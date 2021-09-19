台中超熱賣司康「1顆只要10元」　泰奶、薰衣草口味人氣必吃

從工作室起家，B&C Dessert以「司康、鹹派」等手作甜點聞名，穿梭在台中各文創市集及校園活動，「平價、口味豐富、小巧可口」是B&C Dessert的最大特色，每次經過，小小攤位總擠滿了客人，讓人不由自主被吸引過去。

開業已有5年時間，B&C Dessert在今年5月開設了一間司康鹹派專門店，門市就坐落在台中五權路上。B&C Dessert的司康口味多達12種可選擇，有原味、伯爵茶、抹茶、巧克力、蔓越莓、藍莓、香料起司、香蕉OERO、焦糖蘋果、泰式奶茶、蜂蜜肉桂、薰衣草口味，B&C Dessert的司康大小為一般店家的1/3，也因小巧可口的外型，能讓大家能一次品嘗多種不同風味， 1顆只要10元的甜甜價格 ，時常被饕客一掃而空！

內用司康B套餐(任選8顆司康+自製奶油抹醬+手工果醬)

內用司康餐點採套餐模式販售，共有A~C套餐，根據想品嘗的顆數(4顆、8顆、12顆)作選擇，3款套餐皆會附自製奶油抹醬+手工果醬，司康口味依現場為主，司康套餐加購飲品還能折抵10元。

泰式奶茶、蜂蜜肉桂、薰衣草口味司康為門市限定！想嘗鮮的朋友記得來門市採買

而鹹派的部分共有6款口味，其中 印度奶油雞及金沙豆腐口味 為B&C Dessert獨家研發，在其他地方可吃不到。印度奶油雞的咖哩香料為店家精心調製，製程繁複費工，但其獨特風味及香氣讓品嘗過的人都讚譽有加，是來店必買品項！慢來的朋友撲空機率極大，鹹派愛好者快收入口袋名單。

經典瑪格麗特鹹派也是B&C Dessert的熱門口味。

隨著疫情趨緩，目前B&C Dessert在遵照各項餐飲防疫規定下，已開放內用服務，想和朋友聊天小聚，吃個下午茶的朋友，別忘了到B&C Dessert來份超夯的 「三層下午茶套餐」！

「三層下午茶套餐」 一上桌就吸引眾人目光，外觀華麗吸睛，看起來精緻又美味，甜點品項也極為豐富， 第一層 可任選鹹派口味2種、以及老奶奶檸檬蛋糕1個； 第二層 可選擇4種口味司康，另附上奶油抹醬以及店家自製的手工果醬； 第三層 則放上綜合手工餅乾、可麗露1個、瑪德蓮2個，而且三層下午茶套餐還可任選兩杯飲料，來這裡一邊享用甜點，一邊品嘗B&C Dessert的咖啡與茶飲，實在是太愜意。

當然，B&C Dessert有內用優惠套餐，也不忘推出外帶優惠，現在 來店外帶司康享買10送1；鹹派享有3個200元、6個360元 ，超高CP值的下午茶甜點帶回家與家人朋友一起分享最對味。此外，B&C Dessert的甜點櫥窗中，還有提供每日限量手作甜點，如可麗露、檸檬塔、提拉米蘇、日式布丁燒、乳酪蛋糕…等，休假趕緊預約B&C Dessert，來店內享用美美的三層下午茶，和朋友來場午茶饗宴；或是外帶甜點回家，享受美好的午茶時光，都是不錯的選擇！

左：提拉米蘇、右：老奶奶檸檬蛋糕





B&C Dessert司康鹹派專賣│外帶司康10送1；外帶鹹派3個200元、6個360元

店家地址：台中市西區五權路2之191號之1號

店家電話：0923 931 968

營業時間：11:00~18:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3sF50wP





延伸閱讀>>台中勤美8間「巷弄美食」特搜！聚餐、出遊快收進口袋名單

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」