走進農村美術館！ 東勢創新體驗主題旅遊 藝術山村快樂住一晚

▲藝術家張祐齡運用水梨、梨樹認養、石虎等意象，融入水寨一方農場的彩繪牆。 圖：東勢農會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】瞄準後疫情時代精緻深度國旅商機，行政院農業委員會水土保持局今年度以「來農村，找風格」為口號，延續去年中苗農村旅遊主打「山城心體驗」，期盼透過多元化的亮點，吸引旅客一同走進農村，感受在地特色。

其中，水土保持局台中分局透過地域性農村旅遊圈的跨界合作，打造中苗農遊特色亮點，推出創新體驗主題旅遊，邀請大家走進中苗農村，認識在地的特色產品、獨特的農村景觀及文化。此次大眾遊程中，特別推出「農村體感藝術季」系列活動，串聯幸福台8線與浪漫台3線，讓中苗農村體驗從體感藝術季出發。

今年第一炮由東勢區農會輔導的梨之鄉休閒農業區打響開跑，於8／27首次亮相「農村美術館」，開幕式於梨之鄉休閒農業區內─松苑山莊舉辦，展現出這些邀請的藝術家藉由駐村創作，如何透過竹編、彩繪牆、布繩包裝出精彩作品，期盼藉由藝術的點綴照亮農村，吸引民眾走進山城，體驗在地之美。

水土保持局台中分局分局長邱啓芳表示，為了吸引更多的旅遊客群走入農村深度體驗，近年來水保局持續邀請藝術家駐村創作，包含國際知名藝術家郭國相，在外埔六分社區、永豐社區所創作以「花卉」、「紅酒」為發想的藝術作品。此次亦配合東勢梨果季邀請自思創造、張樸勻、張祐齡、鄭致廷等藝術家進駐東勢農村，並以「梨果」為題創作的藝術作品，期望凸顯農村社區產業特色，並打造農村新的地景風貌與打卡亮點。

此外，為有效整合中苗農村產業永續推動，農村創新主題遊程特別安排前往東勢區、外埔區的農村，認識並體驗東勢梨果料理廚房、外埔的紅酒莊園、文心蘭產業等特色，同時也導入國際級藝術家打造特色地景，增加農村體驗的可看性。

▲藝術家鄭致廷運用擅長的纖維設計，作品掛在宇勝農場樹上隨風飄搖。 圖：東勢農會／提供

▲陽光照射閃耀就像梨樹上結實纍纍的水梨。 圖：東勢農會／提供

藝術家駐村 結合在地創作

為了讓農村與藝術完美結合，張樸勻、張祐齡、鄭致廷等3位藝術家受邀進駐東勢梨之鄉休閒農業區，與居民討論尋找創作方向及適合材料，接著以高接梨、客家花布、石虎、竹子等主題，創作農村地景藝術。

隨著8月初藝術家們開始駐村創作，3位藝術家運用自身的創意、經驗所學加上在地居民的共同討論，為地方帶來了耳目一新的樣貌。其中張祐齡以繽紛的暖色調，將在地特色水梨、梨樹認養活動、石虎等，融入休閒農業區內水寨一方農場牆面妝點彩繪。

張樸勻則在松苑山莊前方豐原客運橫龍站站牌處，以竹編方式編織出了東勢大梨公車亭，讓在地居民等車時還能坐著休憩。而鄭致廷運用擅長的纖維設計，作品掛在宇勝農場樹上隨風飄搖，陽光照射閃耀就像梨樹上結實纍纍的水梨。

▲以竹編方式編織出了東勢大梨公車亭，讓在地居民等車時還能坐著休憩。 圖：東勢農會／提供

此外，東勢區農會今年再度與大毅老爺酒店合作地景藝術展覽，由藝術家「自思創造」推出「阿尼斯特」聯名特展─「社交巨梨」，策展公仔主角將由阿梨為主，在梨之鄉遊客中心後方籃球場展出。

▲「農村美術館」藝術作品「社交巨梨」。 圖：東勢農會／提供

▲館外超大的「社交巨梨」。 圖：東勢農會／提供

藉由在地人文及農產品等特色資源，以及直徑350公分的公仔「阿梨」，以創新 互動策展策略規劃，在「社交巨（距）梨（離）」的疫情趨勢作為發想主題，將傳統農產地區翻轉創造成一個藝術遊樂場，也讓過去因為疫情隔離後產生距離感，能透過裝置藝術互動體驗，一起找回「心的距離」。

打造多元遊程 讓旅客深度探訪農村

因應後疫情時代的到來，加上根據統計國內近3成的遊客將出國旅遊預算將轉 化成精緻國旅的趨勢，水保局台中分局推出更創新、更有質感的深度旅遊，以「小眾、精緻國旅」為目標，提出5大主軸共10條主題遊程路線，包含：東勢－山城裡的料理廚房、外埔－海風釀的紅酒紀行、卓蘭－浪漫台三線‧走讀藝術季、大安溪－香氛旅行‧農村心靈SPA、原民－來去部落住一晚。

限時好康優惠 3大優惠活動登場

為了吸引旅客到訪，即日起至11／30活動期間將推出3大優惠活動： 1. 參觀「農村美術館」4大展區，並於臉書（FACEBOOK）梨之鄉官方粉絲專頁打卡分享，欣賞作品拍照上傳及追蹤梨之鄉休閒農業區instagram官方帳號，即贈送水梨一顆每人限領取一次限量100顆送完為止。 2.展出期間梨之鄉休閒農業區內購物享9折優惠。 3.搭配「阿尼與阿梨」超越五感藝術體驗─原木鑰匙圈DIY活動。

▲藝術家駐村創作的精彩作品，吸引民眾走進山城，體驗在地之美。 圖：東勢農會／提供

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