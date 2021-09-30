太浮誇！台中公益路「巨無霸酸菜魚」18種口味任挑，一鍋吃兩餐免270

台中酸菜魚推薦！公益路浮誇美食又一發～巨無霸超大份量江小漁酸菜魚，魚好吃湯更好喝!多達18種口味辣與不辣都能滿足，正宗道地美味天天吃都不會膩。超浮誇的大份量小盛一人份不到400元，中盛2人份平均1人268元，吃不完打包回家拌飯拌麵煮粥都好吃，一鍋吃兩餐CP值超高。

江小漁酸菜魚影片

江小漁酸菜魚地點

江小漁酸菜魚位在台中西區公益路166號2樓，就在公益路靠近華美街口，對面公園就有停車場交通很便利。

江小漁酸菜魚菜單

江小漁菜單有酸菜魚、酸辣牛、還有桑拿麵等3類主食，共有18種口味小盛1人份388元/中盛2人份平均一人268元，桑拿麵一鍋200元上下，內用加收10%；外帶可打九折。通通都是豪華鍋超大份量，另外還有隱藏版的4人份土豪鍋更浮誇更驚人！

江小漁推薦餐點

江小漁桑拿麵目前有蒜香魚/花椒魚/酸菜魚/水煮魚四種口味，我們點招牌的酸菜魚桑拿麵。送上桌時看到這份量真是驚人!再搭配加點小菜，兩個人分享點這樣就能吃得很豐盛。

酸菜魚桑拿麵 218元

一大鍋份量十足，比一般的小火鍋還要多!而且料超多，光是看就很過癮。

高山淡水芙蓉魚的肉質非常細緻，而且厚切吃起來更有口感。一鍋裡頭不只魚片，豬肉片也很軟嫩，吸飽酸菜魚的精華湯汁，酸甜回甘又帶有麻辣香氣，超好吃。

雲南過橋米線麵心Q彈帶有咬勁，比一般越南小吃的米線來的好吃。酸菜魚選用28天發酵的苗栗客家老罈酸菜，酸度不會嗆口，反而入口回甘，酸香麻辣的滋味讓人驚艷，這湯頭有夠讚！！

小菜 涼拌腐竹68元、麻辣脆木耳88元、去骨鳳爪88元

麻辣木耳、無骨鳳爪口感QQ脆脆，越咬越香很涮嘴。涼拌腐竹有爆漿快感，香麻帶點微辣，三款小菜都好吃。

飲料 冷泡翡翠青茶(無糖) 38元、冰釀紫蘇梅汁 58元

吃酸菜魚真的很會爆汗，一定要配飲料。除了青茶、紫蘇梅汁之外，也有啤酒可以點。

照片中左邊是小盛1人份；右邊中盛2人份，江小漁酸菜魚鍋份量超浮誇，必須用推車才能送到桌邊上菜。

吃酸菜魚很推薦加點老油條，酥脆的老油條沾湯汁一起吃特別好吃，而且不論搭配哪一種口味都好吃耶~

特別拍一張跟桌上白飯的比例對比照給大家看，小盛1人份和中盛2人份真的是巨無霸等級，在江小漁吃酸菜魚鍋真的很過癮。等一下還有隱藏版土豪鍋更浮誇，繼續看下去…

紅顏番茄魚(不辣)小盛1人份 398元 附白飯

小盛就很大一鍋，比剛剛的桑拿麵還要多。愛吃蝦的人很推薦跟我們一樣加點泰國蝦，整鍋超級豐盛。

泰國蝦有大有小以重量計價，半斤188元。這鍋的泰國蝦體格特別大，簡直是小龍蝦等級。

剝開來看，蝦頭有滿滿的蝦膏，肉質肥美軟嫩Q彈無敵好吃超滿意~我們有拍影片給大家看，很推薦加點泰國蝦，會吃得很開心。

芙蓉魚口感非常滑嫩好吃，而且沒有土味。 這一鍋紅顏番茄魚不會辣，番茄加上檸檬的酸甜滋味很清爽，不敢吃辣的朋友推薦點這一鍋。

除了魚肉還有豬肉片，金針菇、木耳、豆皮、檸檬…整鍋滿滿料。用魚骨、豬骨、老母雞熬煮6小時的鮮魚湯，滿滿的膠質，每一口都是精華，魚好吃湯頭更讚！

別看魚片在酸菜魚鍋當中好像小小一片，但實際上夾到白飯上給大家看，每一片都是厚切大大片吃起來才過癮，湯汁拌飯非常下飯，一碗白飯不夠吃啊～

吃不完打包回家，拌飯拌麵煮粥都很美味，一鍋吃兩餐不到400元CP值超高！

老罈酸菜魚中盛2人份 268元X2 附白飯

兩人分享一人只要268元比單點小盛還要划算。

中盛2人份就已經份量驚人了，江小漁還有隱藏版4人份土豪鍋，簡直是大臉盆送上桌。

來看一下4人份土豪鍋的份量有多浮誇，這完全是巨無霸等級啊！！！

我們特地把小盛1人份、中盛2人份、土豪鍋4人份擺在一起拍給大家看，小盛的份量就已經很大鍋了，土豪鍋更是浮誇到爆表!

老罈酸菜非常甘甜，28天完全天然發酵吃起來完全不會嗆口，天然的酸香滋味還會回甘，超好吃！

江小漁酸菜魚的魚肉都是芙蓉魚，肉質非常細緻軟嫩充滿膠質，吸飽老罈酸菜以及黃燈籠辣椒的香氣，整個酸辣香甜還有椒麻滋味非常過癮！

不只魚片還有肉片、木耳、豆皮、金針菇、川丸子、粗粉條…一整鍋料多味美有夠好吃。非常推薦加點老油條，沾著魚湯可以吃到酥脆又酸辣的美味更加分。

特別一提，酸菜魚鍋的底下都有明火保溫不煮滾，從頭到尾都是一整鍋熱熱的酸菜魚，美味不減分。

金湯檸檬魚 (不辣) 小盛388元、舌尖跳舞水煮魚 小盛 428元 都有附白飯

這鍋水煮魚完全是正宗川味，香麻辣滋味一級棒，愛吃辣的朋友推薦必點。

芙蓉魚片不只搭老罈酸菜鍋好吃，在麻辣水煮魚一樣很正點，香麻辣真的就像在舌間跳舞好過癮啊～

不只魚片好吃，裡頭還有軟嫩的鴨血和嫩豆腐，再加上其他好料，這鍋好下飯。尤其是鴨血跟豆腐超級軟嫩，吸飽湯汁一咬馬上爆汁，一邊吃一邊爆汗太好吃了～

在江小漁吃鍋推薦必點老油條，不論搭配酸菜魚、番茄魚、還是麻辣水煮魚都很好吃。

不敢吃辣的人，推薦點這鍋金湯檸檬魚，檸檬魚跟番茄魚都是不辣的選項。檸檬魚除了老罈酸菜還有滿滿的檸檬天然果香，甜味更加分，連小孩都愛。

江小漁酸菜魚整體心得

魚好吃湯更好喝！在這裡吃酸菜魚不只魚片好吃，湯頭更是重點精華，我們今天吃到的口味都很讚，一大鍋滿滿料非常下飯吃得好過癮，一大鍋吃不完打包回家拌飯拌麵煮粥都好吃，一鍋吃兩餐CP值很高!喜歡吃正宗酸菜魚的朋友，這一家江小漁份量十足口味又多，值得去試試。

最後再來看一次我們拍的影片(FB版)，可內用可外帶，一鍋吃兩餐很划算！

江小漁酸菜魚

粉絲團：江小漁FB

地址：台中市西區公益路166號2樓(公益路與華美街交叉口)

電話：0906 822 919

營業時間：

週一 11:00~14:30

週二~週五 11:00~14:30、17:00~23:30

週六~週日 11:00~15:30、17:00~23:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB:Sunny吃喝遊樂

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