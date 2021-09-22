彰化1.5公里「台灣欒樹金黃大道」登場！漸層隧道＋綠油油稻田　空拍好療癒

全台最長「台灣欒樹巨龍」變色了！台灣欒樹每逢秋季即會依序染上黃、紅等鮮艷姿容，而彰化溪湖的人氣綠色隧道也悄然開出黃色小花，空拍時在綠油油的稻田加持下更顯療癒，令人屏息期待全區金黃的閃亮場景盡快登場。

圖／IG@killer612060授權

攝影好手飛翔在天際昨（9/21）攝下最新樹況，夏季全綠的東螺溪「台灣欒樹自然生態廊道」已出現一條黃金大道，黃綠相襯景致延綿1.5公里，彷彿在預告秋季的來臨。

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值得一提的是，旁邊還有大片翠綠稻田，俯瞰的視角引發極度舒適的觀感，在現場也能抓好角度將綠系稻浪入鏡，期間限定美拍聖地先筆記，但務必一起維護農民的心血，並全程配合防疫指引。

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東螺溪 台灣欒樹自然生態廊道

地點：彰化縣溪湖鎮135甲縣道

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