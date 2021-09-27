台中飲料新生力軍！「渴以茶」人氣葡萄柚、打爆檸鮮果茶必喝

台中新興手搖飲店「渴以茶」在北區熱鬧的北平路強勢登場！從選料、備料到飲品製作，「渴以茶」在每一個環節都不馬虎，嚴選優質茶葉，並由專業製茶師拚配出多款風味茗茶，展現最佳的茶湯香氣與口感，再搭配時令鮮果、澎派佐料、小農鮮奶，秉持「新鮮、天然、高品質」用心製作每杯茶飲，提供大家豐富的飲品選擇，也是北平商圈的新亮點。

而說到「渴以茶」，就必須先提到「堅果艿茶系列」。店內的「堅果艿茶系列」嚴選綜合堅果細心研磨再打製成漿，用來取代鮮奶及奶精，是一款素食者也能安心享用的飲品，「渴以茶」要帶給大家別於一般飲料店的全新感受。

店面主視覺由紅棕、白兩色系打造，搭配半圓型拱門非常搶眼。

完熟堅果艿茶

選用「核桃、腰果、杏仁果、夏威夷果仁、榛果」5種綜合堅果進行研磨，再精心打製成的堅果艿，與各類茗茶皆很匹配，「完熟堅果艿茶」一入口，香濃的堅果香氣先是攻佔整個味蕾，緊接帶出完熟紅茶的茶湯滋味，甘醇且不會苦澀，喝起來極為順口；而搭配半熟紅茶口感也不錯，選用完熟紅茶與金萱進行拚配，除了能品嘗到紅茶清香，入喉後尾韻回甘能感受到烏龍香氣，同是茶飲愛好者的人氣選項。

堅果東方奶蓋/艿蓋茶

由茶湯風味濃郁且香氣飽滿的東方茶王為基底，除了可搭配一般的鮮奶油奶蓋外，也可以選擇用堅果艿與無糖植物性奶油打製成的艿蓋，艿蓋喝起來細緻綿密，並擁有豐富的堅果香氣，口感層次非常豐富，整體清爽不膩口，讓人回味無窮。

甘蔗四季春。

艿蓋杯口設計滿貼心的，可以完整封好開口，不會輕易灑出來。

來到渴以茶除了嘗試招牌冷翠茗茶及堅果艿茶系列外，台灣人最愛的鮮果飲品自然不能放過！嚴選時令水果進行調製，打造真材實料的鮮果茶飲，不管是季節限定的愛文芒果綠、近期人氣超夯茉芯葡萄柚茶，或是超受好評的酸ｖ打爆檸？茶，都推薦來一杯嘗鮮！

茉芯葡萄柚

店家豪邁舀入新鮮果肉入杯，滿滿葡萄柚果肉喝起來非常痛快、絲毫不會苦澀，更棒的是裡頭還添加了零卡蒟蒻來增添口感，可說是澎派又超值，直接完勝眾多手搖飲店。

「渴以茶」選用當季的葡萄柚，並以純手工剝製葡萄柚，費工又耗時只為帶給客人品質最棒的葡萄柚茶。

零卡蒟蒻。渴以茶在配料上也下了苦心，來到這可別只加珍珠！高纖椰果、手工奶酪、小美冰淇淋等等可是老饕必加點的好料。

打爆檸？茶

看到？大家第一眼可能會以為是不是打錯字，但其實是這款打爆檸？茶可以讓大家自行選擇想搭配哪款冷萃茗茶，不管你本身偏好熟成紅茶、金萱、四季春等，都能大大滿足你。

打爆檸？茶先是放入檸檬塊，再將新鮮檸檬手工爆打成汁，最後加入冷萃茗茶，過程絕不使用濃縮汁，酸甜又清爽風味也擄獲一票粉絲。另外打爆檸？茶建議新鮮現喝，因放置一段時間後，帶皮的檸檬會使茶飲慢慢浮出苦味，整體風味會稍微改變，而店家也有提供檸檬去皮服務，有需要的朋友可以事先和店家說。

搶先五倍券發行，渴以茶先行推出加碼活動！在9月16日(四)聯合開幕當天，中部五家店(北平店 / 興安店 / 西屯店 / 豐原店 / 大甲店)將同時展開為期一個月的「天天滿杯送黃金」活動，消費者只要購買指定飲料即可累積點數，一個月內集滿百杯，就可直接獲得約0.35錢的黃金墜飾（市價約2500元），此次活動的指定飲品全是店內最受歡迎的TOP10，飲料一杯最便宜只要45元，活動期間內還可享寄杯服務！除此之外，渴以茶還推出限時特惠買一送一，在9/16-9/18的中午12:30~14:00以及下午的16:00~17:30，天天加碼不同飲品買一送一（每人限購三組），熱愛喝手搖飲的你，快把活動時間筆記下來吧。

渴以茶北平店(直營門市)

店家地址：台中市北區北平路二段102之4號(近山西路路口)

店家電話：0422993427

營業時間：周一~周五9:30~21:00；周六周日10:00~21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3hMnKXn

直營門市

【西屯中科】

營業地址：台中市西屯區西屯路三段159-61號

營業電話：04-24610311

【豐原南陽】

營業地址：豐原區南陽里南陽路379號

營業電話：04-25256880

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加盟門市

【興安店】

營業地址：台中市北屯區興安路二段28號

營業電話：04-22430639

【大甲幼獅】

營業地址：台中市大甲區青三路7巷1號

營業電話：0977-772593





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