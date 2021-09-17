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飽足感爆棚！ 豐原「玩拌」創意韓料 拌飯+大塊厚實炸豬排超涮嘴

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

韓式料理已經成為台灣人心目中數一數二的異國料理，這種酸辣夠勁的味道深受饕客們愛戴，傳統韓式料理在台灣美食圈中也逐漸形變，化為具有台灣特色的美食。其中，韓式拌飯可謂韓國料理的精髓，各式蔬菜、肉品、蛋混合在同一碗美味中，微焦的鍋巴更有畫龍點睛之效，頗受大眾歡迎。位於台中豐原的「玩拌」深得韓式料理真傳，進行美食在地化的過程後，成為老少咸宜的珍饌。

脆皮炸雞排拌飯
脆皮炸雞排拌飯

「玩拌」顧名思義是韓式拌飯的玩家、專家，探索拌飯的真意之餘，也研發出各式創意料理，每份拌飯不再是採用普通烤肉片，而是附上一種主菜，從豬排、雞排到唐揚雞通通都有，不只是一種純粹的拌飯而已。「玩拌」採用的雞蛋也有名堂！全部是自養自產，新鮮健康有保證，美味一吃就知道。

另外，餐點配料經過「玩拌」精挑細選，去蕪存菁之下只採用最新鮮、優質的食材，海帶芽、玉米粒、紅蘿蔔、小黃瓜、泡菜等五顏六色的拌飯絕配一一鋪在飯上，再撒上來自韓國的海苔絲，成為用餐時刻的一道絢麗風景線。

唐揚炸雞塊拌飯
唐揚炸雞塊拌飯

而韓式拌飯不能沒有醬料，「玩拌」的醬料都是自製拌飯醬與美乃滋按比例調配、甜辣適中的完美組合，艷紅的色澤勾起人們的食慾，配上幾種蔬菜肉品一起吃，舌頭都差點吞下肚，美味至此的韓式拌飯當真難得一見。

炙豬五花拌飯
炙豬五花拌飯

說到「玩拌」的主菜，厚切炸豬排和炙豬五花這兩道主角當然不可小覷，厚切炸豬排和炙豬五花分別將豬肉料理提升到極致，沒有豬肉的腥味、只有香氣與淡淡的甜味，相當好吃；嫩煎雞腿排、無骨炸雞胸、脆皮炸雞排、唐揚炸雞亦是各有千秋，或酥或脆的外皮入口後皆化為油脂香氣，鮮嫩雞肉白皙的紋理和晶瑩米粒相映成趣，吃過就難以忘懷，另外，大家也可以加價20元升級炙起司，享受加乘的濃郁起司風味。近期「玩拌」更推出了夏季限定「韓式泡菜拌冷麵」，也是值得一吃的好味道。

現在處於防疫期間，「玩拌」為了回饋粉絲，特別推出「外帶每份餐點折十元、再送冬瓜檸檬茶」的優惠。冬瓜檸檬茶是老闆親自熬成的手作好味道，免費贈送實在太佛心！另外店家也有官方line帳號、也有與UberEats合作，外帶外送都方便，韓式料理愛好者趕快訂起來！


玩拌 비빔밥

店家地址：台中市豐原區豐工路136號

營業時間：下午4：45~晚上8：30(週四公休)

店家電話：0938 317 980

粉絲專頁： https://bit.ly/3wZ99wt

官方帳號： https://lin.ee/SQimRQ0


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韓式料理 豬排 冰品

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