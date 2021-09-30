開箱台中「鹽之華法式餐廳」！蟬聯米其林一星的華麗美食，法國麵包還能無限續

話說每年8月都是強生小吠期待的月份之一，畢竟結婚週年一年一次，總是要來個隆重一點。身為吃貨總是不能太虧待自己，今年就來個米其林一星的▸ 鹽之華法國餐廳“◂慶祝一下吧！話說鹽之華在還沒搬來七期之前就一直是我們的口袋名單，今年如願以償吃到啦～

Google Map直接導航鹽之華就可到，旁邊就是收費停車場（消費可折抵，折抵方式請洽餐廳）。

鹽之華對面就是按摩的輕井沢足體會館，外縣市朋友別以為這家是火鍋店啊，人家是按摩放鬆的地方。

位於台中七期的鹽之華，搬來這個所在已邁入第五年，由於疫情關係，他們的內用空間從滿座的60人減少到滿座30人左右，雙人中間都會有透明隔板、桌子和桌子中間也有大型隔板。服務生都有戴口罩/護目鏡，防疫做的很滴水不漏呢。

我們被安排在這裡，看到小吠的香菇頭就知道啦。

這是2021.08 吃到的菜單，三種菜單 A套餐2880元、B套餐3880元、C套餐5880元，外加一成。

入座後，服務生會貼心詢問，要礦泉水還是氣泡水，我們就直接來罐evian 180/瓶，如果要氣泡水是380/瓶。

強生小吠這次吃的是A套餐2880元＋B套餐3880元的菜色，上菜後服務生都會很流暢的介紹，不過因為有些細節過於專業、加上戴著口罩實在很難聽清楚每句內容，如果底下有寫錯還請見諒。

B套餐：3880元

前菜：蛋白霜（咖啡色）上面有芝麻葉，綠色的是分子凍，有一種果凍感，中間是玫瑰花。右邊是橄欖油軟絲，新鮮好吃

麵包有法國麵包和巧巴達，可以無限續。強生食量大續了一次法國麵包。

法式無鹽奶油，沾點初榨橄欖油也非常順口。巧巴達的裡面口感軟嫩好吃。

沙拉魚子醬龍蝦球

上面有魚子醬，底下還有酪梨，然後旁邊是用洛神花做的食用花，黃色的是分子料理的食材，吃起來入口即化有一種很清爽的芒果味，非常特別。

附的珍珠母貝湯匙，讓你挖取珍貴的松露，口感才不會變差。

每日湯品

是雞湯！內有小餃子，內餡是雞肉末，還有黑松露在裡面以及不同的菇類，但強生覺得湯頭稍稍鹹了些。

烤鰻魚鴨肝和野菇燉飯

燉飯做的非常的香，米飯保留有一點點米心。飯粒每一個看起來都很飽滿，且調味的醬料都有入味到飯裡面，上面的鴨肝沒有腥味，還有分子料理用玉米做成的在上面。 鰻魚吃起來有一種稍微焦香的味道，新鮮Q彈不油膩。

青芒果冰沙，讓你清理嘴內多餘的味道。這時候吃完這道，就會上主菜囉。

龍眼木烤肋眼上蓋肉

牛肉口感軟嫩好吃有龍眼木的香氣，底下的醬料有用牛高湯和芥末子調和，可以沾著吃味道會變成有點偏酸，或者是用他送的法國鹽之花當作調味料，但小心不要沾太多會變太鹹。牛肉本身新鮮好吃沒有血水，五分熟。其他的蔬菜每個中間都用馬鈴薯或者是地瓜泥黏在一起>

肋眼的上蓋肉是肋眼部位最好吃的，質地軟嫩且油花分佈均勻。

當作主菜當之無愧，非常好吃。

A套餐：2880元

接下來就是小吠點的A套餐，也從前菜來介紹。章魚洋芋沙拉，上面的蜂巢式玉米脆片辣辣的，底下還有無花果口感濕潤，章魚有煙燻風味，口感紮實容易咬開，旁邊搭配一些水果很清爽。

每日湯品，上面是燉墨魚，一入口就滿滿的海味搭配脆脆的餅，蠻好吃的！紅蘿蔔濃湯很香濃，每1口都是很濃郁的口味。

前盤的鮭魚肉質非常軟嫩，上面的泡泡搭配吃起來很清爽。

這個鮭魚其實是熟的鮭魚哦，看起來是不是很像半生？哈哈

西班牙伊比利豬里肌

擺盤超美好像一副畫作！看起來就超可口的呀，伊比利豬里肌新鮮好吃而且肉質是帶著粉嫩顏色，外皮帶點焦香，醬汁有奶油的香氣，搭配起來還蠻爽口的。

第一次看到伊比利豬可以有這種粉嫩的顏色。特有的伊比利豬脆口口感也有完整呈現，沒有任何豬腥味。

因為是來慶祝結婚週年並且有事先告知，鹽之華餐廳特別準備了special的甜點給我們，實在太感動了！注意看蘋果形狀上的蝴蝶，竟然是用糖霜做的，太厲害了。

細拍，根本捨不得吃啊～整個吃起來酸酸甜甜的，啊不就像是結婚的每一天 鹽之華法國餐廳 | 台中七期最狂蟬聯二年米其林一星殊榮，挑動味蕾的華麗法式美食饗宴！主廚很懂耶，哈哈。

看LIVE的，切開的樣子就是如此

接下來就是真正套餐的甜點，沒錯甜點是另外的胃。別問我們口味如何，讓我們好好品嚐這些精緻的法式甜點，留一點想像空間給各位朋友去發現囉。

茶和檸檬汁也是我們選擇搭配甜點的飲品，順便去油解膩一下囉。

以上就是在有榮幸在2021享用鹽之華法式料理的食記，相信他們一陣子後又會變換菜單，但不變的是米其林一星的堅持。從服務到餐點的呈現，果然是餐飲界的翹楚，讓我們開了味蕾又開了眼界。Happy Anniversary，文章分享給大家囉！

鹽之華法國餐廳

地址：台中市西屯區市政路581-1號

電話：04 2252 0991

營業時間：六日12:00-15:00 ; 18:00-22:30 、三四五 18:00-22:30、一二公休

官網：https://www.fleur-de-sel.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/fleurdesel.taiwan/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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