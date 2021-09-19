彰化祕境新景點！ 芳苑濕地紅樹林「海空步道」 觀賞夕陽、自然生態好去處

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣又添一處祕境新景點，位於芳苑鄉濕地紅樹林海空步道正式啟用，彰化縣長王惠美也出席啟用儀式，見證最適合近距離觀察紅樹林生態系統的海空步道。

▲彰化芳苑濕地紅樹林海空步道正式啟用。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

縣長王惠美表示，走在海空步道處處是驚喜，退潮時可以近距離觀察到萬歲大眼蟹、彈塗魚與海茄苳、水筆仔為主組成的紅樹林，運氣好時還可在賞鳥亭看到小白鷺、黃頭鷺等鳥類，再加上周邊還有全台面積最大的媽祖廟-白馬峰普天宮、西華宮宗教文化與海牛文化，預期可帶動彰化在地觀光，將有不一樣的地方文化體驗。

▲彰化獨有乘坐海牛車採蚵，是全台獨一無二旅遊體驗。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲海空步道也是欣賞落日的最佳地點之一。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

濕地紅樹林是芳苑鄉獨特的寶貴生態資源，海空步道啟用之後，又多了一個景點，步道全程參觀步行時間約一小時，可作為休閒運動的一個好所在。傍晚時是一處觀賞夕陽的地方，除了普天宮、西華宮之外，還有油籽學堂、王功漁港、王功燈塔等景點，以及蚵嗲、花生糖、枝仔冰等美食小吃，從點線面串連成旅遊的好去處，可從白天玩到晚上，規劃彰化縣海岸線一日遊，走訪自然生態，享受海風，瞭解底棲生物，同時拜拜祈福，收穫豐富又充實。

▲芳苑、王功美味小吃-蚵仔炸。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲王功蚵藝文化館。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

▲芳苑油耔學堂。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化縣政府也將於10月2日於芳苑普天宮舉辦「國際海牛文化節」；10月9日至10月11日在王功福海宮辦理「媽祖祈福文化節」，一連串的相關活動，讓更多遊客體驗彰化濱海旅遊觀光。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，芳苑鄉擁有豐富的生態、自然景觀等觀光資源，乘坐海牛車採蚵，是全台獨一無二的旅遊體驗，更成為110年交通部觀光局授證為經典小鎮，其中芳苑濕地鄰近二林溪出海口，擁有寬達5公里的潮間帶，也孕育面積超過20餘公頃的紅樹林，是很好的生態教育園地，也為彰化旅遊提供更多元的組合面向，創新精彩的旅遊行程。

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