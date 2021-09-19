快訊

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

順澤宮帽再發神威 挪威鐵人三項好手伊登又奪世界冠軍

台中超熱賣司康「1顆只要10元」　泰奶、薰衣草口味人氣必吃

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

從工作室起家，B&C Dessert以「司康、鹹派」等手作甜點聞名，穿梭在台中各文創市集及校園活動，「平價、口味豐富、小巧可口」是B&C Dessert的最大特色，每次經過，小小攤位總擠滿了客人，讓人不由自主被吸引過去。

開業已有5年時間，B&C Dessert在今年5月開設了一間司康鹹派專門店，門市就坐落在台中五權路上。B&C Dessert的司康口味多達12種可選擇，有原味、伯爵茶、抹茶、巧克力、蔓越莓、藍莓、香料起司、香蕉OERO、焦糖蘋果、泰式奶茶、蜂蜜肉桂、薰衣草口味，B&C Dessert的司康大小為一般店家的1/3，也因小巧可口的外型，能讓大家能一次品嘗多種不同風味， 1顆只要10元的甜甜價格，時常被饕客一掃而空！

內用司康B套餐(任選8顆司康+自製奶油抹醬+手工果醬)
內用司康B套餐(任選8顆司康+自製奶油抹醬+手工果醬)

內用司康餐點採套餐模式販售，共有A~C套餐，根據想品嘗的顆數(4顆、8顆、12顆)作選擇，3款套餐皆會附自製奶油抹醬+手工果醬，司康口味依現場為主，司康套餐加購飲品還能折抵10元。

泰式奶茶、蜂蜜肉桂、薰衣草口味司康為門市限定！想嘗鮮的朋友記得來門市採買
泰式奶茶、蜂蜜肉桂、薰衣草口味司康為門市限定！想嘗鮮的朋友記得來門市採買

而鹹派的部分共有6款口味，其中印度奶油雞及金沙豆腐口味為B&C Dessert獨家研發，在其他地方可吃不到。印度奶油雞的咖哩香料為店家精心調製，製程繁複費工，但其獨特風味及香氣讓品嘗過的人都讚譽有加，是來店必買品項！慢來的朋友撲空機率極大，鹹派愛好者快收入口袋名單。

經典瑪格麗特鹹派也是B&C Dessert的熱門口味。
經典瑪格麗特鹹派也是B&C Dessert的熱門口味。

隨著疫情趨緩，目前B&C Dessert在遵照各項餐飲防疫規定下，已開放內用服務，想和朋友聊天小聚，吃個下午茶的朋友，別忘了到B&C Dessert來份超夯的「三層下午茶套餐」！

「三層下午茶套餐」一上桌就吸引眾人目光，外觀華麗吸睛，看起來精緻又美味，甜點品項也極為豐富，第一層可任選鹹派口味2種、以及老奶奶檸檬蛋糕1個；第二層可選擇4種口味司康，另附上奶油抹醬以及店家自製的手工果醬；第三層則放上綜合手工餅乾、可麗露1個、瑪德蓮2個，而且三層下午茶套餐還可任選兩杯飲料，來這裡一邊享用甜點，一邊品嘗B&C Dessert的咖啡與茶飲，實在是太愜意。

當然，B&C Dessert有內用優惠套餐，也不忘推出外帶優惠，現在來店外帶司康享買10送1；鹹派享有3個200元、6個360元，超高CP值的下午茶甜點帶回家與家人朋友一起分享最對味。此外，B&C Dessert的甜點櫥窗中，還有提供每日限量手作甜點，如可麗露、檸檬塔、提拉米蘇、日式布丁燒、乳酪蛋糕…等，休假趕緊預約B&C Dessert，來店內享用美美的三層下午茶，和朋友來場午茶饗宴；或是外帶甜點回家，享受美好的午茶時光，都是不錯的選擇！

左：提拉米蘇、右：老奶奶檸檬蛋糕
左：提拉米蘇、右：老奶奶檸檬蛋糕


B&C Dessert司康鹹派專賣│外帶司康10送1；外帶鹹派3個200元、6個360元

店家地址：台中市西區五權路2之191號之1號

店家電話：0923 931 968

營業時間：11:00~18:00

粉絲專頁： https://bit.ly/3sF50wP


延伸閱讀>>台中勤美8間「巷弄美食」特搜！聚餐、出遊快收進口袋名單

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 下午茶 果醬

延伸閱讀

IG新增地圖搜尋功能 一鍵查找人氣地標

30元起喝CoCo！新品「解憂綠啵」攜8款人氣手搖推一周中秋優惠，百香雙響炮&珍奶也適用

深澳漁港海鮮、漁村人氣小吃直送到府 9月限量享優惠價

「亞尼克」生乳捲單件最高73折333元！限時2天滿10條再送1條，巴斯克生起司必吃

相關新聞

台中超熱賣司康「1顆只要10元」　泰奶、薰衣草口味人氣必吃

開業5年，走遍台中各文創市集的B&C dessert於今年5月在西區五權路上開設實體店面了！提供大家一處悠閒、放鬆的空間，放慢步調享受B&C dressert甜點的美好滋味。

全台最夯賞楓地！「奧萬大」森林之美預備變新妝，楓紅、星空令人期待

「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，奧萬大一年四季都有不同風情！」在奧萬大工作八年的經理廖慶森，一一細數奧萬大山林不同時節的美貌，雀躍的語氣，彷彿永遠都看不膩。喜愛攝影的他，協助經營林務局「奧萬大情報站」臉書粉專，提供旅人山上楓紅、賞櫻的第一手情報，降低旅人撲空的機率。

飽足感爆棚！ 豐原「玩拌」創意韓料 拌飯+大塊厚實炸豬排超涮嘴

位於台中豐原的韓式料理「玩拌」，是兼具創意與美味的優質店家，各具特色的主菜配上韓式拌飯超涮嘴！

南投不只好山好水！8大私房美食　爆料蝦仁飯、水上茶餐廳在地人都激推

說到南投，大家第一個想到的就是南投的山景與日月潭的美，然而南投不只有好山好水好風景，南投的美食也不容小覷！不僅有在地人激推的私房料理，更有宛如日本代官山的絕美咖啡廳，好吃好玩好好拍！出外旅遊不妨嚐嚐南投的在地好滋味。

台中肥美活蟹料理！前涵碧樓主廚私房菜「沙公沙母」內行必吃

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 秋天正是螃蟹最肥美的季節，愛吃活蟹的老饕推薦這一家～大祥海鮮燒鵝餐廳。活跳跳的鮮活螃蟹料理，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝跟螃蟹砂鍋粥，一整桌鮮度爆表的

台中東區新開幕越南料理！最夯「越式法國麵包」好驚艷，推推鍋也推薦

udn走跳美食／Jason 台中東區全新開幕越南料理餐廳 吃了越南法國麵包才知道為什麼這麼夯，超入味又好吃又有飽足感。越南特有的推推鍋，雖然是外帶，但美味不變，湯頭大骨鮮甜帶著開胃的微酸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。