，色彩繽紛的色調在陽光強烈照耀下顯得非常非常有活力，讓人看了心情好好喔！ 彩虹眷村最早期是由黃永阜先生獨自一人一幅畫、一面牆、一戶屋、到最後逐漸完成一整座村莊聚落的繽紛彩繪藝術村；有了黃老師大放異彩的表現，原本面臨拆遷命運的老舊眷村，搖身一變成為每年吸引超過百萬人潮朝聖的台中知名地標，甚至也吸引許多眷村文化工作者和藝術創作者進駐，透過這個園區持續傳遞相同理念的創作！ 目前都還是免費入園（超佛心），但為了支持園區的永續發展，我在文創商店買了一些周邊小物，希望帶著這些生動童趣、療癒人心，洋溢滿滿正能量的作品，隨時迎接各種挑戰！

水湳智慧城 | 1 小時

中央公園的水湳智慧城設置許多適合拍照打卡的大型彩色裝置藝術，可惜騎單車趕路無法耽誤時間，就沒有繞進去； 但沒想到更令人驚艷的還有天橋下的隧道路段，好幾組新人都在這裡婚紗～

勤美誠品綠園道 | 2 小時

台中的綠園道是我每次來都一定會繞一圈的地方，周邊還有范特喜文創聚落的文創園區、審計新村等，有餐廳、有手作店舖、也有展覽場區，都是步行10分鐘就可以抵達的範圍，逛上兩-三個小時不是問題。 下次希望有機會可以週末的時候一度綠園道上滿滿的野餐墊、帳篷、飛奔的玩球小狗和小孩們！

OVERTURE 序曲 | 2 小時

逛完了公園，就要來吃七彩的蛋糕了！ 序曲距離市中心有點遙遠，但是兩間分店的座位都是滿滿的，可以選擇切片蛋糕（戚風蛋糕）、塔類、司康等，不過各款口味是要看當日手作甜食的供應狀況，畢竟這裡是屬於無菜單甜食的餐廳！ 喔對了，如果想吃千層蛋糕，記得是到步行5分鐘的序曲散策65（我們是有先問過店家，才外帶千層蛋糕過來吃，大家還是要尊重店家現場反饋，友善詢問唷）

台中文學公園 | 1 小時

如果不是導覽員分享，真的會錯過台中文學公園最特別的一個亮點，也就是藏在大樹樹根樹縫之間的老舊腳踏車！ 除了富含詩意的才人可以來到文學館參訪之外，文學觀也館藏許多互動引導裝置，讓你更加感受到台中文學的風格！ 這裡也提供一些書籍，你如果有時間，可以找個舒服的窗旁好好閱讀一下唷～

臺中車站(臺灣大道) | 15 分鐘

搭台鐵或客運的人，幾乎都可以多留一點時間看看新舊台中車站的樣貌；新的台中車站挑高且明亮、舊的台中車站厚實又典雅！

瓦庫燒肉 WOW COOL | 2 小時

雖說燒烤在家也能DIY，但有些燒烤店的調料和食材誠意滿滿到你心甘情願出門花錢當大爺！因為疫情的關係，瓦庫燒肉目前只有提供雙人或四人套餐，有牛、有豬、有海鮮、有蔬菜、也有泡菜，雞高湯更是受到小孩青睞！ 喔對了，韓式系列的海鮮煎餅也很好吃！

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